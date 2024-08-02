Фотопрогулка по Крутицкому подворью

Побывать в уголке средневековой Москвы и сфотографироваться в атмосферных локациях
Мы найдём в шумной Москве тихое укромное место, которое перенесёт нас на несколько веков назад. Кадры в Крутицком подворье получаются необыкновенные.

Недаром неповторимый облик Крутиц когда-то привлёк кинорежиссёров фильмов «Тайны дворцовых переворотов», «Иван Грозный», «Борис Годунов», «Бесы» и многих других. Помимо фотосессии в средневековых локациях, обещаем и небольшой экскурс в историю этих мест.
5
3 отзыва
Фотопрогулка по Крутицкому подворью
Фотопрогулка по Крутицкому подворью
Фотопрогулка по Крутицкому подворью
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание фото-прогулки

Мы прогуляемся по старой, подлинной Москве. Сделаем фото на фоне Крутицкого теремка и Крутицких казарм. Краснокирпичная кладка, нарядные изразцы, булыжная мостовая — фотофоны здесь, действительно, впечатляют.

На фотопрогулке рассмотрим богато украшенный терем — на нём около 2000 поливных изразцов. Поговорим об архитектуре старой Москвы, 2 версиях происхождения Крутиц и легендах этого древнего места. А ещё затронем тему Смутного времени.

Организационные детали

  • В течение недели после прогулки вы получите на почту около 40 обработанных фотографий
  • Экскурсию можно провести и для большего количества людей. Доплата составит 1000 ₽ за чел.
  • Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Пролетарская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Мария
2 авг 2024
Необычный формат экскурсии, подойдёт для людей, побывавших в более раскрученных московских локациях. Это скорее необычный формат фотосессии. Мы даже попали на киносъемки. Спасибо гиду и фотографу Марии за старания!
Имейте в виду, что на территории подворья ведутся некоторые реставрационные работы.
Ольга
28 июл 2024
Спасибо за отличное настроение, приятную прогулку и красивые фотографии нашему фотогиду Марие! Было очень интересно и познавательно! Обязательно вернемся в это прекрасное место!
Спасибо за отличное настроение, приятную прогулку и красивые фотографии нашему фотогиду Марие! Было очень интересно иСпасибо за отличное настроение, приятную прогулку и красивые фотографии нашему фотогиду Марие! Было очень интересно иСпасибо за отличное настроение, приятную прогулку и красивые фотографии нашему фотогиду Марие! Было очень интересно иСпасибо за отличное настроение, приятную прогулку и красивые фотографии нашему фотогиду Марие! Было очень интересно иСпасибо за отличное настроение, приятную прогулку и красивые фотографии нашему фотогиду Марие! Было очень интересно и
Ольга
23 июл 2024
Недавно мы отправились на экскурсию с фотосессией по старой Москве, и это было настоящее путешествие во времени! Мы гуляли по улочкам, где каждый камень кажется пропитанным историей и тайнами.

Особенно меня
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поразил Крутицкий теремок и Крутицкие казармы. Эти места словно сошли с картин старинных русских сказок: краснокирпичные здания, нарядные изразцы, булыжная мостовая — все это создает удивительную атмосферу. Наш гид с такой любовью и знанием рассказывала о каждом элементе архитектуры, что я буквально видела перед глазами, как эти стены оживают. А когда она упомянула, что на тереме около 2000 поливных изразцов, я была просто поражена!

Мы также узнали несколько версий происхождения Крутиц и услышали увлекательные легенды, связанные с этим местом. Это добавило прогулке особую магию и глубину. Темы Смутного времени тоже были затронуты, и это помогло мне лучше понять исторический контекст, в котором разворачивались события.

Но самое главное — это фотографии! Они получились просто волшебными. Профессионализм фотографа и уникальность локаций сделали каждую снимок маленьким произведением искусства. Я смотрю на эти фото и чувствую, как будто снова возвращаюсь в ту атмосферу.

Эта экскурсия стала для меня настоящим открытием. Рекомендую всем, кто хочет почувствовать дух старой Москвы и увезти с собой не только воспоминания, но и прекрасные фотографии на память!

Недавно мы отправились на экскурсию с фотосессией по старой Москве, и это было настоящее путешествие воНедавно мы отправились на экскурсию с фотосессией по старой Москве, и это было настоящее путешествие воНедавно мы отправились на экскурсию с фотосессией по старой Москве, и это было настоящее путешествие воНедавно мы отправились на экскурсию с фотосессией по старой Москве, и это было настоящее путешествие воНедавно мы отправились на экскурсию с фотосессией по старой Москве, и это было настоящее путешествие воНедавно мы отправились на экскурсию с фотосессией по старой Москве, и это было настоящее путешествие во

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