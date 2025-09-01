Ребят ждёт знакомство с новейшими технологиями цифровой обработки и 3D-печати. Я покажу, как работают принтеры, лазерные и фрезерные станки с программным управлением. Расскажу, какие виды материалов мы используем. А также продемонстрирую, что с помощью этого можно сделать. Перчатку для космонавта или форму для йогурта? Легко!
Описание мастер-класса
Вы увидите:
- ферму 3D-печати пластиком
- комнату фотополимерной печати
- уголок лазерной резки и гравировки
- фрезерные станки
- выставочные экспонаты и различные материалы
- покрасочный цех и уголок 3D-сканирования
Вы узнаете:
- какой бывает 3D-печать
- как протекают её процессы: лазерная резка, гравировка, фрезеровке, литьё в силикон и покраска
- что создаётся в лаборатории
- как школьники могут на этом заработать
Организационные детали
Экскурсия подойдёт детям от 10 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Преображенская площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 56 туристов
Учитель технологии, педагог дополнительного образования, предприниматель, наставник, эксперт чемпионатов. Лаборатория трёхмерной печати организована в 2010 году. Стала ЦМИТом и проводит обучение с 2013 года. Наши ученики становятся золотыми медалистами на чемпионатах и получают за это деньги.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Была с дочкой 10 лет. Нам обеим очень понравилось. Экскурсия познавательная и проходит она не в формате выставки или музейной экспозиции, а непосредственно на реальном производстве - можно посмотреть на работающее оборудование, изделия, катушки с пластиком. Очень здорово! Иван полностью погружён в тему, умеет заинтересовать, рассказывает увлечённо и с азартом.
Экскурсию рекомендую.
Экскурсию рекомендую.
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С
Экскурсия не зря называется лаборатория печати. Это действительно лаборатория. Волшебства. До экскурсии у нас были представления о трехмерной печати совсем иные. Иван, экскурсовод, очень интересно рассказал, что из себя представляет
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Е
Были на экскурсии у Ивана. Замечательная экскурсия, Иван профессионал своего дела, экскурсия прошла отлично! Всем рекомендую 👍
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Спасибо за прекрасную экскурсию. Было интересно.
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Очень понравилась экскурсия на производство 3д моделей. Было познавательно, мы узнали много нового и интересного. Иван, ведущий экскурсии с удовольствием, с азартом и с огнем в глазах рассказывал о каждом этапе производства, отвечал на все вопросы и показывал и даже кое-что давал потрогать. Рекомендую всем, кто хотел бы узнать о производстве 3д моделей, как новичкам, так и профессионалам.
Спасибо!
Спасибо!
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И
Отличная получилась экскурсия! Иван-человек действительно разбирается в своем деле и умеет донести информацию. Готовились к школьному проекту и Иван помог нам в этом. Поделился полезными ссылками и материалами для дальнейшего изучения предмета. Даже записали на видео интервью небольшое. Спасибо большое
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