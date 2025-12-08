Это путешествие во времени, где на одном квадратном километре в центре Москвы переплелись судьбы царей, князей, ремесленников и солдат.
Мы предлагаем не просто прогулку по парку, а детективное расследование, где вы сами сложите пазл из историй разных эпох. Вас ждёт костюмированный квест с реквизитом и памятные сувениры.
Описание квеста
Вы увидите:
- памятник домашней собаке.
- тенистую аллею-перголу.
- клумбу на площади Пушкина.
- памятник «Дерево Любви».
- остров Желаний с видом на пруд и белых лебедей.
- мемориальный камень зенитчикам — место проведения квеста «Командир батареи».
- зверинец и птичник.
- курган Славы — место проведения исторического квеста.
Вы узнаете:
- почему Пушкин был частым гостем усадьбы, какие тайны он доверял аллеям парка и как усадьба связана с его бессмертными произведениями.
- как Иван Трубецкой, переживший шведский плен и служивший четырём монархам, стал «дедушкой» Екатерины Великой и какие семейные тайны скрывали два великих рода.
- почему княжна Анастасия Трубецкая оказалась связана с Владом Цепешем — прототипом графа Дракулы.
- какую роль сыграла княгиня Трубецкая в восшествии на престол Елизаветы Петровны и какие интриги плелись в тени императорского двора.
- почему блистательную Екатерину Голицыну аристократы называли Смарагдой, а простой народ — Берегиней и как ей удавалось совмещать жизнь светской львицы и народной заступницы.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 1 км.
- Выдаём индивидуальную аудиотехнику.
- После прогулки вы получите все удачные видео и фотографии с экскурсии.
- Можем организовать индивидуальную программу. Детали обсудим в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в пятницу в 15:00, в воскресенье в 16:00
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2000 ₽
|Дети до 18 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Фрунзенская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Москве
Наша команда гидов-москвичей работает с 2003 года, имеет официальную аккредитацию и создаёт не просто экскурсию, а путешествие в мир истории и живой природы Москвы и Подмосковья. Мы откроем вам зелёные
