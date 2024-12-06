Приглашаю вас на экскурсию по уникальному острову в центре Москвы с лучшим панорамным видом на Московский Кремль.
Мы прогуляемся по оживленным улицам Пятницкая, Балчуг, увидим мосты и мостики острова, тихие переулки с церквями, старинные палаты 17 века и современные жилые комплексы с самым дорогим ценником в городе.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по уникальной местности, где история оживает на каждом шагу. Во время экскурсии вы узнаете о событиях, которые оставили след в нашей культуре и памяти.
Исторические моменты
Мы посетим места, связанные с казнями преступников 16 века и невиновных советских людей 20 века. Эти события напоминают нам о том, как важно помнить нашу историю и извлекать из нее уроки.
Скульптуры и культурное пространство
На нашем пути мы увидим две скульптуры, которые не нашли отклика в сердцах москвичей. Также мы познакомимся с новым молодежно-культурным пространством города, которое вдохновляет на творчество и развитие.
Завершение экскурсии
Закончим нашу экскурсию на Патриаршем мосту, где я расскажу вам о доме-сказке Перцовой, фабрике «Красный Октябрь» и сложной судьбе главного собора нашей страны. Вы узнаете, что планировалось построить на этом месте в 1930 году, и какие изменения произошли с тех пор.
Эта экскурсия — возможность не только увидеть исторические места, но и погрузиться в атмосферу города, наполненного легендами и тайнами. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новую грань Москвы!
Церкви: Никольская, Софийская, Иоанна Предтечи, Черниговская и Храм Христа Спасителя
Набережные: Софийская, Берсеневская, Болотная
Улицы: Пятницкая, Балчуг, Серафимовича, Болотная
Здания: Дом на набережной, ГЭС-2, палаты Аверкия Кириллова, гостиница «Балчуг Кемпински», дом Смирнова, доходные дома, в том числе Шехтеля, современные ЖК на острове
Что включено
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Новокузнецкая, на улице у вестибюля
Завершение: СТ.М. Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать другое время для экскурсии!
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.