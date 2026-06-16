Экскурсия «Москва у ваших ног» - с посещением Останкинской башни и ВДНХ
От легендарных павильонов до панорам столицы с самой высокой телебашни Европы
Мы прогуляемся по территории ВДНХ — крупнейшего выставочного комплекса страны.
Затем поднимемся на смотровую площадку Останкинской телебашни, чтобы увидеть столицу с высоты 337 метров, испытать острые ощущения от стеклянного пола и насладиться панорамным видом на Москву.
За три часа вы познакомитесь с историей создания этих выдающихся объектов и увидите город с нового ракурса.
Описание экскурсии
Прогулка по ВДНХ
Вы познакомитесь с историей крупнейшего выставочного комплекса России, открытого в 1939 году, и узнаете, как менялась его роль на протяжении десятилетий. Увидите знаменитые павильоны, монумент «Рабочий и колхозница» и другие объекты культурного наследия. Полюбуетесь фонтанами «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос», ставшими символами выставочного комплекса.
Увлекательные истории и факты
Узнаете, почему площадь ВДНХ составляет 325 гектаров, как создавался комплекс и какие события повлияли на его развитие.
Подъём на Останкинскую телебашню
На скоростном лифте всего за несколько десятков секунд подниметесь на смотровую площадку одной из самых известных башен мира. Испытаете яркие эмоции, ступив на прозрачный пол на высоте сотен метров над землей. Увидите столицу как на ладони и сможете рассмотреть главные достопримечательности города с высоты 337 метров.
История создания телебашни
Узнаете, как появилась Останкинская телебашня, какие инженерные решения сделали её уникальной и почему она стала символом Москвы.
Организационные детали
В Останкинскую телебашню вход от 6 лет со сопровождением родителей. Вход только по оригиналам паспортов/свидетельств о рождении
С вами будет гид из нашей команды
во вторник, субботу и воскресенье в 18:00, в среду и четверг в 12:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
4420 ₽
билет выходного и праздничного дня дня
4820 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Академика Королёва
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, субботу и воскресенье в 18:00, в среду и четверг в 12:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 15 туристов
За нашими плечами более 1000 проведённых экскурсионных поездок в разные города России. Приглашаем и вас прикоснуться к истории и увидеть много нового и интересного. Наши гиды знают факты и легенды о многих уголках нашей страны — и с удовольствием ими поделятся.
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