Московский ГУМ – ТЦ и досто­приме­чатель­ность в одном флаконе

Московский Главный Универсальный Магазин, он же – ГУМ. Почему он стал самым знаменитым магазином – достопримечательностью 🏛️, так как называемыми французскими «верхними рядами» на Красной площади. Немного истории 📖, фото и о самих магазинах расположенных в торговом центре
Содержание статьи
Главный Универсальный Магазин в Москве
Главный Универсальный Магазин в Москве
ГУМ
ГУМ

ГУМ – престижный легендарный торговый центр в России. Расположен на знаменитой Красной площади и манит посетителей со всего света. ХорошоТАМ расскажет об истории этого удивительного места и о том, как оно стало ведущим в проведения модных мероприятий сегодня.

В городах Восточной Европы есть торговые центры и универмаги ГУМ. Однако ничто из этого не сравниться с Главным Универсальным магазином на знаменитой Красной площади в Москве. Легендарный торговый центр, который так же любим покупателями, как и столетие назад, это место, которое обязательно стоит посетить во время поездки в столицу России.

НазваниеГУМ
АдресМосква, Красная площадь, д. 3
Телефон+7(495)788-43-43
Сайтhttps://gum.ru
Часы работыЕжедневно с 10:00 до 22:00
ГУМ, Красная площадь, 3, Москва, Россия

История ГУМ-а

Историческое фото московского ГУМ-а
Историческое фото московского ГУМ-а
История ГУМ
История ГУМ

Первоначально называвшееся Верхними торговыми рядами, поразительное неорусское здание, в котором находится ГУМ, было построено в 1893 году, руководили проектом архитектор Александр Померанцев и инженер Владимир Шухов, двое людей, известных искренними амбициями и инновациями в своих областях. Этот новаторский проект был вдохновлен торговыми пассажами, которые строились в городах Европы в те времена, от Парижа до Милана. Когда он открылся, это было самое большое подобное здание на континенте. Невероятно представить, но здание построили за 4 года.

Верхние торговые ряды, представляли собой обновление традиционного российского рынка с множеством магазинов. Внутри здания со стеклянной крышей были: оптовые торговые площади, студии, офисы, рестораны, цирюльни, выставочные павильоны, и, конечно же, всевозможные роскошные магазины.

Среди элитных розничных продавцов:

  • Поставщики парчи и тонкого шёлка – братья Сапожниковы;
  • Продававший часы Patek Philippe Петру Чайковскому и Толстому – Михаил Калашников;
  • Поставщик Императорского Двора России – парфюмерия Brocard. .

Пространство воспринималось как город торгового капитализма.

ГУМ современность

Фестиваль цветов в ГУМе
Фестиваль цветов в ГУМе
Новогодний ГУМ
Новогодний ГУМ

Времена изменились, но Главный универсальный магазин так и остался оживленным торговым местом в центре Москвы. Как и прежде в оригинальном здании с видом на Красную площадь, неповторимое пространство сочетает в себе историческое величие России с новаторством современной нации и теперь не уступающее по популярности, близлежащему Кремлю и Большому театру.

Коридоры ГУМа предлагают практически всё, что захотите:

  • одежду;
  • аксессуары;
  • часы и украшения;
  • косметику;
  • продовольственные товары;
  • товары для детей;
  • книги;
  • предметы первой необходимости.

Также можно посетить прекрасно отреставрированный кинотеатр ГУМа, приобрести предметы первой необходимости в аптеке, совершить банковские операции, купить живые цветы или развлечь детей в детском клубе. И, конечно же, есть много мест, где можно выпить или перекусить на ходу, а также рестораны и кафе, если ищете неспешный отдых, некоторые из которых выходят окнами на Красную площадь.

Обязательно посетите ГУМ в составе экскурсии
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В ГУМ представлено более 100 всемирно известных брендов

Бутик CHANEL в ГУМ
Бутик CHANEL в ГУМ
GUUCCI в ГУМ
GUUCCI в ГУМ
Исторический туалет
Исторический туалет

Одна из основных причин того, что каждый день ГУМ посещает 60 000 человек – это невероятное количество всемирно известных брендов, среди которых ведущие имена из мира моды. Здесь найдутся самые дорогие и эксклюзивные бренды, в том числе Cartier, Gucci, Luis Vuittton, Burberry, Chanel, Hermes, Bulgari, Prada, Tiffany, Van Cleef & Arpels и другие. Многие из этих престижных брендов открывают здесь главные магазины, это и есть доказательство важности ГУМа для роскошного шоппинга в России.

Повышенное внимание к брендам и товарам ГУМа связано с прекрасным обслуживанием клиентов. Более 2000 сотрудников заботятся о том, чтобы шопинг был максимально комфортным. Стоит подметить особые детали, включая роскошную подарочную упаковку, отличную программу вознаграждений, услуги парковщика и даже отлично уцелевшие исторические туалетные комнаты.

Фонтан ГУМ

Фонтан в центре ГУМа
Фонтан в центре ГУМа

Посреди ГУМа находится популярный фонтан, одно из самых фотографируемых (и размещаемых в Instagram) локаций в Москве. С того момента, как фонтан был впервые открыт, он оказался излюбленным местом встречи гостей, возможно из-за близлежащего кафе, где продают, пожалуй, самое вкусное мороженое в Москве. Бестселлерами являются ваниль, шоколад и крем-брюле, и многие москвичи с любовью вспоминают любимый аромат детства.

Знаменитый Gastronome № 1

Вход в Гастроном №1
Вход в Гастроном №1
Гастроном №1, ГУМ
Гастроном №1, ГУМ
Мясные деликатесы в Гастрономе №1
Мясные деликатесы в Гастрономе №1

Еще одно восхитительное место – Гастроном № 1, магазин, предлагающий изысканные блюда со всего мира. Помимо хороших продуктов, молочки, свежей рыбы и мяса, в магазине представлено невероятное разнообразие консервов и колбас, отражающие советское время. Также присмотритесь к коллекции вин, которая одна из лучших в городе тут и сомелье, которые будут рады помочь в нелегком выборе. Для гостей также предлагается ассортимент свежей выпечки, широкий выбор кондитерских изделий – от местных деликатесов до швейцарских и бельгийских шоколадных конфет – и открытую кухню, где подают свежеприготовленные горячие блюда.

ГУМ – место проведения культурных мероприятий

ГУМ-каток на Красной площади
ГУМ-каток на Красной площади
Подготовка к фестивалю "Золотая осень" у ГУМа
Подготовка к фестивалю "Золотая осень" у ГУМа

Наряду с ведущими бутиками, отличными ресторанами и другими удивительными предложениями, перечисленными выше, ГУМ стал известен как место проведения культурных мероприятий. Это бывают выставки талантливых дизайнеров, художественные или фотовыставки или сезонные праздники. К примеру, каждое лето на фестивале цветов ГУМ перевоплощается в красочный сад. В зимнее время ГУМ возводит на Красной площади каток в 3000 кв.м.

ГУМ, сочетающий историческое обаяние с ультрасовременными удобствами, один из интереснейших торговых центров столицы и место, которое нельзя пропустить во время поездки в Москву.