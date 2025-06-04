Индивидуальная
Выставка роботов «Робостанция»
Погрузитесь в мир технологий на ВДНХ. Узнайте, как роботы взаимодействуют с людьми, и создайте свой гаджет на мастер-классе. Отличный выбор для всей семьи
Начало: На ВДНХ, в вестибюле «Робостанции» (павильон №2, В...
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
от 6500 ₽ за всё до 250 чел.
Групповая
Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только! (в группе)
Создать свой собственный космолёт или спутник, смастерить сумку-шоппер или вентилятор (на ВДНХ)
Начало: На ВДНХ
Сегодня в 13:15
Завтра в 11:00
450 ₽ за человека
Групповая
Урок волшебства в Министерстве магии
Иллюзионно-театральная программа для детей от 6 до 13 лет в центре Москвы
Начало: Возле ст. метро «Лубянка»
Расписание: в четверг и пятницу в 14:00, 15:00, 17:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
2700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММирослава4 июня 2025Был на крутейшем инженерном мастер-классе — всё понятно и интересно рассказали! Преподаватели классные, объясняют доходчиво, ничего сложного не было. Много практики и работы самостоятельно. Советую всем, кто хочет научиться новому.
- ННикольская15 марта 2025Ходили с классом, детям 11-13 лет очень понравилось,экскурсия заинтересовала,слушали,участвовали в создании роботов,рекомендую к посещению! Организаторы вообще молодцы! все вопросы решили положительно для нашего класса! Спасибо!
- ММарина24 августа 2023Сама экскурсия ребенку понравилась. Есть недоработки по маршруту, отсутствуют указатели. Робостанций, как оказалось, на ВДНХ две. У нас было мало времени и пришлось понервничать пока искали.
- ДДарья6 февраля 2023Добрый день. Да, мы с детьми 6, 10 и 17 лет ходили на экскурсию на выставку роботов "Роботостанция". Нам всё
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Союзмультфильм»
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