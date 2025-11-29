Городская Ферма ВДНХ — это кусочек сельской идиллии посреди мегаполиса. Животные обитают в загонах и могут свободно выходить на улицу. Вы понаблюдаете за ними, покормите и погладите. А гид станет проводником в мир природы и расскажет про каждого зверька и его жизнь. В заключение ребята сделают поделку на память об обитателях Фермы.
Описание билета
- Вы заглянете в оранжерею
- Узнаете о фотосинтезе
- Познакомитесь с обитателями хлева, крольчатника и птичника
- Увидите горбатую корову Зебу, морских свинок, ослицу Глашу и многих других животных
- Покормите и погладите коз, кроликов, овец, альпак и северного оленя Сказку
- Услышите любопытные факты про нутрий, енотов и других обитателей Фермы
- На мастер-классе сделаете сувенир своими руками и заберёте его домой
Вы узнаете:
- чем нутрия отличается от капибары
- почему енотов прозвали полоскунами
- где обитают альпаки
- как северный олень сбрасывает и отращивает рога
Всех животных на Ферме можно покормить, а некоторых — погладить.
Завершается экскурсия мастер-классом, тематика которого меняется. Материал может быть разным: шерсть альпаки, вощина, пластилин. Поделку вы заберёте домой сразу после экскурсии.
Организационные детали
- Входной билет и мастер-класс входят в стоимость. Дополнительно (по желанию) оплачивается корм для кормления животных — 300 ₽ за пакетик
- Продолжительность мастер-класса — около 45 минут
- Экскурсию можно провести для большего количества участников за доплату
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на Городскую Ферму
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Москве
Приглашаем на экскурсии по Городской Ферме ВДНХ — первому в России семейному парку интерактивного фермерства и ремёсел. Главный павильон Фермы — хлев, где животные живут в загонах и могут свободно
