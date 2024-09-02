1.5 часа
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от 690₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Семь чудес острова Балчуг
Начало: М. Кропоткинская
Расписание: См. расписание.
Завтра в 13:00
15 сен в 13:00
1 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Остров Балчуг: прошлое, настоящее, будущее
Начало: Метро Кропоткинская, на улице, выход №2
Расписание: Любой день недели с 10.00 до 20.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна2 сентября 2024Отличная экскурсия, на одном дыхании 2 часа провели и взрослые и дети. Очень познавательно, видна глубина знаний и профессиональная подготовка с сфере архитектуры экскурсовода Максима. Доброжелательно и познавательно! рекомендую экскурсию и экскурсовода с увдовпльсвиеи
- ВВлад9 августа 2024Приятная экскурсия. Нельзя не отдать должного интеллигентному гиду Максиму и его интересным рассказам об истории острова, ярких представителей, архитектурных стилях
- ЕЕкатерина15 июля 2024Прекрасный экскурсовод! Комфортный темп передвижения, на улице было выше +39°, и Максим нас прятал в тенёк по возможности:) Очень интересный
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Остров Балчуг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Остров Балчуг" можно забронировать 3 экскурсии от 690 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Остров Балчуг», 87 ⭐ отзывов, цены от 690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь