Экскурсия-квест «Кусково - прогулка в 18 век»

Помочь графу Петру Борисовичу Шереметеву найти родину его предков

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Как ребёнка 21 века погрузить в историю 18 столетия? Просто приведите его к нам! Мы покажем ему грандиозный развлекательный центр 18 века — Кусково. Познакомим с удивительными павильонами. И поможем хозяину усадьбы Петру Шереметеву найти заветный «ключ» от родины предков. Загадки, стихи и ребусы — такая занимательная история будет поинтереснее любых гаджетов!
Экскурсия-квест «Кусково - прогулка в 18 век»
Экскурсия-квест «Кусково - прогулка в 18 век»
Экскурсия-квест «Кусково - прогулка в 18 век»
Экскурсия-квест «Кусково - прогулка в 18 век»
Экскурсия-квест «Кусково - прогулка в 18 век»
Ближайшие даты:
5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ребята окунутся в занимательное приключение:

  • Отправятся в морской Грот с тысячами раковин.
  • Ключ откроет им невидимую дверь воздушного театра.
  • Загадка приведёт к Итальянскому павильону.
  • Отражение в зеркале покажет пруд.
  • Стихотворение поможет попасть в Американскую оранжерею.
  • Ребус укажет на вольеры.
  • Екатерина II подскажет путь к Эрмитажу, а римские императоры – к Голландскому домику.
  • Страны, стихии, мир растений и животных усадьбы Кусково помогут ребятам определить нужные слова, которые и подарят главный «ключ» к двери родины Шереметевых.

Всё так непонятно и загадочно?

Не переживайте. Юные историки получат карты, которые помогут им сориентироваться и погрузиться в путешествие по маленькой Европе под названием «Кусково». Им предстоит сделать много открытий, связанных с эпохой Просвещения. На примере одного из богатейших людей того времени — графа Петра Борисовича Шереметева — ребята узнают, как в 18 веке жили и развлекались дворяне и сама императрица Екатерина II.

Организационные детали

  • Квест-экскурсия будет интересна детям от 8 до 14 лет
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Грот — 150 руб. /чел.
  • Программа не подразумевает посещения музея
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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