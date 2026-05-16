Московский метрополитен — это шкатулка, в которой спрятаны драгоценности. Мы отправимся на поиски и совершим путешествие по необыкновенным станциям.
Вы насладитесь интерьерами подземных дворцов: увидите тончайшую резьбу по камню и смальтовые мозаики, встретите отпечатки древней морской жизни и витражи, напоминающие церковное убранство.
Описание экскурсии
В подземном путешествии вы:
- рассмотрите уникальные фарфоровые барельефы.
- раскроете тайны старинных мраморных плит.
- попробуете обнаружить следы первого дирижабля, пролетевшего над Москвой.
- разберётесь, как устроена акустика выдающейся станции нашего метрополитена.
- выясните, что прячется за хорошо знакомыми сюжетами и как всё это связано со знаками зодиака.
Мы прогуляемся по:
- «Новокузнецкой».
- «Театральной».
- «Маяковской».
- и другим станциям.
Организационные детали
- Экскурсия проводится с использованием радиогида. Для вашего комфорта рекомендую взять собственные наушники.
- Однократный вход в метро оплачивается отдельно. Прошу вас быть подготовленными к оплате без задержек и иметь при себе проездной билет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в метро «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 787 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
