Приглашаем вас на комфортабельный теплоход «Ривера»! Каждую среду в 19:19 мы отплываем от причала «Воробьёвы горы». Вас ждёт 202 минуты незабываемой речной прогулки по вечерней Москве под живую музыку от лучших джазовых коллективов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

19:19 — отправление от причала «Воробьёвы горы»

Посадка на теплоход «Ривера» и начало музыкального путешествия по вечерней Москве-реке.

Речной круиз по центру Москвы

Во время прогулки вы пройдёте мимо главных символов столицы — от Храма Христа Спасителя до парка «Зарядье».

Живые выступления джазовых коллективов

На протяжении всего рейса для гостей выступают музыканты и джазовые ансамбли, создавая атмосферу настоящего фестиваля на воде.

Бар и ресторан на борту

Во время круиза можно заказать горячие и холодные блюда, закуски и напитки из меню ресторана.

Возвращение к причалу «Воробьёвы горы»

После 202 минут музыкального путешествия теплоход возвращается к месту отправления.

Организационные детали