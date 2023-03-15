Экскурсия-путеводитель по театрам Москвы + посещение Большого театра

Узнать о театральной жизни мегаполиса и новомодных течениях, а также увидеть знаковые места

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Ответы на вопросы
Вы любите хорошую музыку и походы в театр? Душа тянется к прекрасному, но не можете выбрать, куда сходить? Я познакомлю вас со знаковыми музыкальными театрами столицы — о некоторых из них вы, возможно, услышите впервые. Расскажу о ближайших премьерах, успешных и провалившихся спектаклях. Помогу спланировать культурный досуг и организую посещение Большого театра.
Экскурсия-путеводитель по театрам Москвы + посещение Большого театра
Экскурсия-путеводитель по театрам Москвы + посещение Большого театра
Экскурсия-путеводитель по театрам Москвы + посещение Большого театра
Экскурсия-путеводитель по театрам Москвы + посещение Большого театра
Экскурсия-путеводитель по театрам Москвы + посещение Большого театра
Экскурсия-путеводитель по театрам Москвы + посещение Большого театра
Экскурсия-путеводитель по театрам Москвы + посещение Большого театра
Экскурсия-путеводитель по театрам Москвы + посещение Большого театра
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Описание

Что вас ожидает

О музыке, театре и не только

В Москве 442 театра, среди них 71 музыкальный и целых 7 оперных (один из которых старейший во всей России!). Ежегодно репертуар каждого из них пополняется в среднем 5 постановками. Даже если вы ведёте активную культурную жизнь, вряд ли возможно уследить за всеми новинками и тенденциями.

Экспертный взгляд

Эта экскурсия будет полезна как искушенным ценителям музыки и театра, так и желающим разобраться в этих видах искусства. С первых минут нашей встречи я погружу вас в особую театральную атмосферу и помогу настроиться не просто на просмотр спектакля, а на событие. Поговорим о музыке, театре, истории, архитектуре и современном состоянии культуры. Вот некоторые места, которые мы увидим: Большой театр, Концертный зал им. П. И. Чайковского, Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Новая опера.

Сколько людей — столько мнений

Формат и содержание экскурсии мы обсудим заранее. Вот некоторые из возможных вариантов:

  • совместное планирование культурного досуга, с рассказами о том, как приобщиться к миру оперы и балета
  • подготовка к просмотру интересных вам спектаклей и советы, какие постановки и концерты стоит посмотреть, а от каких лучше отказаться
  • обсуждение текущей афиши Большого театра с последующим посещением экскурсии по зданию (в сопровождении местного гида, за отдельную плату)
  • поход в ресторан «Большой», чтобы развёрнуто пообщаться про театральные постановки, оперу (еда и напитки оплачиваются дополнительно)

Организационные детали

  • На экскурсию приглашаются взрослые и дети от 14 лет
  • Посещение основных залов Большого театра — это дополнительная опция. Экскурсионные билеты оплачиваются отдельно: +5000 руб. для группы 1-3 человека; +1500 руб. за человека для группы от 4 участников.
  • При покупке именных билетов на экскурсию по зданию заранее потребуются паспортные данные посетителей. При входе в театр проверяют документы, удостоверяющие личность посетителя. По этой причине билеты нельзя переоформить на других лиц.
  • Экскурсии по зданию театра в выходные и праздничные дни, которые выпадают на будни, не проводятся. Возможен только внешний осмотр здания и полный рассказ по программе экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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