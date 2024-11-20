Гастрономическая история Тверской

Что ели и пили москвичи в 19-20 веках
Тверская — место с уходящими вглубь веков гастрономическими традициями.

Когда-то сюда спешили за эксклюзивными армянскими продуктами, самым вкусным хлебом и хорошим княжеским вином.

Я расскажу, в какой ресторан мечтал попасть каждый москвич и гость столицы, где впервые появились булочки с изюмом и в каком доме устраивали самые пышные балы.
Гастрономическая история Тверской
Гастрономическая история Тверской
Гастрономическая история Тверской
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Отель The Ritz Carlton, на месте которого располагался известный московский трактир «Цареградский».

Отель «Националь» — старейший в городе. Ему принадлежит королевский статус, а ещё в нём всегда были рестораны русской кухни.

Винный магазин Льва Голицына. Князь говорил: «Надо, чтобы народ пил хорошее вино, а не отравлял себя сивухой».

Филипповская булочная — самая популярная в Москве в начале 20 века. Здесь пекли и продавали самый вкусный хлеб, пироги, бублики, сушки, пирожные, сайки и калачи.

Кондитерская фабрика «Большевик». Её захватывающая история начинается с небольшой мастерской на Тверской улице.

Ресторан «Арагви». Его открыли в бывших палатах 17 века, где были винные погреба Голицына.

Универсам «Елисеевский» — первый магазин, в котором покупатели 20 века увидели гастрономический эксклюзив.

Особняк Захара Чернышёва, где устраивали роскошные балы. Гости лакомились салатом из ершей, цыплятами, свежими фруктами и мороженым.

Кафе «Стойло Пегаса», которое открыл Сергей Есенин. Оно было центром притяжения культурной элиты столицы.

Армянский магазин в «Доме под юбкой» — одна из первых точек в Москве, где начали продавать продукты из Армении.

Бывший ресторан «Макдоналдс» — первая в России точка популярной международной сети быстрого питания. Ресторан был открыт рядом с Тверской.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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