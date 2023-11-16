Тверская - улица Пушкина, стиляг и партийной элиты

Погрузиться в историю улицы, зайти в самой дорогой отель страны и узнать, где в СССР покупали жвачку

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Сменялись эпохи, менялась и Тверская.

Когда-то она была царской дорогой, потом на ней строили новые здания с бесплатными квартирами для советской элиты.

Вы узнаете, где гуляли стиляги 50-х и бандиты 90-х, что ела золотая молодёжь в эпоху Пушкина и где находится самый модный ночной клуб столицы. А ещё зайдёте в 5-звёздочный отель с галереей и побываете в старинной церкви.
Тверская - улица Пушкина, стиляг и партийной элиты
Тверская - улица Пушкина, стиляг и партийной элиты
Тверская - улица Пушкина, стиляг и партийной элиты
Тверская - улица Пушкина, стиляг и партийной элиты
Тверская - улица Пушкина, стиляг и партийной элиты
Тверская - улица Пушкина, стиляг и партийной элиты
Тверская - улица Пушкина, стиляг и партийной элиты
Тверская - улица Пушкина, стиляг и партийной элиты
Ближайшие даты:
16
ноя
17
ноя
18
ноя
19
ноя
20
ноя
21
ноя
22
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тверская от Пушкина до нас

Вы услышите увлекательные истории о жизни главной улицы Москвы от её начала до наших дней:

  • Где жила и что ела золотая молодежь со времён Пушкина до современности
  • С кем разговаривал на Тверской Иван Грозный
  • Где гуляли стиляги 50-х, хиппи и панки 80-х, бандиты 90-х
  • Почему на месте «Интуриста» построили The Ritz-Carlton
  • Где и сколько проигрывал Пушкин, а Денис Давыдов выигрывал
  • В каких местах в СССР тусовались богатые иностранцы и бедные студенты
  • Где была легендарная «Берёзка» и где в советское время покупали жвачку и джинсы
  • Где находится самый модный ночной клуб Москвы

А ещё мы расскажем про первый торговый автомат в СССР, кафе «Артистическое» в Камергерском, где бывали известные артисты, и многом другом.

Старинная церковь и самый дорогой отель

Мы зайдём в старинную церковь — храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке — с сильнейшей чудотворной иконой Москвы. К ней обращались и обращаются москвичи за помощью в сложные времена.

А в конце прогулки посетим самый дорогой отель России The Ritz-Carlton, где останавливаются первые лица государств и звёзды мирового шоу-бизнеса. Рассмотрим великолепные интерьеры лобби и на зеркальном лифте спустимся в галерею современного искусства. По желанию выставку можно изучить.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): билет в галерею современного искусства в The Ritz-Carlton — 350 руб. /чел.
  • Для посещения храма женщинам желательно иметь платок
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Тверская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Улицы и переулки
Тверская улица
Популярные места
Центр Москвы
СССР

Похожие туры из Москвы

Путешествие сквозь века: Тверская улица (аудиоэкскурсия в приложении)
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Путешествие сквозь века: Тверская улица (аудиоэкскурсия в приложении)
Тверская улица, 9
Сегодня
Завтра
18 ноя
19 ноя
1 090 за человека
Тверская как зеркало истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тверская как зеркало истории
Понять Москву через прогулку по её главной улице
19 ноя
26 ноя
3 дек
10 дек
от 5 500 за всё до 4 чел.
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
Открыть малоизвестные здания и перевернуть представление о главной улице города
около метро Пушкинская
Сегодня
Завтра
18 ноя
19 ноя
5 500 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ