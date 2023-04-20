Что неожиданного скрывается рядом с Курским вокзалом? Это современные арт-кластеры: модные, креативные, необычные. А всё это бывшие промышленные зоны.

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Во время этой экскурсии мы побываем в трёх арт-кластерах: Арма, Артплей и Винзавод.

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Бывший винный завод сейчас — это тусовка современных художников. Здесь мы познакомимся с современным и уличным искусством, спустимся в бывшее винное хранилище, увидим работу голливудской звезды Микки Рурка, посетим милые магазинчики, узнаем необычную историю этого места и поймём, почему именно здесь поселились лучшие в России галереи современного искусства.

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На Артплее мы погрузимся в мир дизайна и архитектуры, прогуляемся по европейской улочке, найдём статую Давида Микеланджело, увидим необычное веганское кафе и вспомним про прошлое завода, который изготавливал манометры.

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На фотогеничной Арме мы узнаем, что такое газгольдеры, и как их можно использовать, и почему это место привлекает московских арендаторов.