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процесс "объемной" печати с момента задумки, потом моделирования, потом печати, потом доведения до финиша, получения конечного результата. Посмотрели, как и из чего можно получить сейчас детали для серьезных машин и сделать разные сувенирчики, детские игрушки, вырезать лазером статуэтку, выгравировать оригинальную визитку и даже вырезать из оргстекла, дерева разноплановые коробки.

Оказывается, существует столько разных принтеров для 3д печати. Какой принтер включить в работу зависит от цели, что ты хочешь получить в результате.

Ещё прям впечатлило, что для этого, в том числе, используются пластмассовые разноцветные нитки, а ещё есть станки фрезеровщики, лаборатория для окраски и многое-многое другое.

И не такая уж это простая эта 3д-печать! И не так уж всё и просто, оказывается, как представлялось.

Иван показал, какие принтеры, оборудование для всего этого используется. И показал образцы работы своей команды. Это было оооочень познавательно. ОООчень интересно. Спасибо!