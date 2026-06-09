Гиперболоид инженера Шухова навсегда изменил представление о возможностях конструкций.
Изящная сетчатая башня, построенная в 1922 году на Шаболовке, стала символом технического прогресса и архитектурного авангарда Москвы.
На экскурсии вы узнаете об уникальном инженерном искусстве Шухова и увидите результаты градостроительных экспериментов 1920-х годов.
Изящная сетчатая башня, построенная в 1922 году на Шаболовке, стала символом технического прогресса и архитектурного авангарда Москвы.
На экскурсии вы узнаете об уникальном инженерном искусстве Шухова и увидите результаты градостроительных экспериментов 1920-х годов.
Описание экскурсии
Шуховская башня
Вы увидите знаменитую гиперболоидную конструкцию с необычных ракурсов и узнаете, почему она стала инженерной сенсацией своего времени.
Дом-коммуна на улице Лестева
Один из символов архитектурных экспериментов 1920-х годов. Что вышло из попыток создать новый советский быт?
Школа-гигант
Поговорим о том, почему это здание считалось революционным для своего времени и как менялось представление об образовании.
Хавско-Шаболовский жилмассив
Редкий пример конструктивистской квартальной застройки и способ переосмыслить городскую среду.
Авангардная Шаболовка
Вы увидите, как вокруг башни сформировался целый район архитектурных экспериментов — от коммун до новых общественных пространств.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Шаболовская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1483 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
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