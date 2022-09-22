Фотоэкскурсия по Ивановской горке

Фотоэкскурсия по Ивановской горке
Фотоэкскурсия по Ивановской горке
Фотоэкскурсия по Ивановской горке
Фотоэкскурсия по Ивановской горке
Фотоэкскурсия по Ивановской горке

Что вас ожидает 🤩

  • Маросейка
  • Парк Горка
  • Собор Петра и Павла
  • Палаты Украинцева
  • Морозовский сад
  • Ивановский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Фотоэкскурсия в самом атмосферном районе Москвы, на Ивановской горке. Расслабленно, интересно, душевно, с красивыми фото.
Пожалуй, самое крутое в этом районе - это спуски/подъемы и открывающейся перспективы переулков. То тут то там за поворотом видишь шикарный вид на высотку, колокольню или лютеранский собор. Я проведу вас по лабиринту переулков так, что вы навсегда влюбитесь в этот район.
Плюс ко всему я буду вас фотографировать в самых атмосферных местах. Это будут кадры о вас и о красоте места.
Всем фанатам живой эстетики приходить обязательно!
Пока в индивидуальном формате, не более 5 человек.
Не смотря на то, что я гид, я не люблю долго ходить, поэтому я все продумала так, чтобы мы преимущественно спускались с горок, чтобы останавливались в красивых местах со скамейками. Это не будет утомительным забегом по достопримечательностям. Это будет супер комфортная фотопрогулка.

Что вы получите:

  1. Впечатления.
  2. Фотографии.
  3. Знания.
  4. Рекомендации по заведениям.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Китай-город выход 4, Часовня героям Плевны
Завершение: Славянская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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