Остров Балчуг – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Остров Балчуг» в Москве, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
На теплоходе
79 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от 690 за человека
Семь чудес острова Балчуг
Пешая
7 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Семь чудес острова Балчуг
Начало: М. Кропоткинская
Расписание: См. расписание.
Завтра в 13:00
15 сен в 13:00
1 000 за человека
Остров Балчуг: прошлое, настоящее, будущее
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Остров Балчуг: прошлое, настоящее, будущее
Начало: Метро Кропоткинская, на улице, выход №2
Расписание: Любой день недели с 10.00 до 20.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    2 сентября 2024
    Семь чудес острова Балчуг
    Отличная экскурсия, на одном дыхании 2 часа провели и взрослые и дети. Очень познавательно, видна глубина знаний и профессиональная подготовка с сфере архитектуры экскурсовода Максима. Доброжелательно и познавательно! рекомендую экскурсию и экскурсовода с увдовпльсвиеи
  • В
    Влад
    9 августа 2024
    Семь чудес острова Балчуг
    Приятная экскурсия. Нельзя не отдать должного интеллигентному гиду Максиму и его интересным рассказам об истории острова, ярких представителей, архитектурных стилях
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    и их особенностях. Но даже сама прогулка в компании знающего собеседника по периметру Балчуга подействовала благотворно. А его знаковые места - будь то Никольская церковь, экс-"Красный Октябрь", ГЭС 2 или даже пиар-чудо "Большая глина #4" - утвердили для меня незабываемость этого вечера на острове)

  • Е
    Екатерина
    15 июля 2024
    Семь чудес острова Балчуг
    Прекрасный экскурсовод! Комфортный темп передвижения, на улице было выше +39°, и Максим нас прятал в тенёк по возможности:) Очень интересный
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    маршрут, я там гуляла несколько раз сама, но не догадалась заглядывать в такие уголки. Помимо распечатанных фотографий, планов и картинок Максим принёс настоящий изразец!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Остров Балчуг»

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  1. Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
  2. Семь чудес острова Балчуг
  3. Остров Балчуг: прошлое, настоящее, будущее
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Воробьевы Горы
  7. Никольская улица
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Зарядье
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Остров Балчуг" можно забронировать 3 экскурсии от 690 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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