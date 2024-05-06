Есть в Москве улочки, где почти каждый дом — это кладезь истории.
Пречистенка и Волхонка припрятали для вас множество сокровищ — как многослойный торт, где каждый ярус вкусен по-своему.
Мы прогуляемся совсем недалеко от Кремля — от Зубовской площади до Боровицких ворот — и обсудим интересные истории, связанные с обитателями и архитекторами этих улиц.
Пречистенка и Волхонка припрятали для вас множество сокровищ — как многослойный торт, где каждый ярус вкусен по-своему.
Мы прогуляемся совсем недалеко от Кремля — от Зубовской площади до Боровицких ворот — и обсудим интересные истории, связанные с обитателями и архитекторами этих улиц.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Приглашаю вас прогуляться «царской дорогой» от Зубовской заставы до Боровицкого холма и узнать, что издревле было в этом районе и что с ним стало. Вы узнаете:
- давно ли улица Пречистенка стала Пречистенкой и почему
- где Фёдор Шехтель расположил резиденцию иностранного посла
- где учились дети состоятельных и обедневших дворян
- почему усадьба носит имя Дениса Давыдова, а не Дмитрия Бибикова
- как связаны граф Ермолов и Айседора Дункан
- кто такие Охотниковы, где они жили и можно ли там побывать
- где Иван Морозов хранил свою коллекцию импрессионистов
- как усадьбы превращались в музеи
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле станции метро «Парк Культуры»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 60 туристов
Я очень люблю Москву. С возрастом интерес к истории любимого города только приумножился. Поэтому я закончила школу гидов, успешно сдала все экзамены и теперь с удовольствием делюсь своими знаниями с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
6 мая 2024
Огромное спасибо Елене за экскурсию!
Узнали много интересного и увидели то, что обычно проходит мимо глаз, получили много рекомендаций куда еще можно сходить, время пролетело незаметно!
Узнали много интересного и увидели то, что обычно проходит мимо глаз, получили много рекомендаций куда еще можно сходить, время пролетело незаметно!
Е
Елизавета
6 мая 2024
Елена прекрасный гид и замечательный проводник! Очень чутко прислушивалась ко всем возникающим вопросам, раскрывала даже такие темы, которые слабо относились к основной ветви экскурсии. Ощущение, что Елена может рассказать историю
Дмитрий
29 апр 2024
Экскурсия очень понравилась.
Рассказ Елены был интересен и несложен для восприятия, время пролетело незаметно.
Узнали много интересного о старом московском районе и его известных жителях.
Однозначно рекомендуем!
Рассказ Елены был интересен и несложен для восприятия, время пролетело незаметно.
Узнали много интересного о старом московском районе и его известных жителях.
Однозначно рекомендуем!
И
Игорь
28 апр 2024
Очень довольны. Прекрасный экскурсовод. Рекомендую
С
Светлана
6 апр 2024
Елена замечательно провела экскурсию, с большим интересом провели время! Она дала много рекомендаций того, что можно еще посмотреть самим и посетить! Нам с мужем очень понравилось! С удовольствием сходим еще на экскурсию!
И
Ирина
1 апр 2024
Получила удовольствие от прогулки по историческим улицам Москвы. Подача материала доступная, интересная. Экскурсовод произвела очень приятное впечатление. Было легко и свободно. Спасибо!!!
Ирина
25 фев 2024
Экскурсия всем очень понравилась!!!
Елена оказалась прекрасным экскурсоводом, браво! Погода к прогулкам не располагала, было промозгло, но это не помешало ей заинтересовать нас историй Пречистенки и Волхонки. Мы с друзьями узнали много нового и интересного, время пролетело быстро и было жаль расставаться. Рекомендовала всем своим знакомым. Будем ждать новых встреч!!!
Елена оказалась прекрасным экскурсоводом, браво! Погода к прогулкам не располагала, было промозгло, но это не помешало ей заинтересовать нас историй Пречистенки и Волхонки. Мы с друзьями узнали много нового и интересного, время пролетело быстро и было жаль расставаться. Рекомендовала всем своим знакомым. Будем ждать новых встреч!!!
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