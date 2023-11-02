Новогодняя экскурсия по главным московским магазинам с многовековой историей
Приглашаю на увлекательную праздничную прогулку по центральным улицам столицы с посещением культовых магазинов города. Любуясь красочным оформлением, мы поговорим о праздничных традициях в старину.
А также перенесёмся в прошлое и посмотрим, какой путь прошла московская торговля со Средних веков до наших дней.
А также перенесёмся в прошлое и посмотрим, какой путь прошла московская торговля со Средних веков до наших дней.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
ГУМ, ЦУМ и Петровский пассаж. Мы посетим все эти роскошные магазины и получим эстетическое наслаждение от оформления интерьеров и витрин. Прогуляемся по самому большому пассажу в Европе. Зарядимся новогодним настроением и полюбуемся огнями ёлок. А их на нашем пути будет немало.
Вы узнаете не только историю этих зданий, но и множество интересных фактов о них и торговле в целом:
- как зарождалась система торговли в Москве и какой она была в разные эпохи, начиная с 15 века;
- где в Москве находился самый первый торговый комплекс, которому уже более 500 лет;
- кто такие гости, и все ли, кто приезжал в Москву мог так именоваться;
- что такое торговые ряды и где их было в Москве больше всего;
- за что покупатели могли и по шее получить.
Будут и празднично-тематические истории. Я расскажу:
- когда и где в Москве установили первую новогоднюю ёлку;
- как праздновали Новый год при царях и большевиках;
- где самое красивое здание в готическом стиле;
- кто такие Мюр и Мерилиз, как они связаны с Чеховым и почему писатель хотел сжечь один из пассажей Москвы;
- какое отношение к пассажам имеет произведение Ильфа и Петрова «12 стульев»
- и многое другое!
Организационные детали
Дополнительных расходов, кроме возможных трат на напитки, не предвидится.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 586 туристов
Я аккредитованный гид в Москве. Люблю город, люблю делиться знаниями, люблю гулять, люблю людей и свою профессию. С удовольствием проведу экскурсию по городу или организую прогулку по Москве. Только индивидуальный подход и лучший рассказ.
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