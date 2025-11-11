Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой (на вашем авто)
Отправиться на день в древний, уютный и вкусный подмосковный город
В гости вас ждет младшая сестра Москвы — дивная Коломна.
В этом путешествии вы погрузитесь в историю русского государства и узнаете об укреплении Московского княжества. Изучите мощный гордый кремль, погуляете по атмосферному посаду, оцените знаменитые калачи и пастилу. А по дороге также услышите историю и факты о юго-восточном Подмосковье.
Пока мы будем ехать по Новорязанскому шоссе, я в легкой и доступной форме расскажу вам об основных населенных пунктах по пути. Люберцы, Быково, Кратово, Михайловская Слобода, Жуковский, Бронницы, Воскресенск — вы услышите их историю, узнаете, какие имена с ними связаны и чем они знамениты сегодня.
Древности и музеи Коломны
Вас встретит любимый город Дмитрия Донского — я раскрою детали, почему это так. В нашей программе кремль на высоком берегу Москвы-реки: вы увидите семь сохранившихся башен, полюбуетесь храмами и вспомните Марину Мнишек. Коломенский посад запомнится ухоженными цветными домиками. А еще мы заглянем в один из атмосферных и харАктерных музеев города на ваш выбор: ставшую уже традиционной Фабрику пастилы, ароматную Калачную, мануфактуру парфюмерии «Душистые радости» или новый музей-макет «10 зайцев». Ведь Коломна хороша именно авторскими программами и частными музеями.
На экскурсии вы сможете купить приятные сувениры и подарки по ценам коломенских производителей.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается у метро Котельники
Поедем на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
Возможно проведение экскурсии на автомобиле гида. Стоимость уточняйте в личной переписке
Экскурсия с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле с автокреслом
Возможна организация экскурсии для группы до 18 чел. на комфортабельном микроавтобусе — стоимость обсуждается индивидуально
Возможно посещение других музеев по маршруту и Старо-Голутвина монастыря за доплату
Дополнительные расходы
Обед (в кафе или в ресторане в центре Коломны по желанию)
Входные билеты в музеи с экскурсиями (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ст. метро «Котельники»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 626 туристов
По образованию я режиссёр массовых мероприятий и праздников, педагог. Много лет работала переводчиком, организатором путешествий, сопровождающей групп и экскурсоводом в автобусных турах и на круизных теплоходах. Свободно говорю по-английски, по-французски читать дальшеуменьшить
и немного по-испански, что очень помогает мне в путешествиях по всему миру. Общение с людьми на местном языке позволяет узнавать несравненно больше о культуре, особенностях жизни и истории разных стран.
Всегда рада делиться с своими знаниями и впечатлениями.
В детстве мне казалось, что работа с людьми — это самое сложное, что может быть в жизни. А сейчас, осознавая, что абсолютно вся моя профессиональная деятельность связана с общением с людьми, я понимаю, что это — счастье!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Игорь
Отличная экскурси, грамотный экскурсовод Мария. Рекомендую. Очень хорошо и познавательно провели время в Коломне
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А
Андрей
Большое спасибо Марии за познавательно экскурсию по прекрасному городу Коломна. Наше путешествие началось на окраине Москвы и дорога до Коломны пролетела незаметно за увлекательный рассказами об окрестностях, через которые мы читать дальшеуменьшить
проезжали. По пути мы остановились и прогулялись по городу Бронницы, тоже богатому своей историей и знаменитыми жителями. В Коломне Мария увлекательно рассказывала об истории города, Кремля и других достопримечательностях. Мы посетили незабываемые иммерсивные экскурсии:"Музей пастилы" и "Калачная". Ощутили полное погружение в историческую атмосферу, отведали вкусных калачей и попробовали пастилу по оригинальному рецепту 19 века. День пролетел незаметно и было жаль заканчивать наше путешествие и расставаться с замечательным гидом. Но будем надеяться на следующую встречу с Марией (уже наметили маршруты). Очень рекомендуем этого гида, как прекрасного организатора, профессионала, знающего историю, лёгкого в общении человека! От всей души благодарим!
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Анна
случайно освободившийся день, случайным образом выбранная экскурсия (в Коломне бывала неоднократно ранее).. Случайности не случайны. . я очень рада знакомству с Марией). Осталась я очень довольна прогулкой, сопровождавшейся оптимизмом, жизнерадостностью, читать дальшеуменьшить
клиентоориентированностью, гибкостью в общении Марии.. Все четко, маршрут и график по согласованию (варианты на выбор).. Поездка проходила из Москвы на машине гида. Удобно. Мария аккуратный водитель и интересный рассказчик, но при этом умеет слушать и слышать). Почти 12 часов приятных эмоций, отличные впечатления! Буду рада новым встречам!
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Я
Яна
Огромная благодарность Марии за прекрасную прогулку по Коломне. Было очень интересно и познавательно. Надеюсь, в скором времени еще куда-нибудь вместе поедем.
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