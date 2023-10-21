Храм Христа Спасителя — оплот православия. Подобно птице Феникс, однажды он возродился из пепла и вернулся на прежнее место. Вы услышите рассказ о чуде возрождения храма и его восстановлении силами лучших русских художников. Рассмотрите уникальное убранство и поднимитесь на площадку, откуда не только окинете взглядом всю Москву, но и разглядите детали золотых куполов.

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Описание

Что вас ожидает

Убранство храма

Вы насладитесь красотой главного 69-метрового купола с изображениями Новозаветной Троицы. Полюбуетесь многофигурными росписями пилонов и ниш храма, повествующими о земной жизни Христа. Увидите 27-метровый иконостас в виде восьмигранной часовни из белого мрамора — настоящий шедевр православного искусства.

Вы узнаете:

Где изначально планировалось строительство храма и почему оно не состоялось

Как московские общества масонов были связаны с проектом строительства

Какие послания зашифрованы в росписях и убранстве

Почему алтарь выполнен в виде часовни

Какой грандиозный строительный проект готовился на месте взорванного храма, но так и не был воплощён

Вид на город

Мы посетим сразу четыре смотровые площадки, которые расположились во внешних галереях между колокольнями храма Христа Спасителя. С 40-метровой высоты вам откроются завораживающие виды исторического центра и городских ландшафтов. Сквозь прозрачные крыши галерей вы сможете детально рассмотреть золотые купола, «чешуйчатую» медную кровлю и многопудовые колокола храма. И, конечно, сделаете волшебные фотографии с высоты.

Организационные детали

В стоимость включены услуги гида и подъём на 4 смотровые площадки.