Экскурсия по производственной части агрохолдинга «Московский» начинается со знакомства ребят с цветочной феей Флорой. Она раскрывает маленьким гостям секреты выращивания и знакомит школьников со своими цветущими друзьями и механическими помощниками. Во время детской экскурсии 🧭 ребята смогут увидеть, как маленький хрупкий росточек начинает свой путь и постепенно превращается в красочный живой букет. Гости попадут в оснащенную по последнему слову техники теплицу, посмотрят на рабочий процесс и, конечно, в нем немного поучаствуют.
В программу экскурсии входит мастер-класс. Под руководством феи ребята украшают и бережно упаковывают цветы, которые поедут к ним домой.
Программа экскурсии:
Квест в теплице
Игровой “зачет”
Мастер- класс по упаковке цветов
Награждение подарками и дипломами
Фотографии на память
Посещение фирменного магазина “Шатер”
В продолжение увлекательного квеста ребята узнают:
Как плачет Пуансетия – растение-трусишка
Что олицетворяет собой прекрасная Гербер
Кого называют «крылатый спецназ»
Где зимой прячется дождь для полива растений
Как робот может помочь в выращивании цветов
Чтобы дети смогли немного подкрепиться во время путешествия по теплицам, цветочная фея приготовит сладкое угощение прямо на их глазах!
Что входит
Транспортное обслуживание
Экскурсовод-аниматор
Именной диплом и приятные сувениры на память
Мастер-класс по украшению и упаковке букета, который поедет с ними домой
Сладкое угощение
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.