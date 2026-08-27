Прогуляйтесь по атмосферной Ивановской горке, где спуски, подъёмы и лабиринты переулков открывают неожиданные виды на Москву. Вы получите красивые фотографии, новые знания и впечатления от комфортной прогулки без спешки.
Описание фото-прогулкиИвановская горка — прогулка за атмосферой и красивыми кадрами Фотоэкскурсия пройдёт в самом атмосферном районе Москвы — на Ивановской горке. Расслабленно, интересно и душевно мы пройдём по её переулкам, где за каждым поворотом открываются новые перспективы. Пожалуй, самое крутое в этом районе — его спуски и подъёмы, благодаря которым то и дело появляется шикарный вид на высотку, колокольню или лютеранский собор. Переулки, виды и фотографии о вас Мы начнём с Маросейки и постепенно будем спускаться по Ивановской горке, останавливаясь в красивых местах со скамейками. По пути увидим собор Петра и Павла, заглянем в Морозовский сад, пройдём мимо палат Украинцева и Ивановского монастыря, а также побываем в парке «Горка». Я проведу вас по лабиринту переулков так, чтобы вы навсегда влюбились в этот район. И, конечно, я буду фотографировать вас в самых атмосферных местах. Это не будет утомительным забегом по достопримечательностям — я всё продумала так, чтобы прогулка получилась максимально комфортной. В результате вы получите впечатления, фотографии, знания и рекомендации по заведениям.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маросейка
- Парк «Горка»
- Собор Петра и Павла
- Палаты Украинцева
- Морозовский сад
- Ивановский монастырь
Что включено
- Услуги гида
- Фотосессия
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выход №4 из метро Китай-город
Завершение: Славянская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
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