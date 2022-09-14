Город — отражение горожан, или горожане — отражение города? Давайте разбираться и гулять по блистательному району Москвы. Это симбиоз экскурсии и театра, где город — сцена, проводники — актер и актриса, герои — горожане разных эпох, в том числе и вы. Вы будете слушать, любоваться зданиями, собирать мгновения из жизни столицы и, может быть, даже станете героями чьего-то сна!

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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия или спектакль?

И то, и другое. Приготовьтесь встретиться не с гидами, но с двумя актерами-проводниками и отправиться за ними в прошлое. Нитью прогулки станет сюжет — оставим его сюрпризом. При этом наша программа не про сказки и легенды: в процессе поднимаются темы, которые дадут пищу для размышлений. Например, что такое чувство дома и какова цена времени — того, которое мы тратим и в котором мы живем?

Город как большая сцена

Эти 2 часа не только погрузят вас в увлекательный сюжет происходящего, но и откроют истории московских особняков и домов. Итак, наши декорации:

Дом Перцовой — чем он знаменит, почему его называют домом-сказкой и при чем тут Камеди Клаб;

Дом под рюмкой — тайный смысл или авторское видение архитектора?;

Белые палаты на Пречистенке и визит Ричарда Никсона;

Дом князя Одоевского, около которого вспомним Пушкина, Левитана и Чехова;

Доходный дом Костяковой: время поговорить о вдохновении Булгакова;

Усадьба Хрущевых-Селезневых, где расположен музей Пушкина;

Особняк Миндовского: ЗАГС, пакт Риббентропа и другие сюжеты здания;

Доходный дом Рекка: московский модерн и снова вдохновение Булгакова;

Дом Айседоры Дункан;

Особняк Кекушевой: архитектура Льва Кекушева и загадки дома;

Дом Мастера — маленькая избушка из «Мастера и Маргариты» в центре самого дорогого района столицы;

Доходный Дом Исакова, в котором одновременно 5 и 6 этажей;

Гимназия Поливанова: напоследок заглянем в один из самых атмосферных московских двориков.

Организационные детали