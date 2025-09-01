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Лаборатория трёхмерной печати для детей и взрослых

Увидеть современные оборудования и понять, как это всё работает
Ребят ждёт знакомство с новейшими технологиями цифровой обработки и 3D-печати. Я покажу, как работают принтеры, лазерные и фрезерные станки с программным управлением. Расскажу, какие виды материалов мы используем. А также продемонстрирую, что с помощью этого можно сделать. Перчатку для космонавта или форму для йогурта? Легко!
4.8
8 отзывов
Лаборатория трёхмерной печати для детей и взрослых
Лаборатория трёхмерной печати для детей и взрослых
Лаборатория трёхмерной печати для детей и взрослых

Описание мастер-класса

Вы увидите:

  • ферму 3D-печати пластиком
  • комнату фотополимерной печати
  • уголок лазерной резки и гравировки
  • фрезерные станки
  • выставочные экспонаты и различные материалы
  • покрасочный цех и уголок 3D-сканирования

Вы узнаете:

  • какой бывает 3D-печать
  • как протекают её процессы: лазерная резка, гравировка, фрезеровке, литьё в силикон и покраска
  • что создаётся в лаборатории
  • как школьники могут на этом заработать

Организационные детали

Экскурсия подойдёт детям от 10 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Преображенская площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 56 туристов
Учитель технологии, педагог дополнительного образования, предприниматель, наставник, эксперт чемпионатов. Лаборатория трёхмерной печати организована в 2010 году. Стала ЦМИТом и проводит обучение с 2013 года. Наши ученики становятся золотыми медалистами на чемпионатах и получают за это деньги.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Н
Была с дочкой 10 лет. Нам обеим очень понравилось. Экскурсия познавательная и проходит она не в формате выставки или музейной экспозиции, а непосредственно на реальном производстве - можно посмотреть на работающее оборудование, изделия, катушки с пластиком. Очень здорово! Иван полностью погружён в тему, умеет заинтересовать, рассказывает увлечённо и с азартом.
Экскурсию рекомендую.
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С
Экскурсия не зря называется лаборатория печати. Это действительно лаборатория. Волшебства. До экскурсии у нас были представления о трехмерной печати совсем иные. Иван, экскурсовод, очень интересно рассказал, что из себя представляет
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процесс "объемной" печати с момента задумки, потом моделирования, потом печати, потом доведения до финиша, получения конечного результата. Посмотрели, как и из чего можно получить сейчас детали для серьезных машин и сделать разные сувенирчики, детские игрушки, вырезать лазером статуэтку, выгравировать оригинальную визитку и даже вырезать из оргстекла, дерева разноплановые коробки.
Оказывается, существует столько разных принтеров для 3д печати. Какой принтер включить в работу зависит от цели, что ты хочешь получить в результате.
Ещё прям впечатлило, что для этого, в том числе, используются пластмассовые разноцветные нитки, а ещё есть станки фрезеровщики, лаборатория для окраски и многое-многое другое.
И не такая уж это простая эта 3д-печать! И не так уж всё и просто, оказывается, как представлялось.
Иван показал, какие принтеры, оборудование для всего этого используется. И показал образцы работы своей команды. Это было оооочень познавательно. ОООчень интересно. Спасибо!

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Е
Были на экскурсии у Ивана. Замечательная экскурсия, Иван профессионал своего дела, экскурсия прошла отлично! Всем рекомендую 👍
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Елена
Спасибо за прекрасную экскурсию. Было интересно.
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Маргарита
Очень понравилась экскурсия на производство 3д моделей. Было познавательно, мы узнали много нового и интересного. Иван, ведущий экскурсии с удовольствием, с азартом и с огнем в глазах рассказывал о каждом этапе производства, отвечал на все вопросы и показывал и даже кое-что давал потрогать. Рекомендую всем, кто хотел бы узнать о производстве 3д моделей, как новичкам, так и профессионалам.
Спасибо!
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И
Отличная получилась экскурсия! Иван-человек действительно разбирается в своем деле и умеет донести информацию. Готовились к школьному проекту и Иван помог нам в этом. Поделился полезными ссылками и материалами для дальнейшего изучения предмета. Даже записали на видео интервью небольшое. Спасибо большое
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