История и необычные бары Тверской

Посмотреть на Москву с новой стороны, узнать, как жил город раньше - и как живёт сейчас
Откройте для себя секреты Тверской улицы и её окрестностей! На этой прогулке вы погрузитесь в культурную атмосферу сердца столицы — и поймёте, как история перекликается с питейной тематикой. А ещё заглянете в несколько необычных заведений и попробуете оригинальные блюда и напитки.
История и необычные бары Тверской
История и необычные бары Тверской
История и необычные бары Тверской
Ближайшие даты:
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Время начала: 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Вы узнаете

  • как в Москве передвигали целые дома и какие исторические события с этим связаны
  • где находятся развалины гостиницы, которую известный философ посетил перед своей кончиной
  • какие монастырские кельи превратились в доходные дома
  • куда герой «Анны Карениной» отправляет своего кучера за вином
  • где фотографировались голливудские звезды
  • как книга спасла храм от разрушения
  • и многое другое

Но будут не только исторические открытия — мы заглянем в несколько необычных мест

  • секретное кафе с мистической атмосферой — сюда можно попасть только по звонку
  • тайный бар с шаманскими коктейлями и необычной подачей
  • кафе с разрисованными стенами, изделиями ручной работы и уютным двориком
  • ирландский паб в подвальном помещении 15 века

Организационные детали

  • Напитки и еда в заведениях оплачиваются отдельно и не включены в стоимость экскурсии
  • Пожалуйста, приходите на экскурсию трезвыми и без своих алкогольных напитков
  • Мы будем заходить в заведения разной ценовой категории. Посещение каждого заведения — по желанию
  • Экскурсия не подходит для детей, все участники должны быть совершеннолетними

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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