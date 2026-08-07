Сменялись эпохи, менялась и Тверская.
Когда-то она была царской дорогой, потом на ней строили новые здания с бесплатными квартирами для советской элиты.
Вы узнаете, где гуляли стиляги 50-х и бандиты 90-х, что ела золотая молодёжь в эпоху Пушкина и где находится самый модный ночной клуб столицы. А ещё зайдёте в 5-звёздочный отель с галереей и побываете в старинной церкви.
Когда-то она была царской дорогой, потом на ней строили новые здания с бесплатными квартирами для советской элиты.
Вы узнаете, где гуляли стиляги 50-х и бандиты 90-х, что ела золотая молодёжь в эпоху Пушкина и где находится самый модный ночной клуб столицы. А ещё зайдёте в 5-звёздочный отель с галереей и побываете в старинной церкви.
Описание экскурсии
Тверская от Пушкина до нас
Вы услышите увлекательные истории о жизни главной улицы Москвы от её начала до наших дней:
- Где жила и что ела золотая молодежь со времён Пушкина до современности
- С кем разговаривал на Тверской Иван Грозный
- Где гуляли стиляги 50-х, хиппи и панки 80-х, бандиты 90-х
- Почему на месте «Интуриста» построили The Ritz-Carlton
- Где и сколько проигрывал Александр Пушкин, а Денис Давыдов выигрывал
- В каких местах в СССР тусовались богатые иностранцы и бедные студенты
- Где была легендарная «Берёзка» и где в советское время покупали жвачку и джинсы
- Где находится самый модный ночной клуб Москвы
А ещё мы расскажем про первый торговый автомат в СССР, кафе «Артистическое» в Камергерском, где бывали известные артисты, и многом другом.
Старинная церковь и самый дорогой отель
Мы зайдём в старинную церковь — храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке — с сильнейшей чудотворной иконой Москвы. К ней обращались и обращаются москвичи за помощью в сложные времена.
А в конце прогулки посетим самый дорогой отель России The Ritz-Carlton, где останавливаются первые лица государств и звёзды мирового шоу-бизнеса. Рассмотрим великолепные интерьеры лобби и на зеркальном лифте спустимся в галерею современного искусства. По желанию выставку можно изучить.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): билет в галерею современного искусства в The Ritz-Carlton — 350 руб. /чел.
- Для посещения храма женщинам желательно иметь платок
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Тверская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9873 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
Входит в следующие категории Москвы
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