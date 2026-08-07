Сменялись эпохи, менялась и Тверская. Когда-то она была царской дорогой, потом на ней строили новые здания с бесплатными квартирами для советской элиты. Вы узнаете, где гуляли стиляги 50-х и бандиты 90-х, что ела золотая молодёжь в эпоху Пушкина и где находится самый модный ночной клуб столицы. А ещё зайдёте в 5-звёздочный отель с галереей и побываете в старинной церкви.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тверская от Пушкина до нас

Вы услышите увлекательные истории о жизни главной улицы Москвы от её начала до наших дней:

Где жила и что ела золотая молодежь со времён Пушкина до современности

С кем разговаривал на Тверской Иван Грозный

Где гуляли стиляги 50-х, хиппи и панки 80-х, бандиты 90-х

Почему на месте «Интуриста» построили The Ritz-Carlton

Где и сколько проигрывал Александр Пушкин, а Денис Давыдов выигрывал

В каких местах в СССР тусовались богатые иностранцы и бедные студенты

Где была легендарная «Берёзка» и где в советское время покупали жвачку и джинсы

Где находится самый модный ночной клуб Москвы

А ещё мы расскажем про первый торговый автомат в СССР, кафе «Артистическое» в Камергерском, где бывали известные артисты, и многом другом.

Старинная церковь и самый дорогой отель

Мы зайдём в старинную церковь — храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке — с сильнейшей чудотворной иконой Москвы. К ней обращались и обращаются москвичи за помощью в сложные времена.

А в конце прогулки посетим самый дорогой отель России The Ritz-Carlton, где останавливаются первые лица государств и звёзды мирового шоу-бизнеса. Рассмотрим великолепные интерьеры лобби и на зеркальном лифте спустимся в галерею современного искусства. По желанию выставку можно изучить.

Организационные детали