Экскурсия-спектакль по Остоженке и Пречистенке

Нестандартный формат, который поможет узнать город поближе и задуматься о глубоких темах

4
1 отзыв
Город — отражение горожан, или горожане — отражение города? Давайте разбираться и гулять по блистательному району Москвы.

Это симбиоз экскурсии и театра, где город — сцена, проводники — актер и актриса, герои — горожане разных эпох, в том числе и вы.

Вы будете слушать, любоваться зданиями, собирать мгновения из жизни столицы и, может быть, даже станете героями чьего-то сна!
Экскурсия-спектакль по Остоженке и Пречистенке
Экскурсия-спектакль по Остоженке и Пречистенке
Экскурсия-спектакль по Остоженке и Пречистенке
Экскурсия-спектакль по Остоженке и Пречистенке
Экскурсия-спектакль по Остоженке и Пречистенке
Экскурсия-спектакль по Остоженке и Пречистенке
Экскурсия-спектакль по Остоженке и Пречистенке
Ближайшие даты:
21
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия или спектакль?

И то, и другое. Приготовьтесь встретиться не с гидами, но с двумя актерами-проводниками и отправиться за ними в прошлое. Нитью прогулки станет сюжет — оставим его сюрпризом. При этом наша программа не про сказки и легенды: в процессе поднимаются темы, которые дадут пищу для размышлений. Например, что такое чувство дома и какова цена времени — того, которое мы тратим и в котором мы живем?

Город как большая сцена

Эти 2 часа не только погрузят вас в увлекательный сюжет происходящего, но и откроют истории московских особняков и домов. Итак, наши декорации:

  • Дом Перцовой — чем он знаменит, почему его называют домом-сказкой и при чем тут Камеди Клаб;
  • Дом под рюмкой — тайный смысл или авторское видение архитектора?;
  • Белые палаты на Пречистенке и визит Ричарда Никсона;
  • Дом князя Одоевского, около которого вспомним Пушкина, Левитана и Чехова;
  • Доходный дом Костяковой: время поговорить о вдохновении Булгакова;
  • Усадьба Хрущевых-Селезневых, где расположен музей Пушкина;
  • Особняк Миндовского: ЗАГС, пакт Риббентропа и другие сюжеты здания;
  • Доходный дом Рекка: московский модерн и снова вдохновение Булгакова;
  • Дом Айседоры Дункан;
  • Особняк Кекушевой: архитектура Льва Кекушева и загадки дома;
  • Дом Мастера — маленькая избушка из «Мастера и Маргариты» в центре самого дорогого района столицы;
  • Доходный Дом Исакова, в котором одновременно 5 и 6 этажей;
  • Гимназия Поливанова: напоследок заглянем в один из самых атмосферных московских двориков.

Организационные детали

  • Экскурсию ведут 2 живых гида-проводника. Вам всегда будет хорошо их слышно благодаря аудио-оборудованию.
  • Никаких дополнительных расходов не предусмотрено
  • Перед встречей мы пришлем вам ссылку на закрытый Телеграм-канал, через который вы получите ориентиры для встречи и дополнительные материалы после экскурсии. В процессе прогулки этот канал тоже понадобится.
  • Если погода не позволит нам провести для вас экскурсию с комфортом, мы свяжемся с вами заблаговременно, чтобы обсудить удобные опции

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Е
14 сен 2022
Благодарим за экскурсию!
В целом вроде неплохо, но не могу сказать что было "Вау!"
Из нашей группы никто особо не впечатлился. В некоторые моменты было совсем скучно. Двое наших участников слились почти с начала экскурсии - заскучали. Остальные дошли до конца, но как буд-то не хватало увлеченности.
Экскурсовод приятный молодой человек. Хорошо поставленная речь. Второй экскурсовод - девушка, очень артестичная, импульсивная, местами переигрывала. В моменте, создавалось впечатления, что я в театре, но нужна ли такая подача для экскурсии - не уверена.
Экскурсовод попросил не задавать вопросы во время экскурсии, поэтмо все просто слушали молча) отвечали на вопросы иногда.
Я считаю, что дороговато для данной экскурсии.
А в целом - все четко организованно.

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