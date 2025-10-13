Архитектура говорит языком времени — и отражает его идеалы, мечты и страхи.
Я проведу вас по местам, где Москва особенно ярко проявила себя как город столкновений и компромиссов.
Вы увидите, как два мощных архитектурных течения — футуризм и историзм — соперничали за облик столицы и как их идеи отразились не только в зданиях, но и в мышлении, быте, искусстве.
Описание экскурсии
Мы пройдём через шесть точек — от конструктивистских жилых ячеек до новейших культурных пространств — и соберём мозаику из домов, разрушенных храмов, индустриальных гигантов и ремесленных фантазий.
Вы увидите:
- Жилой дом на Гоголевском бульваре — один из первых домов переходного типа с ячейками типа F, символ нового советского быта. Здесь же стоял храм, снесённый ради идей будущего
- Храм Христа Спасителя — место архитектурного конфликта между утопией и традицией: вместо разрушенного храма планировался Дворец Советов, а затем появился бассейн
- Дом Перцовой — яркий пример неорусского стиля и последний всплеск ремесленной архитектуры накануне индустриальной эры
- Дом Правительства — футуристическое жильё для нового человека с идеологией функциональности
- ГЭС-2 — культурный центр, в котором индустриальное прошлое соединяется с художественным настоящим, объединяя историзм и футуризм
И узнаете:
- Как футуризм изменил представление о жилье и породил новые форматы жизни
- Что такое ячейка типа F и почему она стала символом нового быта
- Какие здания исчезли в борьбе за «будущее» столицы, а какие выстояли
- Как маркетологи начала 20 века фантазировали о будущем в духе футуризма
- Почему старая электростанция ГЭС-2 стала фабрикой современного искусства
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Всем добрый день! Меня зовут Екатерина. Я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод, выпускница Школы Гида «Глазами инженера». Во время наших с вами пеших прогулок мы ближе познакомимся с городом, его историей, деталями, архитектурными и околоархитектурными особенностями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Михаил
13 окт 2025
Екатерина настоящий фанат своего дела!
2 часа пролетели, как мгновение 🔥
Советую к посещению!
Александр
7 сен 2025
Очень понравилось!
