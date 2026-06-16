Приглашаем вас на комфортабельный теплоход «Ривера»! Каждую среду в 19:19 мы отплываем от причала «Воробьёвы горы».
Вас ждёт 202 минуты незабываемой речной прогулки по вечерней Москве под живую музыку от лучших джазовых коллективов.
Вас ждёт 202 минуты незабываемой речной прогулки по вечерней Москве под живую музыку от лучших джазовых коллективов.
Описание экскурсии
19:19 — отправление от причала «Воробьёвы горы»
Посадка на теплоход «Ривера» и начало музыкального путешествия по вечерней Москве-реке.
Речной круиз по центру Москвы
Во время прогулки вы пройдёте мимо главных символов столицы — от Храма Христа Спасителя до парка «Зарядье».
Живые выступления джазовых коллективов
На протяжении всего рейса для гостей выступают музыканты и джазовые ансамбли, создавая атмосферу настоящего фестиваля на воде.
Бар и ресторан на борту
Во время круиза можно заказать горячие и холодные блюда, закуски и напитки из меню ресторана.
Возвращение к причалу «Воробьёвы горы»
После 202 минут музыкального путешествия теплоход возвращается к месту отправления.
Организационные детали
- Судно: вместимость 260 человек, удобства ресторан, гальюн
- Безопасность: спасжилеты, наличие лицензии
- Стоимость: входит входной билет на теплоход место за столиком, оплачивается отдельно — кухня, напитки, бар
- Возраст 18+
- Причины возможной отмены прогулки: непогода, запреты береговой охраны и т. п.
- С вами будет капитан из нашей команды
в среду в 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стол 22-40
|2000 ₽
|Стол 21-28
|2500 ₽
|Стол 13- 20
|3000 ₽
|Стол 41-44
|1800 ₽
|Стол 9-12
|3500 ₽
|Входной Билет без столика
|1500 ₽
|У сцены Стол 1-8
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 19:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 15 туристов
За нашими плечами более 1000 проведённых экскурсионных поездок в разные города России. Приглашаем и вас прикоснуться к истории и увидеть много нового и интересного. Наши гиды знают факты и легенды о многих уголках нашей страны — и с удовольствием ими поделятся.
Входит в следующие категории Москвы
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