Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Прогуляйтесь по атмосферной Ивановской горке, где спуски, подъёмы и лабиринты переулков открывают неожиданные виды на Москву. Вы получите красивые фотографии, новые знания и впечатления от комфортной прогулки без спешки.

Олеся Ваш гид в Москве Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка 12 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Ивановская горка — прогулка за атмосферой и красивыми кадрами Фотоэкскурсия пройдёт в самом атмосферном районе Москвы — на Ивановской горке. Расслабленно, интересно и душевно мы пройдём по её переулкам, где за каждым поворотом открываются новые перспективы. Пожалуй, самое крутое в этом районе — его спуски и подъёмы, благодаря которым то и дело появляется шикарный вид на высотку, колокольню или лютеранский собор. Переулки, виды и фотографии о вас Мы начнём с Маросейки и постепенно будем спускаться по Ивановской горке, останавливаясь в красивых местах со скамейками. По пути увидим собор Петра и Павла, заглянем в Морозовский сад, пройдём мимо палат Украинцева и Ивановского монастыря, а также побываем в парке «Горка». Я проведу вас по лабиринту переулков так, чтобы вы навсегда влюбились в этот район. И, конечно, я буду фотографировать вас в самых атмосферных местах. Это не будет утомительным забегом по достопримечательностям — я всё продумала так, чтобы прогулка получилась максимально комфортной. В результате вы получите впечатления, фотографии, знания и рекомендации по заведениям.

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