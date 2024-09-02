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и их особенностях. Но даже сама прогулка в компании знающего собеседника по периметру Балчуга подействовала благотворно. А его знаковые места - будь то Никольская церковь, экс-"Красный Октябрь", ГЭС 2 или даже пиар-чудо "Большая глина #4" - утвердили для меня незабываемость этого вечера на острове)