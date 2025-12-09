Мои заказы

От Кремля до ЦУМа - сказочное новогоднее путешествие по центру

Предлагаю по-новому взглянуть на Московский Кремль, Кремлевский дворец съездов и места, о которых не пишут в путеводителях.

В ходе экскурсии вы узнаете историю Кремлевской елки, откуда привозят главную елку страны, как изменился рецепт салата Оливье и многое другое! Мы полюбуемся знаменитыми театрами на Театральной площади и услышим интересные истории.
Описание экскурсии

В ходе прогулки вы узнаете:

  • Чем удивляли Георгиевский и Владимирский залы Большого Кремлевского дворца и какие подарки ждали детей.
  • Историю Кремлевской елки, кто первые сценаристы новогодней елки в Кремлевском Дворце съездов?
  • Как связаны фильмы «Бриллиантовая рука», «Москва слезам не верит» и «Мастер и Маргарита» с Российской государственной библиотекой?
  • Как тестировали на прочность Кремлёвский дворец съездов?
  • Откуда приедет главная елка страны в 2026 году?
  • Где проходила «Сорочинская ярмарка» с калачами, конфетами, пряниками и сбитнем?
  • Как гусары открывали шампанское, производя неизгладимое впечатление на дам?
  • Кто бросил вызов французскому шампанскому в своем крымском имении «Новый свет»?
  • Где вступил в свет Михаил Юрьевич Лермонтов в костюме астролога и с огромной книгой судеб?

• Как изменился рецепт салата Оливье?

  • По желанию в конце экскурсии можно посетить смотровую площадку в Центральном детском магазине и полюбоваться центром Москвы с высоты птичьего полета.
  • Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде.

Готова провести в удобное для Вас время по согласованию

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Московский Кремль
  • Главная елка страны на Соборной площади
  • Российская государственная библиотека
  • Манежная площадь. Манеж
  • Красная площадь (без посещения)
  • Тверская улица
  • Театральная площадь
  • Большой театр
  • ЦУМ
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Посещение смотровой площадки в Центральном детском магазине
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва
Завершение: Центральный детский магазин метро Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: Готова провести в удобное для Вас время по согласованию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

