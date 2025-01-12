Экскурсия на подмосковную фабрику мороженого «Чистая Линия»

Раскрыть старинные секреты рецептуры и съесть столько мороженого, сколько захочется
Проведите досуг небанально на фабрике «Чистая Линия»! Вы узнаете историю происхождения мороженого и увидите, как оно создаётся.

Выясните, из каких продуктов готовят десерт, разберётесь в технологических процессах и убедитесь в высоких стандартах производства. А ещё полакомитесь свежайшим мороженым:)
5
1 отзыв
Экскурсия на подмосковную фабрику мороженого «Чистая Линия»
Экскурсия на подмосковную фабрику мороженого «Чистая Линия»
Экскурсия на подмосковную фабрику мороженого «Чистая Линия»
Ближайшие даты:
16
мар22
мар23
мар29
мар30
мар5
апр6
апр
Время начала: 13:30

Описание экскурсии

Вашими проводниками в путешествии по холодному царству станут активные и весёлые аниматоры. Они проведут по фабрике, расскажут всё самое интересное и ответят на любые вопросы.

Вы узнаете:

  • Из чего делают натуральное мороженое и какой ингредиент самый главный
  • При каких температурах замораживают лакомство
  • Сколько этапов в процессе изготовления мороженого и какие они
  • Как ледяная сладость стала частью культуры разных стран

А ещё:

  • Угоститесь мороженым любых вкусов в неограниченном количестве
  • Получите сувениры и денежный сертификат на продукцию из нашего интернет-магазина
  • Оставите на память снимки, сделанные нашими профессиональными фотографами

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете 9% стоимости. Чтобы забронировать место в группе, в течение 48 часов после заказа оставшуюся часть нужно оплатить по ссылке, которую мы пришлём вам в сообщении. Если оплата не поступит в этот срок, заказ будет отменён
  • Оплаченная по ссылке часть стоимости экскурсии при отмене с вашей стороны не возвращается, но вы можете перенести экскурсию на другую дату
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет. Дети младше 5 лет не допускаются на фабрику по нормам безопасности
  • На экскурсии вас будет снимать профессиональный фотограф. Фото станут доступны для скачивания в течение 2 недель после экскурсии
  • Экскурсию проведут наши сотрудники-аниматоры
Остались вопросы?

в субботу и воскресенье в 13:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 9% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На фабрике в Долгопрудном
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 13:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 9% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
12 янв 2025
Все было здорово, познавательно и супер вкусно!

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