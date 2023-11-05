Помочь графу Петру Борисовичу Шереметеву найти родину его предков
Как ребёнка 21 века погрузить в историю 18 столетия? Просто приведите его к нам! Мы покажем ему грандиозный развлекательный центр 18 века — Кусково. Познакомим с удивительными павильонами. И поможем хозяину усадьбы Петру Шереметеву найти заветный «ключ» от родины предков. Загадки, стихи и ребусы — такая занимательная история будет поинтереснее любых гаджетов!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ребята окунутся в занимательное приключение:
- Отправятся в морской Грот с тысячами раковин.
- Ключ откроет им невидимую дверь воздушного театра.
- Загадка приведёт к Итальянскому павильону.
- Отражение в зеркале покажет пруд.
- Стихотворение поможет попасть в Американскую оранжерею.
- Ребус укажет на вольеры.
- Екатерина II подскажет путь к Эрмитажу, а римские императоры – к Голландскому домику.
- Страны, стихии, мир растений и животных усадьбы Кусково помогут ребятам определить нужные слова, которые и подарят главный «ключ» к двери родины Шереметевых.
Всё так непонятно и загадочно?
Не переживайте. Юные историки получат карты, которые помогут им сориентироваться и погрузиться в путешествие по маленькой Европе под названием «Кусково». Им предстоит сделать много открытий, связанных с эпохой Просвещения. На примере одного из богатейших людей того времени — графа Петра Борисовича Шереметева — ребята узнают, как в 18 веке жили и развлекались дворяне и сама императрица Екатерина II.
Организационные детали
- Квест-экскурсия будет интересна детям от 8 до 14 лет
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Грот — 150 руб. /чел.
- Программа не подразумевает посещения музея
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6125 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, я представитель команды гидов. Вся наша команда очень любит Москву, потому что она настолько многогранна, что её можно изучать всю жизнь. Нам нравится рассказывать о нашем городе взрослым и детям. Все представители нашей команды постоянно учатся и имеют аккредитации во многие московские музеи и парки. Мы считаем, что современные дети предпочитают получать знания в активной форме, а интерес просыпается именно в тот момент, когда они вовлечены в решение какой-либо задачи. Каждый из наших квестов имеет сюжетную линию, в рамках которой маленькие (и не очень) путешественники отгадывают ребусы, ищут ответы на вопросы и загадки, играют. У нас не бывает монолога – всегда диалог. Интересный рассказ, наводящие вопросы, подсказки со стороны экскурсовода и версии, предположения, находки со стороны детей.
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