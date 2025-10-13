Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Архитектура говорит языком времени — и отражает его идеалы, мечты и страхи.



Я проведу вас по местам, где Москва особенно ярко проявила себя как город столкновений и компромиссов.



Вы увидите, как два мощных архитектурных течения — футуризм и историзм — соперничали за облик столицы и как их идеи отразились не только в зданиях, но и в мышлении, быте, искусстве.