Узнать, как в конце 19 века в Москве случилась торговая революция и как придумали книгу жалоб
Это не прогулка для шопоголиков, а глубокое погружение в историю торговой Москвы прошлых веков.
Вы оцените фасады легендарных магазинов и услышите о зарождении старых и новых традиций купли-продажи.
Вы узнаете, как появились ценники, где впервые стали делать красивую выкладку на витринах и была ли в допетровской Руси торговля по каталогу.
Вы оцените фасады легендарных магазинов и услышите о зарождении старых и новых традиций купли-продажи.
Вы узнаете, как появились ценники, где впервые стали делать красивую выкладку на витринах и была ли в допетровской Руси торговля по каталогу.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Прогуливаясь по центральным московским улицам и рассматривая фасады торговых точек, вы узнаете:
- Где был самый бойкий торговый перекрёсток в 19 веке
- Как появились книга жалоб и распродажа
- Что нового привнесли в московскую торговлю иностранцы
- Как коммерсанты рекламировали себя
- Можно ли было вернуть в магазин бракованный товар
- Как Елисеевский с хрустальными люстрами и лепниной вывел торговлю на новый уровень
- И многое другое!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Пушкинской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Москве
Дорогие путешественники, давайте знакомиться! Меня зовут Ксения Борисова. Я очень люблю родную Москву: её уникальную историю, архитектуру, динамичность, разноплановость! После 17 лет работы в юриспруденции и журналистике я решила изменить вектор своей жизни. Получила государственную аккредитацию как экскурсовод, и вот уже 3 года вожу авторские пешеходные экскурсии, знакомлю людей с такой разной Москвой, влюбляю в неё! Буду рада показать вам всё самое интересное и необычное в Москве. До встречи!
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