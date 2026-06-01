Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет увидеть максимум достопримечательностей без долгих пеших прогулок. Вы пройдёте на теплоходе по одному из самых живописных городских маршрутов. Увидите Кремль, «Москва-Сити», храм Христа Спасителя, Воробьёвы горы и столичные мосты. И взглянете на знакомые локации с необычного ракурса — со стороны Москвы-реки.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- знаковые места в центре: «Москва-Сити», Кремль, сталинские высотки, храм Христа Спасителя, парк «Зарядье», Воробьёвы горы, Болотный остров.
- мосты Москвы: Метромост, Лужнецкий двухъярусный, Пушкинский, Крымский, Патриарший, Большой Каменный, Большой Москворецкий и другие.
- набережные города: Воробьёвскую, Новодевичью, Пушкинскую, Пречистенскую, набережную Тараса Шевченко, Краснопресненскую, Кремлёвскую, Москворецкую, Софийскую, Котельническую, Раушскую и другие.
- московские парки и скверы: «Музеон», Воробьёвы горы, Нескучный сад, Парк Горького и другие зелёные уголки столицы.
- красивые городские пространства, включая канатную дорогу на Воробьёвых горах и прочие локации.
Вы узнаете:
- как Москва-река влияла на развитие города от древности до наших дней.
- с чего начиналось благоустройство набережных и прибрежных районов столицы.
- как развивалось судоходство на Москве-реке в дореволюционный и советский периоды.
- как строились мосты и какую роль они сыграли в жизни города.
- и многие другие факты из истории Москвы и её главной водной артерии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном теплоходе. В холодное время — на закрытом отапливаемом 1-м ярусе яхты. На открытой палубе возможен сильный ветер. На борту имеются спасжилеты.
- Билеты на теплоход оплачиваются отдельно по 100% предоплате. Купить их можно здесь. Для взрослых возможны варианты только с питанием (обед или ужин). Для детей возможен вариант без питания, на месте можно заказать еду и напитки по меню.
- Отправление в будни и выходные в 12:00, 15:00, 16:00 и 19:00. Свободное время уточняйте в переписке.
- Возможно увеличение группы до 25 чел. Стоимость обсуждается в личной переписке.
- Выдаём радиогиды для лучшей слышимости.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У «Москва-Сити»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 4608 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест,
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