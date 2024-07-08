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Детская экскурсия-квест «Кусково - прогулка в 18 век»

Помочь графу Петру Борисовичу Шереметеву найти родину его предков
Как ребёнка 21 века погрузить в историю 18 столетия? Просто приведите его к нам! Мы покажем ему грандиозный развлекательный центр 18 века — Кусково. Познакомим с удивительными павильонами. И поможем хозяину усадьбы Петру Шереметеву найти заветный «ключ» от родины предков. Загадки, стихи и ребусы — такая занимательная история будет поинтереснее любых гаджетов!
5
1 отзыв
Детская экскурсия-квест «Кусково - прогулка в 18 век»
Детская экскурсия-квест «Кусково - прогулка в 18 век»
Детская экскурсия-квест «Кусково - прогулка в 18 век»

Описание квеста

Ребята окунутся в занимательное приключение:

  • Отправятся в морской Грот с тысячами раковин.
  • Ключ откроет им невидимую дверь воздушного театра.
  • Загадка приведёт к Итальянскому павильону.
  • Отражение в зеркале покажет пруд.
  • Стихотворение поможет попасть в Американскую оранжерею.
  • Ребус укажет на вольеры.
  • Екатерина II подскажет путь к Эрмитажу, а римские императоры – к Голландскому домику.
  • Страны, стихии, мир растений и животных усадьбы Кусково помогут ребятам определить нужные слова, которые и подарят главный «ключ» к двери родины Шереметевых.

Всё так непонятно и загадочно?

Не переживайте. Юные историки получат карты, которые помогут им сориентироваться и погрузиться в путешествие по маленькой Европе под названием «Кусково». Им предстоит сделать много открытий, связанных с эпохой Просвещения. На примере одного из богатейших людей того времени — графа Петра Борисовича Шереметева — ребята узнают, как в 18 веке жили и развлекались дворяне и сама императрица Екатерина II.

Организационные детали

  • Квест-экскурсия будет интересна детям от 8 до 14 лет
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Грот — 150 ₽/детский, 200 ₽/взрослый
  • Программа не подразумевает посещения музея
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 6–12 детей — 2000 ₽/чел., 13–24 детей — 1800 ₽/чел.
  • С вами буду я или другой гид из моей команды

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 9792 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов с аккредитациями в ведущие музеи и парки Москвы. Большинство из нас имеют педагогическое или искусствоведческое образование. Почему нам можно доверять? Наши экскурсии — это всегда живой
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диалог, а не скучный монолог. В каждой прогулке есть элементы квеста: сюжет, загадки, ребусы и разгадывание городских символов. Кто будет рядом с вашим ребёнком? Я, Елена, — педагог, прошла курсы музейной педагогики, знаю, как сделать музей нескучным для непосед. Юлия — искусствовед, выпускница РГГУ, умеет говорить об искусстве просто и увлекательно. Наталья — специалист по истории 17–18 веков, лучший гид по Дворцу Алексея Михайловича. Виктория — знаток дворцовых переворотов и Древнего Египта, с ней дети погружаются в мир фараонов. Полина — экскурсовод музея космонавтики и иллюстратор, создаёт авторские карты для маршрутов. Карина — эксперт по православной культуре и сотрудник музея Победы, бережно и тактично общается с детьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
6 июля были на квест-экскурсии в усадьбе Кусково с Натальей! Очень рады, что с ней познакомились. Дети были вовлечены в процесс все 2 часа. Очень познавательно, интересно, в тоже время ненавязчиво и ничего лишнего, то что надо для младших школьников! Спасибо огромное Наталье за проведённое время и чудесный рассказ об усадьбе)))
6 июля были на квест-экскурсии в усадьбе Кусково с Натальей! Очень рады, что с ней познакомились.
6 июля были на квест-экскурсии в усадьбе Кусково с Натальей! Очень рады, что с ней познакомились.
6 июля были на квест-экскурсии в усадьбе Кусково с Натальей! Очень рады, что с ней познакомились.
6 июля были на квест-экскурсии в усадьбе Кусково с Натальей! Очень рады, что с ней познакомились.
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