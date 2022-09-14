И то, и другое. Приготовьтесь встретиться не с гидами, но с двумя актерами-проводниками и отправиться за ними в прошлое. Нитью прогулки станет сюжет — оставим его сюрпризом. При этом наша программа не про сказки и легенды: в процессе поднимаются темы, которые дадут пищу для размышлений. Например, что такое чувство дома и какова цена времени — того, которое мы тратим и в котором мы живем?
Эти 2 часа не только погрузят вас в увлекательный сюжет происходящего, но и откроют истории московских особняков и домов. Итак, наши декорации: