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Экскурсия по агрохолдингу «Московский»

Легенды М.
Легенды М. – Гид из Москвы
Юных гостей агрохолдинга будет ждать знакомство с производством, увлекательный квест в теплице, мастер-класс по упаковке цветов, фотографии 📸 на память и, конечно же, подарки и дипломы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-35 человек

  • 38 300 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по агрохолдингу «Московский»
Экскурсия по агрохолдингу «Московский»

Что вы увидите

  • Агрохолдинг «Московский»
Экскурсия по производственной части агрохолдинга «Московский» начинается со знакомства ребят с цветочной феей Флорой. Она раскрывает маленьким гостям секреты выращивания и знакомит школьников со своими цветущими друзьями и механическими помощниками. Во время детской экскурсии 🧭 ребята смогут увидеть, как маленький хрупкий росточек начинает свой путь и постепенно превращается в красочный живой букет. Гости попадут в оснащенную по последнему слову техники теплицу, посмотрят на рабочий процесс и, конечно, в нем немного поучаствуют.
В программу экскурсии входит мастер-класс. Под руководством феи ребята украшают и бережно упаковывают цветы, которые поедут к ним домой.

Программа экскурсии:

  • Квест в теплице
  • Игровой “зачет”
  • Мастер- класс по упаковке цветов
  • Награждение подарками и дипломами
  • Фотографии на память
  • Посещение фирменного магазина “Шатер”

В продолжение увлекательного квеста ребята узнают:

  • Как плачет Пуансетия – растение-трусишка
  • Что олицетворяет собой прекрасная Гербер
  • Кого называют «крылатый спецназ»
  • Где зимой прячется дождь для полива растений
  • Как робот может помочь в выращивании цветов
Чтобы дети смогли немного подкрепиться во время путешествия по теплицам, цветочная фея приготовит сладкое угощение прямо на их глазах!
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсовод-аниматор
  • Именной диплом и приятные сувениры на память
  • Мастер-класс по украшению и упаковке букета, который поедет с ними домой
  • Сладкое угощение
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия по агрохолдингу «Московский»
Экскурсия по агрохолдингу «Московский»
Экскурсия по агрохолдингу «Московский»
Экскурсия по агрохолдингу «Московский»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Легенды М.
Легенды М.
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