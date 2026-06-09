Гиперболоид инженера Шухова навсегда изменил представление о возможностях конструкций. Изящная сетчатая башня, построенная в 1922 году на Шаболовке, стала символом технического прогресса и архитектурного авангарда Москвы. На экскурсии вы узнаете об уникальном инженерном искусстве Шухова и увидите результаты градостроительных экспериментов 1920-х годов.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

Шуховская башня

Вы увидите знаменитую гиперболоидную конструкцию с необычных ракурсов и узнаете, почему она стала инженерной сенсацией своего времени.

Дом-коммуна на улице Лестева

Один из символов архитектурных экспериментов 1920-х годов. Что вышло из попыток создать новый советский быт?

Школа-гигант

Поговорим о том, почему это здание считалось революционным для своего времени и как менялось представление об образовании.

Хавско-Шаболовский жилмассив

Редкий пример конструктивистской квартальной застройки и способ переосмыслить городскую среду.

Авангардная Шаболовка

Вы увидите, как вокруг башни сформировался целый район архитектурных экспериментов — от коммун до новых общественных пространств.

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.