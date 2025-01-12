Проведите досуг небанально на фабрике «Чистая Линия»! Вы узнаете историю происхождения мороженого и увидите, как оно создаётся.
Выясните, из каких продуктов готовят десерт, разберётесь в технологических процессах и убедитесь в высоких стандартах производства. А ещё полакомитесь свежайшим мороженым:)
Выясните, из каких продуктов готовят десерт, разберётесь в технологических процессах и убедитесь в высоких стандартах производства. А ещё полакомитесь свежайшим мороженым:)
Описание экскурсии
Вашими проводниками в путешествии по холодному царству станут активные и весёлые аниматоры. Они проведут по фабрике, расскажут всё самое интересное и ответят на любые вопросы.
Вы узнаете:
- Из чего делают натуральное мороженое и какой ингредиент самый главный
- При каких температурах замораживают лакомство
- Сколько этапов в процессе изготовления мороженого и какие они
- Как ледяная сладость стала частью культуры разных стран
А ещё:
- Угоститесь мороженым любых вкусов в неограниченном количестве
- Получите сувениры и денежный сертификат на продукцию из нашего интернет-магазина
- Оставите на память снимки, сделанные нашими профессиональными фотографами
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 9% стоимости. Чтобы забронировать место в группе, в течение 48 часов после заказа оставшуюся часть нужно оплатить по ссылке, которую мы пришлём вам в сообщении. Если оплата не поступит в этот срок, заказ будет отменён
- Оплаченная по ссылке часть стоимости экскурсии при отмене с вашей стороны не возвращается, но вы можете перенести экскурсию на другую дату
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет. Дети младше 5 лет не допускаются на фабрику по нормам безопасности
- На экскурсии вас будет снимать профессиональный фотограф. Фото станут доступны для скачивания в течение 2 недель после экскурсии
- Экскурсию проведут наши сотрудники-аниматоры
в субботу и воскресенье в 13:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 9% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На фабрике в Долгопрудном
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 13:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 9% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чистая Линия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 22 туристов
Фабрика мороженого «Чистая линия» в Подмосковье — одна из самых современных в стране. Компания заботится о клиентах и отбирает только свежие и натуральные продукты. Следит за качеством сырья и применяетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
12 янв 2025
Все было здорово, познавательно и супер вкусно!
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