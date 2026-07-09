Коломна — один из самых красивых и самобытных городов Подмосковья. Здесь сохранились древние монастыри, мощные стены кремля, купеческие улицы и живописные виды на слияние рек. В этой поездке вы познакомитесь с историей города, посетите монастыри, связанные с Куликовской битвой, прогуляетесь по территории кремля и увидите город с воды во время теплоходной прогулки.

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Описание экскурсии

Монастыри Куликовской победы

Путешествие начнётся с посещения двух древних обителей, история которых связана с Дмитрием Донским и преподобным Сергием Радонежским. Вы увидите:

Старо-Голутвин монастырь

Бобренёв монастырь

монастырские стены и башни, возведённые по проектам Матвея Казакова

знаменитые «камушки Сергия»

Коломна — древний город на перекрёстке дорог

Во время обзорной экскурсии вы проедете по старинным улицам и площадям, увидите купеческие особняки, исторические кварталы и узнаете, какую роль Коломна играла в истории Московского княжества.

Коломенский кремль

Коломенский кремль по праву считают одним из самых впечатляющих оборонительных сооружений Руси. Во время прогулки по его территории вы увидите:

крепостные стены 16 века

Маринкину башню

Пятницкие ворота

Соборную площадь

Ново-Голутвин монастырь

Успенский Брусенский монастырь

Коломна с воды

Во время часовой теплоходной прогулки по Москве-реке вы взглянете на город с необычного ракурса. Перед вами откроются виды на Коломенский кремль, Бобренёв монастырь, посадские храмы и берега древней торговой артерии.

Организационные детали

В стоимость входит транспортное обслуживание и входные билеты во все объекты по программе, теплоходная прогулка

Дополнительно оплачивается обед — 800 ₽ за чел. (по желанию, оплата при бронировании)

С вами будет гид из нашей команды

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