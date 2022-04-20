Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы

Отправиться на день в древний, уютный и вкусный подмосковный город

Индивидуальная
В гости вас ждет младшая сестра Москвы — дивная Коломна.

В этом путешествии вы погрузитесь в историю русского государства и узнаете об укреплении Московского княжества.

Изучите мощный гордый кремль, погуляете по атмосферному посаду, оцените знаменитые калачи и пастилу.

А по дороге также познакомитесь с юго-восточным Подмосковьем и городом Бронницы.
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путевая экскурсия и заезд в старинный город Бронницы

Пока мы будем ехать по Новорязанскому шоссе, я в легкой и доступной форме расскажу вам об основных населенных пунктах по пути. Люберцы, Быково, Кратово, Михайловская Слобода, Жуковский, Воскресенск — вы услышите их историю, узнаете, какие имена с ними связаны и чем они знамениты сегодня. А остановившись в Бронницах, мы осмотрим бывшую Соборную площадь с ее храмами и памятниками.

Древности и музеи Коломны

Вас встретит любимый город Дмитрия Донского — я раскрою, почему это так. В нашей программе кремль на высоком берегу Москвы-реки: вы увидите семь сохранившихся башен, полюбуетесь храмами и вспомните Марину Мнишек. Коломенский посад запомнится ухоженными цветными домиками. А еще мы заглянем в один из атмосферных и харАктерных музеев города на ваш выбор: ставшую уже традиционной Фабрику пастилы, ароматную Калачную, мануфактуру парфюмерии «Душистые радости» или новый музей-макет «10 зайцев».

На экскурсии вы сможете купить приятные сувениры и подарки по ценам коломенских производителей.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автомобиле. Это включено в стоимость.
  • Экскурсия начинается и заканчивается у метро Котельники

Дополнительные расходы

  • Транспортные расходы на бензин — 2300 руб. с группы
  • Обед (в кафе или в ресторане в центре Коломны)
  • Входные билеты в музеи с экскурсиями (по желанию)

Дополнительные опции (уточняйте в переписке)

  • Возможно начало по другому адресу за доплату
  • Поездка возможна на вашем автомобиле. Экскурсия с детьми до 7 лет проводится только на вашем авто с детским креслом.
  • Экскурсию можно провести для группы до 18 чел. на комфортабельном микроавтобусе — стоимость обсуждается индивидуально
  • Возможно посещение других музеев по маршруту и Старо-Голутвина монастыря за доплату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ст. метро «Котельники»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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