Что вас ожидает

Путевая экскурсия и заезд в старинный город Бронницы

Пока мы будем ехать по Новорязанскому шоссе, я в легкой и доступной форме расскажу вам об основных населенных пунктах по пути. Люберцы, Быково, Кратово, Михайловская Слобода, Жуковский, Воскресенск — вы услышите их историю, узнаете, какие имена с ними связаны и чем они знамениты сегодня. А остановившись в Бронницах, мы осмотрим бывшую Соборную площадь с ее храмами и памятниками.

Древности и музеи Коломны

Вас встретит любимый город Дмитрия Донского — я раскрою, почему это так. В нашей программе кремль на высоком берегу Москвы-реки: вы увидите семь сохранившихся башен, полюбуетесь храмами и вспомните Марину Мнишек. Коломенский посад запомнится ухоженными цветными домиками. А еще мы заглянем в один из атмосферных и харАктерных музеев города на ваш выбор: ставшую уже традиционной Фабрику пастилы, ароматную Калачную, мануфактуру парфюмерии «Душистые радости» или новый музей-макет «10 зайцев».

На экскурсии вы сможете купить приятные сувениры и подарки по ценам коломенских производителей.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автомобиле. Это включено в стоимость.

Экскурсия начинается и заканчивается у метро Котельники

Дополнительные расходы

Транспортные расходы на бензин — 2300 руб. с группы

Обед (в кафе или в ресторане в центре Коломны)

Входные билеты в музеи с экскурсиями (по желанию)

Дополнительные опции (уточняйте в переписке)