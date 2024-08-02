Мы найдём в шумной Москве тихое укромное место, которое перенесёт нас на несколько веков назад. Кадры в Крутицком подворье получаются необыкновенные.
Недаром неповторимый облик Крутиц когда-то привлёк кинорежиссёров фильмов «Тайны дворцовых переворотов», «Иван Грозный», «Борис Годунов», «Бесы» и многих других. Помимо фотосессии в средневековых локациях, обещаем и небольшой экскурс в историю этих мест.
Недаром неповторимый облик Крутиц когда-то привлёк кинорежиссёров фильмов «Тайны дворцовых переворотов», «Иван Грозный», «Борис Годунов», «Бесы» и многих других. Помимо фотосессии в средневековых локациях, обещаем и небольшой экскурс в историю этих мест.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Мы прогуляемся по старой, подлинной Москве. Сделаем фото на фоне Крутицкого теремка и Крутицких казарм. Краснокирпичная кладка, нарядные изразцы, булыжная мостовая — фотофоны здесь, действительно, впечатляют.
На фотопрогулке рассмотрим богато украшенный терем — на нём около 2000 поливных изразцов. Поговорим об архитектуре старой Москвы, 2 версиях происхождения Крутиц и легендах этого древнего места. А ещё затронем тему Смутного времени.
Организационные детали
- В течение недели после прогулки вы получите на почту около 40 обработанных фотографий
- Экскурсию можно провести и для большего количества людей. Доплата составит 1000 ₽ за чел.
- Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Пролетарская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1776 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александра, я фотограф-гид из Москвы. Также работаю в Анталье. Окончила магистратуру по культурологии, изучаю историю Москвы, её архитектуру и профессионально фотографирую в красивых локациях города. Я работаю совместно с командой фотогидов: прогулку проведу я либо другой гид из команды. На наших экскурсиях в Москве и Анталье мы создаём приятную и дружественную атмосферу и помогаем при позировании.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
2 авг 2024
Необычный формат экскурсии, подойдёт для людей, побывавших в более раскрученных московских локациях. Это скорее необычный формат фотосессии. Мы даже попали на киносъемки. Спасибо гиду и фотографу Марии за старания!
Имейте в виду, что на территории подворья ведутся некоторые реставрационные работы.
Имейте в виду, что на территории подворья ведутся некоторые реставрационные работы.
Ольга
28 июл 2024
Спасибо за отличное настроение, приятную прогулку и красивые фотографии нашему фотогиду Марие! Было очень интересно и познавательно! Обязательно вернемся в это прекрасное место!
Ольга
23 июл 2024
Недавно мы отправились на экскурсию с фотосессией по старой Москве, и это было настоящее путешествие во времени! Мы гуляли по улочкам, где каждый камень кажется пропитанным историей и тайнами.
Особенно меня
Особенно меня
Входит в следующие категории Москвы
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