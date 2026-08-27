Прогулка по центру Москвы от парка Горького

Круговая прогулка на теплоходе мимо Кремля, храма Христа Спасителя, Патриаршего и Парящего мостов
За час вы осмотрите с воды главные достопримечательности столицы: живописные парки — Горького и «Зарядье», Кремль, собор Василия Блаженного и храм Христа Спасителя. Проплывёте мимо самых известных мостов, монументального памятника Петру I и парадных набережных.
Прогулка по центру Москвы от парка Горького
Прогулка по центру Москвы от парка Горького
Прогулка по центру Москвы от парка Горького

Описание экскурсии

Маршрут

Парк Горького — Крымский мост — памятник Петру I — храм Христа Спасителя — Патриарший мост — «Зарядье» — Парящий мост — собор Василия Блаженного — Кремль — парк Горького.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Адмиралъ»
  • На борту работает бар, есть WC
  • Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса
  • Можно с велосипедом, детской коляской. Нельзя с питомцами
  • На борт нельзя брать еду и алкоголь

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый, с 12 лет, ПН—ПТ490 ₽
Взрослый, с 12 лет, СБ—ВС590 ₽
Детский, с 6 лет350 ₽
Детский (до 5 лет включительно), Без отдельно занимаемого места на одного взрослого не более одного бесплатного ребёнкаБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка Горького-2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 22161 туриста
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
читать дальшеуменьшить

мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Прогулка по центру Москвы от парка Горького»

Прогулка по центру Москвы от причала «Патриарший»
На велосипеде
На теплоходе
1 час
Групповая
Прогулка по центру Москвы от причала «Патриарший»
Часовая прогулка на теплоходе по главной реке столицы
Начало: На причале «Патриарший»
Сегодня в 12:15
Завтра в 11:05
590 ₽ за человека
Прогулка от парка Горького на теплоходе «М-88»
На велосипеде
На теплоходе
1 час
Групповая
Прогулка от парка Горького на теплоходе «М-88»
Вдоль главных достопримечательностей столицы - по Москве-реке
Начало: От причала «Парк Горького-2»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
490 ₽ за человека
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
На велосипеде
На теплоходе
Канатная дорога
2.5 часа
55 отзывов
Аудиогид
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Кремль, Лужники, Храм Христа Спасителя и другие знаковые достопримечательности - с палубы теплохода
Начало: На причале «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 11:06
Завтра в 11:06
1290 ₽ за человека
Прогулка от Храма Христа Спасителя на теплоходе «М-88»
На велосипеде
На теплоходе
1 час
Групповая
Прогулка от Храма Христа Спасителя на теплоходе «М-88»
Часовой маршрут вдоль самых красивых набережных Москвы
Начало: У причала «Патриарший»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
490 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
490 ₽ за человека