Пешеходная экскурсия ⛳ в один из главных Храмов столицы ⭐️ - Храм Христа Спасителя. Это не только одна из визитных карточек столицы, но и главный памятник подвигам русского народа.

Экскурсия начнется сразу у дверей Храма. Мы полюбуемся его величием и архитектурным обликом, над которым трудились самые известные художники, архитекторы и скульпторы 19-ого столетия.

С экскурсоводом мы зайдем внутрь, узнаем интересные факты о строительстве Храма, поговорим о его разрушении и возрождении. Экскурсовод расскажет Вам о секретах, которые скрыты в его облике, художники зашифровали в его росписях послания потомкам.

Пройдем по галерее Славы и памяти участникам войны 1812 года. Узнаем о роли их подвигов в возведении Храма.

Экскурсия завершится на смотровой площадке Храма Христа Спасителя. Отсюда открывается один из самых завораживающих видов на территорию Кремля, Москву-реку, весь старый центр Москвы, Сталинские высотки, небоскребы Москва-сити. Москва "двух столетий" окажется у Вас на ладони.