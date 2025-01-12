Чистая Линия — ваша команда гидов в Москве

Провели экскурсии для 22 туристов

читать дальше инновационные методы в производственном процессе. Одна из ключевых особенностей фабрики — высокотехнологичное оборудование. Если для вас важен вкус и вы цените полезные и экологически чистые продукты из свежего молока, «Чистая линия» — это то, что вам нужно.

Фабрика мороженого «Чистая линия» в Подмосковье — одна из самых современных в стране. Компания заботится о клиентах и отбирает только свежие и натуральные продукты. Следит за качеством сырья и применяет