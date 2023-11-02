Приглашаю на увлекательную праздничную прогулку по центральным улицам столицы с посещением культовых магазинов города. Любуясь красочным оформлением, мы поговорим о праздничных традициях в старину. А также перенесёмся в прошлое и посмотрим, какой путь прошла московская торговля со Средних веков до наших дней.

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Описание

Что вас ожидает

ГУМ, ЦУМ и Петровский пассаж. Мы посетим все эти роскошные магазины и получим эстетическое наслаждение от оформления интерьеров и витрин. Прогуляемся по самому большому пассажу в Европе. Зарядимся новогодним настроением и полюбуемся огнями ёлок. А их на нашем пути будет немало.

Вы узнаете не только историю этих зданий, но и множество интересных фактов о них и торговле в целом:

как зарождалась система торговли в Москве и какой она была в разные эпохи, начиная с 15 века;

где в Москве находился самый первый торговый комплекс, которому уже более 500 лет;

кто такие гости, и все ли, кто приезжал в Москву мог так именоваться;

что такое торговые ряды и где их было в Москве больше всего;

за что покупатели могли и по шее получить.

Будут и празднично-тематические истории. Я расскажу:

когда и где в Москве установили первую новогоднюю ёлку;

как праздновали Новый год при царях и большевиках;

где самое красивое здание в готическом стиле;

кто такие Мюр и Мерилиз, как они связаны с Чеховым и почему писатель хотел сжечь один из пассажей Москвы;

какое отношение к пассажам имеет произведение Ильфа и Петрова «12 стульев»

и многое другое!

Организационные детали

Дополнительных расходов, кроме возможных трат на напитки, не предвидится.