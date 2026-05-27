Ивановская горка — редкий уголок старой Москвы, который Вас удивит! Вы пройдёте по извилистым улочкам и увидите не только старинные здания, но и скрытые детали: загадочные символы на фасадах, тротуарные призмы и стеклянные кирпичи, старинные кирпичные кладки и современное искусство.
Описание экскурсии
На нашем маршруте
- Доходные дома 19 века и старинные палаты с каменными сводами.
- Стеклянные кирпичи, метлахская плитка и ажурные грифоны.
- Советский конструктивизм и современное искусство.
- Иоанно-Предтеченский монастырь, Лютеранская кирха и Хоральная синагога.
О чём пойдёт речь:
- Почему Ивановскую горку называют «средневековой Рублёвкой».
- Какой улицы не существует на официальных картах Москвы.
- Где соседствуют итальянский ренессанс и немецкая готика.
- Что известно о московской «мучительнице и душегубице».
- Чему учили в университете национальных меньшинств.
- Как связаны дружба и предательство, символы на фасадах и необъяснимые аномалии.
Организационные детали
- Дополнительные расходы не предусмотрены.
- Для входа в историческое здание потребуется паспорт.
- С вами будет гид-историк. Мы за качество и достоверность информации!
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 263 туристов
Провожу авторские экскурсии по родному городу. От парадной Красной площади и модного Сити до тайных двориков и переулков. В экскурсиях участвуют ваши глаза, уши, ноги и, конечно, душа! Предлагаю быть внимательнее к деталям, попробовать угадать стиль и эпоху. Вспомнить старую Москву и смело встретиться с новой!
