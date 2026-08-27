За час вы осмотрите с воды главные достопримечательности столицы: живописные парки — Горького и «Зарядье», Кремль, собор Василия Блаженного и храм Христа Спасителя. Проплывёте мимо самых известных мостов, монументального памятника Петру I и парадных набережных.
Описание экскурсии
Маршрут
Парк Горького — Крымский мост — памятник Петру I — храм Христа Спасителя — Патриарший мост — «Зарядье» — Парящий мост — собор Василия Блаженного — Кремль — парк Горького.
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Адмиралъ»
- На борту работает бар, есть WC
- Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса
- Можно с велосипедом, детской коляской. Нельзя с питомцами
- На борт нельзя брать еду и алкоголь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый, с 12 лет, ПН—ПТ
|490 ₽
|Взрослый, с 12 лет, СБ—ВС
|590 ₽
|Детский, с 6 лет
|350 ₽
|Детский (до 5 лет включительно), Без отдельно занимаемого места на одного взрослого не более одного бесплатного ребёнка
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Горького-2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 22161 туриста
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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