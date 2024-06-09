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С пешеходного Патриаршего моста открывается лучший вид на храм Христа Спасителя, а также Пречистенскую и Якиманскую набережные и Кремль. За полчаса мы сделаем профессиональные фото и отправим вам их уже на следующий день. Ничего лишнего: топовая локация Москвы, вы и воспоминания в виде живых кадров!