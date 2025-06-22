Лошади — социальные животные, они любят общаться и любят людей.
Многих они восхищают своей мощью и грацией, но настоящая любовь к ним приходит не через эстетическое созерцание, а через искренний контакт.
На экскурсии вы научитесь выстраивать бережные и доверительные отношения с лошадьми и увидите, как много в этом соприкосновении можно понять о себе.
Многих они восхищают своей мощью и грацией, но настоящая любовь к ним приходит не через эстетическое созерцание, а через искренний контакт.
На экскурсии вы научитесь выстраивать бережные и доверительные отношения с лошадьми и увидите, как много в этом соприкосновении можно понять о себе.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Теоретическая часть
- Экскурсия по конюшне. Вы узнаете, как здесь организован быт, познакомитесь с основными правилами содержания лошадей на конюшне. Я расскажу о базовых отличиях лошадей друг от друга (породы и масти), как и где человек использует этих животных и от чего зависит направление, в котором он это делает.
- Быт в деннике. Поговорим о его устройстве, когда и что лошади едят, как их кормить. Вы узнаете о правилах и практике чистки и седловки — я покажу основные предметы конной амуниции, а также объясню, как выводят и заводят лошадей в конюшню.
- Психология лошадей. Обсудим главные правила техники безопасности и особенности взаимодействия с лошадьми.
Практическая часть
- Сначала вы познакомитесь с лошадью через решётки денника
- Затем научитесь выводить её, ставить на развязки, чистить массажными движениями, расчёсывать и кормить
- А после отправитесь на прогулку на открытом воздухе (в старинном парке на территории) или в крытых помещениях комплекса (при плохой погоде). Вам предстоит выполнить упражнения на шагу в руках: остановки, осаживание, движение на голос, уступка на стенку.
В практической части экскурсия включает ипповенцию. Это бережный формат общения с лошадью, который направлен на улучшение эмоционального и физического состояния человека. Лошадь выступает в качестве партнёра — общаясь с ней, вы развиваете свои личностные качества: коммуникабельность, уравновешенность, терпение, отзывчивость.
Это особый процесс, который выводит человека за рамки обыденного социального взаимодействия. Если вы искренне хотите подружиться с лошадью, вы просто не сможете с ней вести себя привычно. Не получится притворяться, скрывать свои эмоции, состояние и настроение — животные всё чувствуют. Такое чистое и честное общение может стать для вас ценным опытом и помочь в решении самых разных проблем и задач.
Организационные детали
- До конной базы вам нужно добраться самостоятельно. Возможен трансфер до места проведения за дополнительную плату — детали уточняйте в сообщении гиду
- Экскурсия подойдёт и взрослым, и детям любого возраста. Также она будет очень полезна тем, кто планирует заняться верховой ездой
- Занятие по ипповенции предпочтительнее проводить в индивидуальном формате, но можно и в групповом до 3 человек (эффективнее для компании людей, связанных в социальной жизни)
- Программа предполагает длительное пребывание на ногах, при необходимости можно будет присесть и отдохнуть в тёплом помещении
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мытищах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василиса — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 72 туристов
Я дипломированный экскурсовод, организатор праздников и массовых мероприятий, дипломированный педагог и тренер по конному спорту, конник и спортсмен-любитель. Провожу авторские экскурсии по парку-усадьбе «Неклюдово» и конюшне КСК «Матадор» для взрослых и детей. С 2018 года параллельно с проведением экскурсионных программ занимаюсь исследованием истории старинных подмосковных усадеб, в частности усадьбы «Неклюдово», и изучаю историю русской кавалерии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
22 июн 2025
Сегодня посетила контактную программу "дружба с лошадью". Восторг и восхищение! Не так давно я начала своё знакомство с этими удивительными животными с подаренного сертификата на конную прогулку. Но данная программа
Входит в следующие категории Москвы
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