Взглянуть на Москву с воды — одна из лучших идей тёплого сезона! Вы прокатитесь вдоль must-see-достопримечательностей столицы: парков Горького, «Музеон» и «Зарядье», полюбуетесь Парящим и Андреевским мостами, увидите Кремль, храм Христа Спасителя и высотку на Котельнической набережной.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Парк Горького-2» — Крымский мост — парк «Музеон» — памятник Петру I — храм Христа Спасителя — Кремль — храм Василия Блаженного — парк «Зарядье» — Парящий мост — высотка на Котельнической набережной (оборот) — Андреевский мост — Нескучный сад (оборот) — причал «Парк Горького-2».
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «М-88»
- На борту работает кафе-бар
- Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса
- Можно с велосипедом, детской коляской. Нельзя с питомцами
- На борт нельзя брать еду и алкоголь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый, с 12 лет, ПН—ПТ
|490 ₽
|Взрослый, с 12 лет, СБ—ВС
|590 ₽
|Детский, с 6 лет
|350 ₽
|Детский (до 5 лет включительно), Без отдельно занимаемого места на одного взрослого не более одного бесплатного ребёнка
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От причала «Парк Горького-2»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 22161 туриста
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Прогулка от парка Горького на теплоходе «М-88»»
Групповая
Прогулка от Храма Христа Спасителя на теплоходе «М-88»
Часовой маршрут вдоль самых красивых набережных Москвы
Начало: У причала «Патриарший»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
490 ₽ за человека
Групповая
Прогулка от парка "Зарядье" на теплоходе "М-88"
Часовой маршрут вдоль красивых набережных Москвы
Начало: На причале «Зарядье»
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
490 ₽ за человека
Групповая
Прогулка по центру Москвы от парка Горького
Круговая прогулка на теплоходе мимо Кремля, храма Христа Спасителя, Патриаршего и Парящего мостов
Начало: У парка Горького-2
Сегодня в 12:45
Завтра в 11:35
490 ₽ за человека
Аудиогид
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Кремль, Лужники, Храм Христа Спасителя и другие знаковые достопримечательности - с палубы теплохода
Начало: На причале «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 11:06
Завтра в 11:06
1290 ₽ за человека
490 ₽ за человека