За эффектными кадрами мы отправимся на конюшню и в парк-усадьбу.
Вы можете просто пофотографироваться с лошадьми или же за дополнительную плату отправиться в путешествие верхом.
Какой вариант вы бы не выбрали — результат приятно удивит вас! Я помогу с позированием, подберу лучшие ракурсы, а в процессе расскажу интересные факты из истории старинных усадеб.
Вы можете просто пофотографироваться с лошадьми или же за дополнительную плату отправиться в путешествие верхом.
Какой вариант вы бы не выбрали — результат приятно удивит вас! Я помогу с позированием, подберу лучшие ракурсы, а в процессе расскажу интересные факты из истории старинных усадеб.
Описание фото-прогулки
Фотоэкскурсия проходит на территории усадьбы «Алтуфьево» (Москва, СВАО).
В первой части программы мы будем гулять по территории конноспортивного комплекса, делая красивые кадры на сеновале и в конюшне. Во второй — вместе с лошадью или отдельно ловить удачные ракурсы на территории парка-усадьбы.
Организационные детали
- Снимаю на Canon EOS 5D. В течение пяти дней после встречи я отправлю вам 15-20 фото в цветокоррекции и частичной ретуши
- Программа будет интересна взрослым и детям с 4 лет
- Указанная цена включает в себя экскурсию и фотосессию. Катание верхом на лошади и фотосессия с ней оплачивается отдельно (2000 ₽ в час). Костюмы для фото согласуются заранее
- До места проведения фотоэкскурсии вам нужно добраться самостоятельно. Такси от ближайшего метро («Медведково», «Алтуфьево», «Бибирево») стоит около 600 ₽
- По желанию вы можете взять с собой лакомства для лошадей (яблоки, морковь, сухари)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Алтуфьевской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василиса — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 188 туристов
Я дипломированный экскурсовод, организатор праздников и массовых мероприятий, дипломированный педагог и тренер по конному спорту, конник и спортсмен-любитель. Провожу авторские экскурсии по парку-усадьбе «Неклюдово» и конюшне КСК «Матадор» для взрослых и детей. С 2018 года параллельно с проведением экскурсионных программ занимаюсь исследованием истории старинных подмосковных усадеб, в частности усадьбы «Неклюдово», и изучаю историю русской кавалерии.
Входит в следующие категории Москвы
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