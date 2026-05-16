Подземная сокровищница Москвы: аммониты, мозаики и витражи

Спуститься в обычное метро - и попасть в роскошный дворец
Московский метрополитен — это шкатулка, в которой спрятаны драгоценности. Мы отправимся на поиски и совершим путешествие по необыкновенным станциям.

Вы насладитесь интерьерами подземных дворцов: увидите тончайшую резьбу по камню и смальтовые мозаики, встретите отпечатки древней морской жизни и витражи, напоминающие церковное убранство.
Описание экскурсии

В подземном путешествии вы:

  • рассмотрите уникальные фарфоровые барельефы.
  • раскроете тайны старинных мраморных плит.
  • попробуете обнаружить следы первого дирижабля, пролетевшего над Москвой.
  • разберётесь, как устроена акустика выдающейся станции нашего метрополитена.
  • выясните, что прячется за хорошо знакомыми сюжетами и как всё это связано со знаками зодиака.

Мы прогуляемся по:

  • «Новокузнецкой».
  • «Театральной».
  • «Маяковской».
  • и другим станциям.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с использованием радиогида. Для вашего комфорта рекомендую взять собственные наушники.
  • Однократный вход в метро оплачивается отдельно. Прошу вас быть подготовленными к оплате без задержек и иметь при себе проездной билет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в метро «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера
Лера — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 787 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
читать дальше

ведение экскурсий по Москве и Московской области, музею-заповеднику «Царицыно» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Измайлово» (усадьба и музейный комплекс), музею-заповеднику «Кусково» (дворец, грот и парк), храму Христа Спасителя, Новодевичьему монастырю, Донскому монастырю, Московскому метрополитену, Музею Москвы, Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу (Новая Третьяковка), Государственному музею А. С. Пушкина, музею М. А. Булгакова, Мемориальному музею космонавтики, выставочному комплексу ВДНХ и отдельным павильонам. С радостью покажу вам любимый город!

Входит в следующие категории Москвы

