Есть в Москве улочки, где почти каждый дом — это кладезь истории. Пречистенка и Волхонка припрятали для вас множество сокровищ — как многослойный торт, где каждый ярус вкусен по-своему. Мы прогуляемся совсем недалеко от Кремля — от Зубовской площади до Боровицких ворот — и обсудим интересные истории, связанные с обитателями и архитекторами этих улиц.

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за 1-3 человека или 1150 руб. за человека, если вас больше

от 3 500 ₽ за 1-3 человека или 1150 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Приглашаю вас прогуляться «царской дорогой» от Зубовской заставы до Боровицкого холма и узнать, что издревле было в этом районе и что с ним стало. Вы узнаете:

давно ли улица Пречистенка стала Пречистенкой и почему

где Фёдор Шехтель расположил резиденцию иностранного посла

где учились дети состоятельных и обедневших дворян

почему усадьба носит имя Дениса Давыдова, а не Дмитрия Бибикова

как связаны граф Ермолов и Айседора Дункан

кто такие Охотниковы, где они жили и можно ли там побывать

где Иван Морозов хранил свою коллекцию импрессионистов

как усадьбы превращались в музеи

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет.