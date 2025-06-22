Лошади — социальные животные, они любят общаться и любят людей. Многих они восхищают своей мощью и грацией, но настоящая любовь к ним приходит не через эстетическое созерцание, а через искренний контакт. На экскурсии вы научитесь выстраивать бережные и доверительные отношения с лошадьми и увидите, как много в этом соприкосновении можно понять о себе.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Теоретическая часть

Экскурсия по конюшне . Вы узнаете, как здесь организован быт, познакомитесь с основными правилами содержания лошадей на конюшне. Я расскажу о базовых отличиях лошадей друг от друга (породы и масти), как и где человек использует этих животных и от чего зависит направление, в котором он это делает.

. Вы узнаете, как здесь организован быт, познакомитесь с основными правилами содержания лошадей на конюшне. Я расскажу о базовых отличиях лошадей друг от друга (породы и масти), как и где человек использует этих животных и от чего зависит направление, в котором он это делает. Быт в деннике . Поговорим о его устройстве, когда и что лошади едят, как их кормить. Вы узнаете о правилах и практике чистки и седловки — я покажу основные предметы конной амуниции, а также объясню, как выводят и заводят лошадей в конюшню.

. Поговорим о его устройстве, когда и что лошади едят, как их кормить. Вы узнаете о правилах и практике чистки и седловки — я покажу основные предметы конной амуниции, а также объясню, как выводят и заводят лошадей в конюшню. Психология лошадей. Обсудим главные правила техники безопасности и особенности взаимодействия с лошадьми.

Практическая часть

Сначала вы познакомитесь с лошадью через решётки денника

Затем научитесь выводить её, ставить на развязки, чистить массажными движениями, расчёсывать и кормить

А после отправитесь на прогулку на открытом воздухе (в старинном парке на территории) или в крытых помещениях комплекса (при плохой погоде). Вам предстоит выполнить упражнения на шагу в руках: остановки, осаживание, движение на голос, уступка на стенку.

В практической части экскурсия включает ипповенцию. Это бережный формат общения с лошадью, который направлен на улучшение эмоционального и физического состояния человека. Лошадь выступает в качестве партнёра — общаясь с ней, вы развиваете свои личностные качества: коммуникабельность, уравновешенность, терпение, отзывчивость.

Это особый процесс, который выводит человека за рамки обыденного социального взаимодействия. Если вы искренне хотите подружиться с лошадью, вы просто не сможете с ней вести себя привычно. Не получится притворяться, скрывать свои эмоции, состояние и настроение — животные всё чувствуют. Такое чистое и честное общение может стать для вас ценным опытом и помочь в решении самых разных проблем и задач.

Организационные детали