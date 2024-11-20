Когда-то сюда спешили за эксклюзивными армянскими продуктами, самым вкусным хлебом и хорошим княжеским вином.
Я расскажу, в какой ресторан мечтал попасть каждый москвич и гость столицы, где впервые появились булочки с изюмом и в каком доме устраивали самые пышные балы.
Описание экскурсии
Отель The Ritz Carlton, на месте которого располагался известный московский трактир «Цареградский».
Отель «Националь» — старейший в городе. Ему принадлежит королевский статус, а ещё в нём всегда были рестораны русской кухни.
Винный магазин Льва Голицына. Князь говорил: «Надо, чтобы народ пил хорошее вино, а не отравлял себя сивухой».
Филипповская булочная — самая популярная в Москве в начале 20 века. Здесь пекли и продавали самый вкусный хлеб, пироги, бублики, сушки, пирожные, сайки и калачи.
Кондитерская фабрика «Большевик». Её захватывающая история начинается с небольшой мастерской на Тверской улице.
Ресторан «Арагви». Его открыли в бывших палатах 17 века, где были винные погреба Голицына.
Универсам «Елисеевский» — первый магазин, в котором покупатели 20 века увидели гастрономический эксклюзив.
Особняк Захара Чернышёва, где устраивали роскошные балы. Гости лакомились салатом из ершей, цыплятами, свежими фруктами и мороженым.
Кафе «Стойло Пегаса», которое открыл Сергей Есенин. Оно было центром притяжения культурной элиты столицы.
Армянский магазин в «Доме под юбкой» — одна из первых точек в Москве, где начали продавать продукты из Армении.
Бывший ресторан «Макдоналдс» — первая в России точка популярной международной сети быстрого питания. Ресторан был открыт рядом с Тверской.