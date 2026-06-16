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Джазовый фестиваль на воде в Москве (18+)

Музыкальное путешествие по центру столицы на комфортабельном теплоходе
Приглашаем вас на комфортабельный теплоход «Ривера»! Каждую среду в 19:19 мы отплываем от причала «Воробьёвы горы».

Вас ждёт 202 минуты незабываемой речной прогулки по вечерней Москве под живую музыку от лучших джазовых коллективов.
Джазовый фестиваль на воде в Москве (18+)
Джазовый фестиваль на воде в Москве (18+)
Джазовый фестиваль на воде в Москве (18+)

Описание экскурсии

19:19 — отправление от причала «Воробьёвы горы»

Посадка на теплоход «Ривера» и начало музыкального путешествия по вечерней Москве-реке.

Речной круиз по центру Москвы

Во время прогулки вы пройдёте мимо главных символов столицы — от Храма Христа Спасителя до парка «Зарядье».

Живые выступления джазовых коллективов

На протяжении всего рейса для гостей выступают музыканты и джазовые ансамбли, создавая атмосферу настоящего фестиваля на воде.

Бар и ресторан на борту

Во время круиза можно заказать горячие и холодные блюда, закуски и напитки из меню ресторана.

Возвращение к причалу «Воробьёвы горы»

После 202 минут музыкального путешествия теплоход возвращается к месту отправления.

Организационные детали

  • Судно: вместимость 260 человек, удобства ресторан, гальюн
  • Безопасность: спасжилеты, наличие лицензии
  • Стоимость: входит входной билет на теплоход место за столиком, оплачивается отдельно — кухня, напитки, бар
  • Возраст 18+
  • Причины возможной отмены прогулки: непогода, запреты береговой охраны и т. п.
  • С вами будет капитан из нашей команды

в среду в 19:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стол 22-402000 ₽
Стол 21-282500 ₽
Стол 13- 203000 ₽
Стол 41-441800 ₽
Стол 9-123500 ₽
Входной Билет без столика1500 ₽
У сцены Стол 1-84000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 19:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 15 туристов
За нашими плечами более 1000 проведённых экскурсионных поездок в разные города России. Приглашаем и вас прикоснуться к истории и увидеть много нового и интересного. Наши гиды знают факты и легенды о многих уголках нашей страны — и с удовольствием ими поделятся.

Входит в следующие категории Москвы

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