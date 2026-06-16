Экскурсия «Москва у ваших ног» - с посещением Останкинской башни и ВДНХ

Мы прогуляемся по территории ВДНХ — крупнейшего выставочного комплекса страны. Затем поднимемся на смотровую площадку Останкинской телебашни, чтобы увидеть столицу с высоты 337 метров, испытать острые ощущения от стеклянного пола и насладиться панорамным видом на Москву. За три часа вы познакомитесь с историей создания этих выдающихся объектов и увидите город с нового ракурса.

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Описание экскурсии

Прогулка по ВДНХ

Вы познакомитесь с историей крупнейшего выставочного комплекса России, открытого в 1939 году, и узнаете, как менялась его роль на протяжении десятилетий. Увидите знаменитые павильоны, монумент «Рабочий и колхозница» и другие объекты культурного наследия. Полюбуетесь фонтанами «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос», ставшими символами выставочного комплекса.

Увлекательные истории и факты

Узнаете, почему площадь ВДНХ составляет 325 гектаров, как создавался комплекс и какие события повлияли на его развитие.

Подъём на Останкинскую телебашню

На скоростном лифте всего за несколько десятков секунд подниметесь на смотровую площадку одной из самых известных башен мира. Испытаете яркие эмоции, ступив на прозрачный пол на высоте сотен метров над землей. Увидите столицу как на ладони и сможете рассмотреть главные достопримечательности города с высоты 337 метров.

История создания телебашни

Узнаете, как появилась Останкинская телебашня, какие инженерные решения сделали её уникальной и почему она стала символом Москвы.

Организационные детали