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Союзмультфильм – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Союзмультфильм» в Москве, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
Выставка роботов «Робостанция»
Погрузитесь в мир технологий на ВДНХ. Узнайте, как роботы взаимодействуют с людьми, и создайте свой гаджет на мастер-классе. Отличный выбор для всей семьи
Начало: На ВДНХ, в вестибюле «Робостанции» (павильон №2, В...
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
от 6500 ₽ за всё до 250 чел.
Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
30 минут
2 отзыва
Групповая
Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
Создать свой собственный космолёт или спутник, смастерить сумку-шоппер или вентилятор (на ВДНХ)
Начало: На ВДНХ
Сегодня в 13:15
Завтра в 11:00
450 ₽ за человека
Урок волшебства в Министерстве магии
1.5 часа
Групповая
Урок волшебства в Министерстве магии
Иллюзионно-театральная программа для детей от 6 до 13 лет в центре Москвы
Начало: Возле ст. метро «Лубянка»
Расписание: в четверг и пятницу в 14:00, 15:00, 17:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
2700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мирослава
    4 июня 2025
    Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
    Был на крутейшем инженерном мастер-классе — всё понятно и интересно рассказали! Преподаватели классные, объясняют доходчиво, ничего сложного не было. Много практики и работы самостоятельно. Советую всем, кто хочет научиться новому.
  • Н
    Никольская
    15 марта 2025
    Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
    Ходили с классом, детям 11-13 лет очень понравилось,экскурсия заинтересовала,слушали,участвовали в создании роботов,рекомендую к посещению! Организаторы вообще молодцы! все вопросы решили положительно для нашего класса! Спасибо!
  • М
    Марина
    24 августа 2023
    Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
    Сама экскурсия ребенку понравилась. Есть недоработки по маршруту, отсутствуют указатели. Робостанций, как оказалось, на ВДНХ две. У нас было мало времени и пришлось понервничать пока искали.
  • Д
    Дарья
    6 февраля 2023
    Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
    Добрый день. Да, мы с детьми 6, 10 и 17 лет ходили на экскурсию на выставку роботов "Роботостанция". Нам всё
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    понравилось. Детям было интересно. Наша гид, активная, дружелюбная и приветливая девушка, пыталась расшевелить и заинтересовать моих стеснительных и замкнутых детей. И это ей вполне удалось. После экскурсии дети ещё долго сами играли с роботами, благо дело гид показала и рассказала, как они работают. Это был наш первый опыт посещения такого рода экскурсий. Он оказался весьма положительным, так что будем обращаться ещё). Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Союзмультфильм»

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  1. Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
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  3. Урок волшебства в Министерстве магии
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  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Китай-город
  7. Зарядье
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2025
Сейчас в Москве в категории "Союзмультфильм" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 6500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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