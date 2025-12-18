Мои заказы

Посещение Городской Фермы ВДНХ с мастер-классом

Погладить московских кроликов, покормить северного оленя и узнать, чем нутрия отличается от капибары
Городская Ферма ВДНХ — это кусочек сельской идиллии посреди мегаполиса. Животные обитают в загонах и могут свободно выходить на улицу. Вы понаблюдаете за ними, покормите и погладите.

Наш аудиогид, который представлен на вольерах, станет проводником в мир природы и расскажет про каждого зверька и его жизнь. В течение дня ребята смогут сделать поделку на память об обитателях Фермы.
Описание билета

  • Вы заглянете в оранжерею
  • Узнаете о фотосинтезе
  • Познакомитесь с обитателями хлева, крольчатника и птичника
  • Увидите горбатую корову Зебу, морских свинок, ослицу Глашу и многих других животных
  • Покормите и погладите коз, кроликов, овец, альпак и северного оленя Сказку
  • Услышите любопытные факты про нутрий, енотов и других обитателей Фермы
  • На мастер-классе сделаете сувенир своими руками и заберёте его домой

Вы узнаете:

  • чем нутрия отличается от капибары
  • почему енотов прозвали полоскунами
  • где обитают альпаки
  • как северный олень сбрасывает и отращивает рога

Всех животных на Ферме можно покормить, а некоторых — погладить.

Также вы можете поучаствовать в мастер-классе, тематика которого меняется. Материал может быть разным: шерсть альпаки, вощина, пластилин. Поделку вы заберёте домой сразу после экскурсии.

Организационные детали

  • Входной билет и мастер-класс входят в стоимость. Дополнительно (по желанию) оплачивается корм для кормления животных — 300 ₽ за пакетик
  • Продолжительность мастер-класса — около 45 минут

ежедневно в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Детский500 ₽
Взрослый1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На территории ВДНХ
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Москве
Приглашаем на экскурсии по Городской Ферме ВДНХ — первому в России семейному парку интерактивного фермерства и ремёсел. Главный павильон Фермы — хлев, где животные живут в загонах и могут свободно
читать дальше

выходить на улицу. Здесь также есть птичий двор, голубятня, крольчатник, енотник, оранжерея, мастерские, кафе и летняя закусочная. Экскурсии становятся для гостей главным способом познакомиться с Фермой. Мы предлагаем разные форматы: для школьников, семей, инклюзивных посетителей. Они могут проходить и в рамках школьной программы биологии, позволяя детям глубже понять мир животных. Наши гиды — молодые специалисты, работавшие в проектах Фермы, «Летнем кампусе» и на фестивалях. Их отличает живой язык общения и умение говорить с детьми понятно и увлекательно. Особое внимание мы уделяем темам животноводства. Все наши гиды не только проводят программы, но и ухаживают за животными, участвуют в организации мероприятий и живут жизнью Фермы.

Входит в следующие категории Москвы

