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Экскурсия на панорамном теплоходе «Москва - речной город»

Открыть историю и архитектуру столицы на речной прогулке
Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет увидеть максимум достопримечательностей без долгих пеших прогулок. Вы пройдёте на теплоходе по одному из самых живописных городских маршрутов. Увидите Кремль, «Москва-Сити», храм Христа Спасителя, Воробьёвы горы и столичные мосты. И взглянете на знакомые локации с необычного ракурса — со стороны Москвы-реки.
Экскурсия на панорамном теплоходе «Москва - речной город»
Экскурсия на панорамном теплоходе «Москва - речной город»
Экскурсия на панорамном теплоходе «Москва - речной город»

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • знаковые места в центре: «Москва-Сити», Кремль, сталинские высотки, храм Христа Спасителя, парк «Зарядье», Воробьёвы горы, Болотный остров.
  • мосты Москвы: Метромост, Лужнецкий двухъярусный, Пушкинский, Крымский, Патриарший, Большой Каменный, Большой Москворецкий и другие.
  • набережные города: Воробьёвскую, Новодевичью, Пушкинскую, Пречистенскую, набережную Тараса Шевченко, Краснопресненскую, Кремлёвскую, Москворецкую, Софийскую, Котельническую, Раушскую и другие.
  • московские парки и скверы: «Музеон», Воробьёвы горы, Нескучный сад, Парк Горького и другие зелёные уголки столицы.
  • красивые городские пространства, включая канатную дорогу на Воробьёвых горах и прочие локации.

Вы узнаете:

  • как Москва-река влияла на развитие города от древности до наших дней.
  • с чего начиналось благоустройство набережных и прибрежных районов столицы.
  • как развивалось судоходство на Москве-реке в дореволюционный и советский периоды.
  • как строились мосты и какую роль они сыграли в жизни города.
  • и многие другие факты из истории Москвы и её главной водной артерии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном теплоходе. В холодное время — на закрытом отапливаемом 1-м ярусе яхты. На открытой палубе возможен сильный ветер. На борту имеются спасжилеты.
  • Билеты на теплоход оплачиваются отдельно по 100% предоплате. Купить их можно здесь. Для взрослых возможны варианты только с питанием (обед или ужин). Для детей возможен вариант без питания, на месте можно заказать еду и напитки по меню.
  • Отправление в будни и выходные в 12:00, 15:00, 16:00 и 19:00. Свободное время уточняйте в переписке.
  • Возможно увеличение группы до 25 чел. Стоимость обсуждается в личной переписке.
  • Выдаём радиогиды для лучшей слышимости.
  • С вами будет гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У «Москва-Сити»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 4608 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест,
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где каждый искушённый или не очень путешественник почерпнёт для себя что-то новое и интересное. Все сотрудники нашей команды — аккредитованные гиды Москвы и Подмосковья. Также всегда готов разработать маршрут с учётом всех ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!

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