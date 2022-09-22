Фотоэкскурсия в самом атмосферном районе Москвы, на Ивановской горке. Расслабленно, интересно, душевно, с красивыми фото.

Пожалуй, самое крутое в этом районе - это спуски/подъемы и открывающейся перспективы переулков. То тут то там за поворотом видишь шикарный вид на высотку, колокольню или лютеранский собор. Я проведу вас по лабиринту переулков так, что вы навсегда влюбитесь в этот район.

Плюс ко всему я буду вас фотографировать в самых атмосферных местах. Это будут кадры о вас и о красоте места.

Всем фанатам живой эстетики приходить обязательно!

Пока в индивидуальном формате, не более 5 человек.

Не смотря на то, что я гид, я не люблю долго ходить, поэтому я все продумала так, чтобы мы преимущественно спускались с горок, чтобы останавливались в красивых местах со скамейками. Это не будет утомительным забегом по достопримечательностям. Это будет супер комфортная фотопрогулка.

Что вы получите: