Экскурсия по производственной части агрохолдинга «Московский» начинается со знакомства ребят с цветочной феей Флорой. Она раскрывает маленьким гостям секреты выращивания и знакомит школьников со своими цветущими друзьями и механическими помощниками. Во время детской экскурсии 🧭 ребята смогут увидеть, как маленький хрупкий росточек начинает свой путь и постепенно превращается в красочный живой букет. Гости попадут в оснащенную по последнему слову техники теплицу, посмотрят на рабочий процесс и, конечно, в нем немного поучаствуют.

В программу экскурсии входит мастер-класс. Под руководством феи ребята украшают и бережно упаковывают цветы, которые поедут к ним домой.

Программа экскурсии:

Квест в теплице

Игровой “зачет”

Мастер- класс по упаковке цветов

Награждение подарками и дипломами

Фотографии на память

Посещение фирменного магазина “Шатер”

В продолжение увлекательного квеста ребята узнают:

Как плачет Пуансетия – растение-трусишка

Что олицетворяет собой прекрасная Гербер

Кого называют «крылатый спецназ»

Где зимой прячется дождь для полива растений

Как робот может помочь в выращивании цветов

Чтобы дети смогли немного подкрепиться во время путешествия по теплицам, цветочная фея приготовит сладкое угощение прямо на их глазах!