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Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка

4.9
17 отзывов
ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
Храм Христа Спасителя — не только одна из визитных карточек столицы ⭐️, но и главный памятник подвигам русского народа.

Мы разберемся в истории 📖 этого здания и полюбуемся его величественной архитектурой.

Мы поговорим о войне 1812 года и выясним, какую роль эти события сыграли в возведении храма.

А завершим экскурсию ⛳ на смотровой площадке храма, откуда насладимся невероятным видом Москвы.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 190 ₽ за человека

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Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка

Что вы увидите

  • Храм Христа Спасителя
Пешеходная экскурсия ⛳ в один из главных Храмов столицы ⭐️ - Храм Христа Спасителя. Это не только одна из визитных карточек столицы, но и главный памятник подвигам русского народа.
Экскурсия начнется сразу у дверей Храма. Мы полюбуемся его величием и архитектурным обликом, над которым трудились самые известные художники, архитекторы и скульпторы 19-ого столетия.
С экскурсоводом мы зайдем внутрь, узнаем интересные факты о строительстве Храма, поговорим о его разрушении и возрождении. Экскурсовод расскажет Вам о секретах, которые скрыты в его облике, художники зашифровали в его росписях послания потомкам.
Пройдем по галерее Славы и памяти участникам войны 1812 года. Узнаем о роли их подвигов в возведении Храма.
Экскурсия завершится на смотровой площадке Храма Христа Спасителя. Отсюда открывается один из самых завораживающих видов на территорию Кремля, Москву-реку, весь старый центр Москвы, Сталинские высотки, небоскребы Москва-сити. Москва "двух столетий" окажется у Вас на ладони.
Что входит
  • Билеты на смотровые площадки
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
  • Питание не предусмотрено
Начало и место завершения
🚩 Москва, ул. Волхонка, д. 15
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород
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17 отзывов оставили туристы

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