В гости вас ждет младшая сестра Москвы — дивная Коломна. В этом путешествии вы погрузитесь в историю русского государства и узнаете об укреплении Московского княжества. Изучите мощный гордый кремль, погуляете по атмосферному посаду, оцените знаменитые калачи и пастилу. А по дороге также услышите историю и факты о юго-восточном Подмосковье.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Путевая экскурсия

Пока мы будем ехать по Новорязанскому шоссе, я в легкой и доступной форме расскажу вам об основных населенных пунктах по пути. Люберцы, Быково, Кратово, Михайловская Слобода, Жуковский, Бронницы, Воскресенск — вы услышите их историю, узнаете, какие имена с ними связаны и чем они знамениты сегодня.

Древности и музеи Коломны

Вас встретит любимый город Дмитрия Донского — я раскрою детали, почему это так. В нашей программе кремль на высоком берегу Москвы-реки: вы увидите семь сохранившихся башен, полюбуетесь храмами и вспомните Марину Мнишек. Коломенский посад запомнится ухоженными цветными домиками. А еще мы заглянем в один из атмосферных и харАктерных музеев города на ваш выбор: ставшую уже традиционной Фабрику пастилы, ароматную Калачную, мануфактуру парфюмерии «Душистые радости» или новый музей-макет «10 зайцев». Ведь Коломна хороша именно авторскими программами и частными музеями.

На экскурсии вы сможете купить приятные сувениры и подарки по ценам коломенских производителей.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается у метро Котельники

Поедем на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида

Возможно проведение экскурсии на автомобиле гида. Стоимость уточняйте в личной переписке

Экскурсия с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле с автокреслом

Возможна организация экскурсии для группы до 18 чел. на комфортабельном микроавтобусе — стоимость обсуждается индивидуально

Возможно посещение других музеев по маршруту и Старо-Голутвина монастыря за доплату

Дополнительные расходы