Как ребёнка 21 века погрузить в историю 18 столетия? Просто приведите его к нам! Мы покажем ему грандиозный развлекательный центр 18 века — Кусково. Познакомим с удивительными павильонами. И поможем хозяину усадьбы Петру Шереметеву найти заветный «ключ» от родины предков. Загадки, стихи и ребусы — такая занимательная история будет поинтереснее любых гаджетов!
Описание квеста
Ребята окунутся в занимательное приключение:
- Отправятся в морской Грот с тысячами раковин.
- Ключ откроет им невидимую дверь воздушного театра.
- Загадка приведёт к Итальянскому павильону.
- Отражение в зеркале покажет пруд.
- Стихотворение поможет попасть в Американскую оранжерею.
- Ребус укажет на вольеры.
- Екатерина II подскажет путь к Эрмитажу, а римские императоры – к Голландскому домику.
- Страны, стихии, мир растений и животных усадьбы Кусково помогут ребятам определить нужные слова, которые и подарят главный «ключ» к двери родины Шереметевых.
Всё так непонятно и загадочно?
Не переживайте. Юные историки получат карты, которые помогут им сориентироваться и погрузиться в путешествие по маленькой Европе под названием «Кусково». Им предстоит сделать много открытий, связанных с эпохой Просвещения. На примере одного из богатейших людей того времени — графа Петра Борисовича Шереметева — ребята узнают, как в 18 веке жили и развлекались дворяне и сама императрица Екатерина II.
Организационные детали
- Квест-экскурсия будет интересна детям от 8 до 14 лет
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Грот — 150 ₽/детский, 200 ₽/взрослый
- Программа не подразумевает посещения музея
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 6–12 детей — 2000 ₽/чел., 13–24 детей — 1800 ₽/чел.
- С вами буду я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 9792 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов с аккредитациями в ведущие музеи и парки Москвы. Большинство из нас имеют педагогическое или искусствоведческое образование. Почему нам можно доверять? Наши экскурсии — это всегда живой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
6 июля были на квест-экскурсии в усадьбе Кусково с Натальей! Очень рады, что с ней познакомились. Дети были вовлечены в процесс все 2 часа. Очень познавательно, интересно, в тоже время ненавязчиво и ничего лишнего, то что надо для младших школьников! Спасибо огромное Наталье за проведённое время и чудесный рассказ об усадьбе)))
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