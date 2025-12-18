Городская Ферма ВДНХ — это кусочек сельской идиллии посреди мегаполиса. Животные обитают в загонах и могут свободно выходить на улицу. Вы понаблюдаете за ними, покормите и погладите.
Наш аудиогид, который представлен на вольерах, станет проводником в мир природы и расскажет про каждого зверька и его жизнь. В течение дня ребята смогут сделать поделку на память об обитателях Фермы.
Наш аудиогид, который представлен на вольерах, станет проводником в мир природы и расскажет про каждого зверька и его жизнь. В течение дня ребята смогут сделать поделку на память об обитателях Фермы.
Описание билета
- Вы заглянете в оранжерею
- Узнаете о фотосинтезе
- Познакомитесь с обитателями хлева, крольчатника и птичника
- Увидите горбатую корову Зебу, морских свинок, ослицу Глашу и многих других животных
- Покормите и погладите коз, кроликов, овец, альпак и северного оленя Сказку
- Услышите любопытные факты про нутрий, енотов и других обитателей Фермы
- На мастер-классе сделаете сувенир своими руками и заберёте его домой
Вы узнаете:
- чем нутрия отличается от капибары
- почему енотов прозвали полоскунами
- где обитают альпаки
- как северный олень сбрасывает и отращивает рога
Всех животных на Ферме можно покормить, а некоторых — погладить.
Также вы можете поучаствовать в мастер-классе, тематика которого меняется. Материал может быть разным: шерсть альпаки, вощина, пластилин. Поделку вы заберёте домой сразу после экскурсии.
Организационные детали
- Входной билет и мастер-класс входят в стоимость. Дополнительно (по желанию) оплачивается корм для кормления животных — 300 ₽ за пакетик
- Продолжительность мастер-класса — около 45 минут
ежедневно в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Детский
|500 ₽
|Взрослый
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории ВДНХ
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Москве
Приглашаем на экскурсии по Городской Ферме ВДНХ — первому в России семейному парку интерактивного фермерства и ремёсел. Главный павильон Фермы — хлев, где животные живут в загонах и могут свободно
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 5 чел.
ВДНХ - зеркало истории СССР
Прогулка по ВДНХ позволит вам окунуться в историю СССР, узнать интересные факты о павильонах и скульптурах, а также почувствовать атмосферу знакового комплекса
Начало: У станции метро ВДНХ
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Московские набережные: история и архитектура
Погулять по столичным набережным и проследить эволюцию их архитектурного облика
Начало: У м. Киевская
12 янв в 10:00
13 янв в 11:00
от 9000 ₽ за всё до 12 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«Солнце Москвы»: экскурсия по ВДНХ + панорамный полёт над ВДНХ и столицей
Начало: ВДНХ, арка Главного входа
Расписание: См. расписание
Сегодня в 12:00
23 дек в 12:00
2500 ₽ за человека