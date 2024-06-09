С пешеходного Патриаршего моста открывается лучший вид на храм Христа Спасителя, а также Пречистенскую и Якиманскую набережные и Кремль. За полчаса мы сделаем профессиональные фото и отправим вам их уже на следующий день. Ничего лишнего: топовая локация Москвы, вы и воспоминания в виде живых кадров!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Быстрая профессиональная фотосессия на фоне одного из лучших московских пейзажей с храмом Христа Спасителя, ГЭС-2, Стрелкой и набережными.
Организационные детали
- На следующий день после прогулки вы получите все исходники и 20 фотографий в ретуши на ваш выбор
- Можно и даже нужно приходить с детьми, с ними всегда веселее
- Возможно увеличение количества участников прогулки c доплатой 600 руб. /чел.
- Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Патриаршего моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей и Екатерина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 457 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда творческих фотографов. Мы приглашаем вас на фотопрогулки и экспресс-фотосессии по лучшим локациям городов нашей страны.Задать вопрос
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