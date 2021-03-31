ГУМ – престижный легендарный торговый центр в России. Расположен на знаменитой Красной площади и манит посетителей со всего света. ХорошоТАМ расскажет об истории этого удивительного места и о том, как оно стало ведущим в проведения модных мероприятий сегодня.
В городах Восточной Европы есть торговые центры и универмаги ГУМ. Однако ничто из этого не сравниться с Главным Универсальным магазином на знаменитой Красной площади в Москве. Легендарный торговый центр, который так же любим покупателями, как и столетие назад, это место, которое обязательно стоит посетить во время поездки в столицу России.
|Название
|ГУМ
|Адрес
|Москва, Красная площадь, д. 3
|Телефон
|+7(495)788-43-43
|Сайт
|https://gum.ru
|Часы работы
|Ежедневно с 10:00 до 22:00
История ГУМ-а
Первоначально называвшееся Верхними торговыми рядами, поразительное неорусское здание, в котором находится ГУМ, было построено в 1893 году, руководили проектом архитектор Александр Померанцев и инженер Владимир Шухов, двое людей, известных искренними амбициями и инновациями в своих областях. Этот новаторский проект был вдохновлен торговыми пассажами, которые строились в городах Европы в те времена, от Парижа до Милана. Когда он открылся, это было самое большое подобное здание на континенте. Невероятно представить, но здание построили за 4 года.
Верхние торговые ряды, представляли собой обновление традиционного российского рынка с множеством магазинов. Внутри здания со стеклянной крышей были: оптовые торговые площади, студии, офисы, рестораны, цирюльни, выставочные павильоны, и, конечно же, всевозможные роскошные магазины.
Среди элитных розничных продавцов:
- Поставщики парчи и тонкого шёлка – братья Сапожниковы;
- Продававший часы Patek Philippe Петру Чайковскому и Толстому – Михаил Калашников;
- Поставщик Императорского Двора России – парфюмерия Brocard. .
Пространство воспринималось как город торгового капитализма.
ГУМ современность
Времена изменились, но Главный универсальный магазин так и остался оживленным торговым местом в центре Москвы. Как и прежде в оригинальном здании с видом на Красную площадь, неповторимое пространство сочетает в себе историческое величие России с новаторством современной нации и теперь не уступающее по популярности, близлежащему Кремлю и Большому театру.
Коридоры ГУМа предлагают практически всё, что захотите:
- одежду;
- аксессуары;
- часы и украшения;
- косметику;
- продовольственные товары;
- товары для детей;
- книги;
- предметы первой необходимости.
Также можно посетить прекрасно отреставрированный кинотеатр ГУМа, приобрести предметы первой необходимости в аптеке, совершить банковские операции, купить живые цветы или развлечь детей в детском клубе. И, конечно же, есть много мест, где можно выпить или перекусить на ходу, а также рестораны и кафе, если ищете неспешный отдых, некоторые из которых выходят окнами на Красную площадь.
В ГУМ представлено более 100 всемирно известных брендов
Одна из основных причин того, что каждый день ГУМ посещает 60 000 человек – это невероятное количество всемирно известных брендов, среди которых ведущие имена из мира моды. Здесь найдутся самые дорогие и эксклюзивные бренды, в том числе Cartier, Gucci, Luis Vuittton, Burberry, Chanel, Hermes, Bulgari, Prada, Tiffany, Van Cleef & Arpels и другие. Многие из этих престижных брендов открывают здесь главные магазины, это и есть доказательство важности ГУМа для роскошного шоппинга в России.
Повышенное внимание к брендам и товарам ГУМа связано с прекрасным обслуживанием клиентов. Более 2000 сотрудников заботятся о том, чтобы шопинг был максимально комфортным. Стоит подметить особые детали, включая роскошную подарочную упаковку, отличную программу вознаграждений, услуги парковщика и даже отлично уцелевшие исторические туалетные комнаты.
Фонтан ГУМ
Посреди ГУМа находится популярный фонтан, одно из самых фотографируемых (и размещаемых в Instagram) локаций в Москве. С того момента, как фонтан был впервые открыт, он оказался излюбленным местом встречи гостей, возможно из-за близлежащего кафе, где продают, пожалуй, самое вкусное мороженое в Москве. Бестселлерами являются ваниль, шоколад и крем-брюле, и многие москвичи с любовью вспоминают любимый аромат детства.
Знаменитый Gastronome № 1
Еще одно восхитительное место – Гастроном № 1, магазин, предлагающий изысканные блюда со всего мира. Помимо хороших продуктов, молочки, свежей рыбы и мяса, в магазине представлено невероятное разнообразие консервов и колбас, отражающие советское время. Также присмотритесь к коллекции вин, которая одна из лучших в городе тут и сомелье, которые будут рады помочь в нелегком выборе. Для гостей также предлагается ассортимент свежей выпечки, широкий выбор кондитерских изделий – от местных деликатесов до швейцарских и бельгийских шоколадных конфет – и открытую кухню, где подают свежеприготовленные горячие блюда.
ГУМ – место проведения культурных мероприятий
Наряду с ведущими бутиками, отличными ресторанами и другими удивительными предложениями, перечисленными выше, ГУМ стал известен как место проведения культурных мероприятий. Это бывают выставки талантливых дизайнеров, художественные или фотовыставки или сезонные праздники. К примеру, каждое лето на фестивале цветов ГУМ перевоплощается в красочный сад. В зимнее время ГУМ возводит на Красной площади каток в 3000 кв.м.
ГУМ, сочетающий историческое обаяние с ультрасовременными удобствами, один из интереснейших торговых центров столицы и место, которое нельзя пропустить во время поездки в Москву.