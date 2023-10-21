Храм Христа Спасителя: русский Феникс

Посетить в мини-группе главный храм Москвы и взглянуть на столицу с 40-метровой высоты

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Храм Христа Спасителя — оплот православия. Подобно птице Феникс, однажды он возродился из пепла и вернулся на прежнее место. Вы услышите рассказ о чуде возрождения храма и его восстановлении силами лучших русских художников.

Рассмотрите уникальное убранство и поднимитесь на площадку, откуда не только окинете взглядом всю Москву, но и разглядите детали золотых куполов.
Храм Христа Спасителя: русский Феникс
Храм Христа Спасителя: русский Феникс
Храм Христа Спасителя: русский Феникс
Храм Христа Спасителя: русский Феникс
Храм Христа Спасителя: русский Феникс
Храм Христа Спасителя: русский Феникс
Ближайшие даты:
21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Убранство храма

Вы насладитесь красотой главного 69-метрового купола с изображениями Новозаветной Троицы. Полюбуетесь многофигурными росписями пилонов и ниш храма, повествующими о земной жизни Христа. Увидите 27-метровый иконостас в виде восьмигранной часовни из белого мрамора — настоящий шедевр православного искусства.

Вы узнаете:

  • Где изначально планировалось строительство храма и почему оно не состоялось
  • Как московские общества масонов были связаны с проектом строительства
  • Какие послания зашифрованы в росписях и убранстве
  • Почему алтарь выполнен в виде часовни
  • Какой грандиозный строительный проект готовился на месте взорванного храма, но так и не был воплощён

Вид на город

Мы посетим сразу четыре смотровые площадки, которые расположились во внешних галереях между колокольнями храма Христа Спасителя. С 40-метровой высоты вам откроются завораживающие виды исторического центра и городских ландшафтов. Сквозь прозрачные крыши галерей вы сможете детально рассмотреть золотые купола, «чешуйчатую» медную кровлю и многопудовые колокола храма. И, конечно, сделаете волшебные фотографии с высоты.

Организационные детали

В стоимость включены услуги гида и подъём на 4 смотровые площадки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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