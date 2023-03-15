В Москве 442 театра, среди них 71 музыкальный и целых 7 оперных (один из которых старейший во всей России!). Ежегодно репертуар каждого из них пополняется в среднем 5 постановками. Даже если вы ведёте активную культурную жизнь, вряд ли возможно уследить за всеми новинками и тенденциями.
Эта экскурсия будет полезна как искушенным ценителям музыки и театра, так и желающим разобраться в этих видах искусства. С первых минут нашей встречи я погружу вас в особую театральную атмосферу и помогу настроиться не просто на просмотр спектакля, а на событие. Поговорим о музыке, театре, истории, архитектуре и современном состоянии культуры. Вот некоторые места, которые мы увидим: Большой театр, Концертный зал им. П. И. Чайковского, Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Новая опера.
Формат и содержание экскурсии мы обсудим заранее. Вот некоторые из возможных вариантов: