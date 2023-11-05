Елена — ваша команда гидов в Москве

Провели экскурсии для 6125 туристов

Добрый день! Меня зовут Елена, я представитель команды гидов. Вся наша команда очень любит Москву, потому что она настолько многогранна, что её можно изучать всю жизнь. Нам нравится рассказывать о нашем городе взрослым и детям. Все представители нашей команды постоянно учатся и имеют аккредитации во многие московские музеи и парки. Мы считаем, что современные дети предпочитают получать знания в активной форме, а интерес просыпается именно в тот момент, когда они вовлечены в решение какой-либо задачи. Каждый из наших квестов имеет сюжетную линию, в рамках которой маленькие (и не очень) путешественники отгадывают ребусы, ищут ответы на вопросы и загадки, играют. У нас не бывает монолога – всегда диалог. Интересный рассказ, наводящие вопросы, подсказки со стороны экскурсовода и версии, предположения, находки со стороны детей.

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