Индивидуальная экскурсия по современным арт-кластерам Москвы
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Описание
Что неожиданного скрывается рядом с Курским вокзалом? Это современные арт-кластеры: модные, креативные, необычные. А всё это бывшие промышленные зоны.
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Во время этой экскурсии мы побываем в трёх арт-кластерах: Арма, Артплей и Винзавод.
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Бывший винный завод сейчас — это тусовка современных художников. Здесь мы познакомимся с современным и уличным искусством, спустимся в бывшее винное хранилище, увидим работу голливудской звезды Микки Рурка, посетим милые магазинчики, узнаем необычную историю этого места и поймём, почему именно здесь поселились лучшие в России галереи современного искусства.
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На Артплее мы погрузимся в мир дизайна и архитектуры, прогуляемся по европейской улочке, найдём статую Давида Микеланджело, увидим необычное веганское кафе и вспомним про прошлое завода, который изготавливал манометры.
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На фотогеничной Арме мы узнаем, что такое газгольдеры, и как их можно использовать, и почему это место привлекает московских арендаторов.
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Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Земляной вал, 33Завершение: Нижняя Сыромятническая, 10 ст25
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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