Экскурсия по арт-кластерам: Арма, Винзавод, Artplay

Индивидуальная экскурсия по современным арт-кластерам Москвы

Описание
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Экскурсия по арт-кластерам: Арма, Винзавод, Artplay
Экскурсия по арт-кластерам: Арма, Винзавод, Artplay
Экскурсия по арт-кластерам: Арма, Винзавод, Artplay
Экскурсия по арт-кластерам: Арма, Винзавод, Artplay
Экскурсия по арт-кластерам: Арма, Винзавод, Artplay
Экскурсия по арт-кластерам: Арма, Винзавод, Artplay
Экскурсия по арт-кластерам: Арма, Винзавод, Artplay
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что неожиданного скрывается рядом с Курским вокзалом? Это современные арт-кластеры: модные, креативные, необычные. А всё это бывшие промышленные зоны.

Во время этой экскурсии мы побываем в трёх арт-кластерах: Арма, Артплей и Винзавод.

Бывший винный завод сейчас — это тусовка современных художников. Здесь мы познакомимся с современным и уличным искусством, спустимся в бывшее винное хранилище, увидим работу голливудской звезды Микки Рурка, посетим милые магазинчики, узнаем необычную историю этого места и поймём, почему именно здесь поселились лучшие в России галереи современного искусства.

На Артплее мы погрузимся в мир дизайна и архитектуры, прогуляемся по европейской улочке, найдём статую Давида Микеланджело, увидим необычное веганское кафе и вспомним про прошлое завода, который изготавливал манометры.

На фотогеничной Арме мы узнаем, что такое газгольдеры, и как их можно использовать, и почему это место привлекает московских арендаторов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Земляной вал, 33
Завершение: Нижняя Сыромятническая, 10 ст25
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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