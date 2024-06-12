Дарья и Алина — ваша команда гидов в Москве

Провели экскурсии для 40 туристов

читать дальше невероятные поступки: например, отучиться на повара, купить морозильный ларь и съесть смертельно опасных осьминогов (чистая правда!). Наша любовь заметна в каждом нашем мероприятии, и мы хотим дарить её всему миру, объединяя абсолютно разных людей за одним столом! О чём наши экскурсии? В первую очередь об атмосфере, в которой люди делятся впечатлениями, узнают других и себя, пробуют новое с помощью такого инструмента, как вкусная еда.

Привет! Мы Даша и Алина — основательницы гастрономического проекта. И больше всего на свете мы любим… ЕДУ! Любим готовить, есть и даже играть с едой. Ради неё мы можем совершать