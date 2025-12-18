читать дальше

выходить на улицу. Здесь также есть птичий двор, голубятня, крольчатник, енотник, оранжерея, мастерские, кафе и летняя закусочная. Экскурсии становятся для гостей главным способом познакомиться с Фермой. Мы предлагаем разные форматы: для школьников, семей, инклюзивных посетителей. Они могут проходить и в рамках школьной программы биологии, позволяя детям глубже понять мир животных. Наши гиды — молодые специалисты, работавшие в проектах Фермы, «Летнем кампусе» и на фестивалях. Их отличает живой язык общения и умение говорить с детьми понятно и увлекательно. Особое внимание мы уделяем темам животноводства. Все наши гиды не только проводят программы, но и ухаживают за животными, участвуют в организации мероприятий и живут жизнью Фермы.