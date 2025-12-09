Пешеходная экскурсия от Кремля через древний район Чертолье к Храму Христа Спасителя.
Вы узнаете историю основания Москвы, тайны Боровицких ворот, секреты улицы Ленивки и Колымажного двора, а также насладитесь видами с Патриаршего моста.
Описание экскурсии
От Кремля до Чертолья:
- история древнего района Москвы.
- От древних стен Кремля, пройдя Боровицкую площадь и Боровицкие ворота — место, где был основан град Москов, мы прогуляемся по старинному московскому району Чертолье, название которого уже мало помнят даже коренные москвичи. Эта экскурсия откроет вам тайны одного из самых древних и интересных районов столицы.
- Кремль и Боровицкие ворота.
- Начнем наше путешествие у Боровицкой башни и Боровицкой площади — места, где зарождалась Москва. Вы узнаете, почему именно здесь был основан город и как развивалась эта территория на протяжении веков. Прогуляемся по Александровскому саду, наслаждаясь видами древнего Кремля.
- Тайны района Чертолье.
- Мы осмотрим и узнаем историю самого главного городского моста — Большого каменного, посетим совсем короткую, но в своё время игравшую немаловажную роль улицу Ленивку и узнаем секрет её названия. Посетим место, где несколько веков подряд находились царские конюшни — Колымажный двор в Колымажном переулке.
- Волхонка и Храм Христа Спасителя.
- Экскурсия пешеходная, протяженность маршрута 1.5 км.
- Если вас более трёх человек — доплата с каждого последующего гостя 2000 рублей.
- Во время экскурсии возможна санитарная остановка.
- Одевайтесь по погоде и даже немного теплее.
- Рекомендуем одеться по погоде и взять зонтик.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александровский сад
- Боровицкая площадь
- Боровицкая башня
- Большой каменный мост
- Улица Волхонка
- Улица Ленивка
- Колымажный переулок
- Пушкинский музей
- АЗС №1
- Храм Христа Спасителя
- Патриарший мост
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Манежная улица
Завершение: Метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
