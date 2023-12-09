Ксения — ваш гид в Москве

Дорогие путешественники, давайте знакомиться! Меня зовут Ксения Борисова. Я очень люблю родную Москву: её уникальную историю, архитектуру, динамичность, разноплановость! После 17 лет работы в юриспруденции и журналистике я решила изменить вектор своей жизни. Получила государственную аккредитацию как экскурсовод, и вот уже 3 года вожу авторские пешеходные экскурсии, знакомлю людей с такой разной Москвой, влюбляю в неё! Буду рада показать вам всё самое интересное и необычное в Москве. До встречи!

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