Предлагаю по-новому взглянуть на Московский Кремль, Кремлевский дворец съездов и места, о которых не пишут в путеводителях.
В ходе экскурсии вы узнаете историю Кремлевской елки, откуда привозят главную елку страны, как изменился рецепт салата Оливье и многое другое! Мы полюбуемся знаменитыми театрами на Театральной площади и услышим интересные истории.
Описание экскурсии
В ходе прогулки вы узнаете:
- Чем удивляли Георгиевский и Владимирский залы Большого Кремлевского дворца и какие подарки ждали детей.
- Историю Кремлевской елки, кто первые сценаристы новогодней елки в Кремлевском Дворце съездов?
- Как связаны фильмы «Бриллиантовая рука», «Москва слезам не верит» и «Мастер и Маргарита» с Российской государственной библиотекой?
- Как тестировали на прочность Кремлёвский дворец съездов?
- Откуда приедет главная елка страны в 2026 году?
- Где проходила «Сорочинская ярмарка» с калачами, конфетами, пряниками и сбитнем?
- Как гусары открывали шампанское, производя неизгладимое впечатление на дам?
- Кто бросил вызов французскому шампанскому в своем крымском имении «Новый свет»?
- Где вступил в свет Михаил Юрьевич Лермонтов в костюме астролога и с огромной книгой судеб?
• Как изменился рецепт салата Оливье? Важная информация:
- По желанию в конце экскурсии можно посетить смотровую площадку в Центральном детском магазине и полюбоваться центром Москвы с высоты птичьего полета.
- Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде.
Готова провести в удобное для Вас время по согласованию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Московский Кремль
- Главная елка страны на Соборной площади
- Российская государственная библиотека
- Манежная площадь. Манеж
- Красная площадь (без посещения)
- Тверская улица
- Театральная площадь
- Большой театр
- ЦУМ
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Посещение смотровой площадки в Центральном детском магазине
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва
Завершение: Центральный детский магазин метро Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: Готова провести в удобное для Вас время по согласованию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
