Восток настойчиво притягивает нас экзотическими вкусами.
А мы, в свою очередь, втягиваем в гастрономическое приключение вас! С нами вы узнаете об особенностях израильской кухни. Поймёте, блюдом какой страны является фалафель и кто сделал его стритфудом. А также посетите ресторан в сокровенном для ортодоксов месте.
А мы, в свою очередь, втягиваем в гастрономическое приключение вас! С нами вы узнаете об особенностях израильской кухни. Поймёте, блюдом какой страны является фалафель и кто сделал его стритфудом. А также посетите ресторан в сокровенном для ортодоксов месте.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Гастрономическое приключение начнётся с дегустации фалафеля и перечисления стран, которые считают его своим национальным блюдом.
- Мы угостимся кошерным гранатовым вином и поговорим о солёных лимонах в восточной кухне.
- Отправимся в наш любимый израильский бар и оценим там различные настойки из фиников.
После экскурсии вы получите в подарок гастрокарту ближневосточных заведений Москвы, чтобы при желании организовать самостоятельное путешествие.
Организационные детали
- В стоимость входят: 2 напитка (предупредите заранее, если не употребляете алкоголь), 4 блюда для дегустации, сопровождение двух гастрогидов
- Рекомендованный возраст детей — от 14 лет
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Тверская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья и Алина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 40 туристов
Привет! Мы Даша и Алина — основательницы гастрономического проекта. И больше всего на свете мы любим… ЕДУ! Любим готовить, есть и даже играть с едой. Ради неё мы можем совершатьЗадать вопрос
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