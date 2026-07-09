Коломна — один из самых красивых и самобытных городов Подмосковья.
Здесь сохранились древние монастыри, мощные стены кремля, купеческие улицы и живописные виды на слияние рек.
В этой поездке вы познакомитесь с историей города, посетите монастыри, связанные с Куликовской битвой, прогуляетесь по территории кремля и увидите город с воды во время теплоходной прогулки.
Здесь сохранились древние монастыри, мощные стены кремля, купеческие улицы и живописные виды на слияние рек.
В этой поездке вы познакомитесь с историей города, посетите монастыри, связанные с Куликовской битвой, прогуляетесь по территории кремля и увидите город с воды во время теплоходной прогулки.
Описание экскурсии
Монастыри Куликовской победы
Путешествие начнётся с посещения двух древних обителей, история которых связана с Дмитрием Донским и преподобным Сергием Радонежским. Вы увидите:
- Старо-Голутвин монастырь
- Бобренёв монастырь
- монастырские стены и башни, возведённые по проектам Матвея Казакова
- знаменитые «камушки Сергия»
Коломна — древний город на перекрёстке дорог
Во время обзорной экскурсии вы проедете по старинным улицам и площадям, увидите купеческие особняки, исторические кварталы и узнаете, какую роль Коломна играла в истории Московского княжества.
Коломенский кремль
Коломенский кремль по праву считают одним из самых впечатляющих оборонительных сооружений Руси. Во время прогулки по его территории вы увидите:
- крепостные стены 16 века
- Маринкину башню
- Пятницкие ворота
- Соборную площадь
- Ново-Голутвин монастырь
- Успенский Брусенский монастырь
Коломна с воды
Во время часовой теплоходной прогулки по Москве-реке вы взглянете на город с необычного ракурса. Перед вами откроются виды на Коломенский кремль, Бобренёв монастырь, посадские храмы и берега древней торговой артерии.
Организационные детали
- В стоимость входит транспортное обслуживание и входные билеты во все объекты по программе, теплоходная прогулка
- Дополнительно оплачивается обед — 800 ₽ за чел. (по желанию, оплата при бронировании)
- С вами будет гид из нашей команды
Обратите внимание
- После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если отмените поездку, мы удержим средства, уже потраченные на организацию
- Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|4670 ₽
|Пенсионеры
|4620 ₽
|Дети от 6 до 16 лет
|4620 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Кузьминки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
Входит в следующие категории Москвы
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