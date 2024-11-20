Тверская — место с уходящими вглубь веков гастрономическими традициями. Когда-то сюда спешили за эксклюзивными армянскими продуктами, самым вкусным хлебом и хорошим княжеским вином. Я расскажу, в какой ресторан мечтал попасть каждый москвич и гость столицы, где впервые появились булочки с изюмом и в каком доме устраивали самые пышные балы.

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Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Отель The Ritz Carlton, на месте которого располагался известный московский трактир «Цареградский».

Отель «Националь» — старейший в городе. Ему принадлежит королевский статус, а ещё в нём всегда были рестораны русской кухни.

Винный магазин Льва Голицына. Князь говорил: «Надо, чтобы народ пил хорошее вино, а не отравлял себя сивухой».

Филипповская булочная — самая популярная в Москве в начале 20 века. Здесь пекли и продавали самый вкусный хлеб, пироги, бублики, сушки, пирожные, сайки и калачи.

Кондитерская фабрика «Большевик». Её захватывающая история начинается с небольшой мастерской на Тверской улице.

Ресторан «Арагви». Его открыли в бывших палатах 17 века, где были винные погреба Голицына.

Универсам «Елисеевский» — первый магазин, в котором покупатели 20 века увидели гастрономический эксклюзив.

Особняк Захара Чернышёва, где устраивали роскошные балы. Гости лакомились салатом из ершей, цыплятами, свежими фруктами и мороженым.

Кафе «Стойло Пегаса», которое открыл Сергей Есенин. Оно было центром притяжения культурной элиты столицы.

Армянский магазин в «Доме под юбкой» — одна из первых точек в Москве, где начали продавать продукты из Армении.

Бывший ресторан «Макдоналдс» — первая в России точка популярной международной сети быстрого питания. Ресторан был открыт рядом с Тверской.