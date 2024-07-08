А Анастасия

6 июля были на квест-экскурсии в усадьбе Кусково с Натальей! Очень рады, что с ней познакомились. Дети были вовлечены в процесс все 2 часа. Очень познавательно, интересно, в тоже время ненавязчиво и ничего лишнего, то что надо для младших школьников! Спасибо огромное Наталье за проведённое время и чудесный рассказ об усадьбе)))