ГУМ, ЦУМ, Елисеевский - три кита московской торговли

Индивидуальная экскурсия в Москве

Узнать, как в конце 19 века в Москве случилась торговая революция и как придумали книгу жалоб

Это не прогулка для шопоголиков, а глубокое погружение в историю торговой Москвы прошлых веков.

Вы оцените фасады легендарных магазинов и услышите о зарождении старых и новых традиций купли-продажи.

Вы узнаете, как появились ценники, где впервые стали делать красивую выкладку на витринах и была ли в допетровской Руси торговля по каталогу.
ГУМ, ЦУМ, Елисеевский - три кита московской торговли
ГУМ, ЦУМ, Елисеевский - три кита московской торговли
ГУМ, ЦУМ, Елисеевский - три кита московской торговли
ГУМ, ЦУМ, Елисеевский - три кита московской торговли
ГУМ, ЦУМ, Елисеевский - три кита московской торговли
ГУМ, ЦУМ, Елисеевский - три кита московской торговли
ГУМ, ЦУМ, Елисеевский - три кита московской торговли
ГУМ, ЦУМ, Елисеевский - три кита московской торговли
ГУМ, ЦУМ, Елисеевский - три кита московской торговли
Ближайшие даты:
9
дек
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дек
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дек
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Описание

Что вас ожидает

Прогуливаясь по центральным московским улицам и рассматривая фасады торговых точек, вы узнаете:

  • Где был самый бойкий торговый перекрёсток в 19 веке
  • Как появились книга жалоб и распродажа
  • Что нового привнесли в московскую торговлю иностранцы
  • Как коммерсанты рекламировали себя
  • Можно ли было вернуть в магазин бракованный товар
  • Как Елисеевский с хрустальными люстрами и лепниной вывел торговлю на новый уровень
  • И многое другое!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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