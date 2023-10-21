Посетить в мини-группе главный храм Москвы и взглянуть на столицу с 40-метровой высоты
Рассмотрите уникальное убранство и поднимитесь на площадку, откуда не только окинете взглядом всю Москву, но и разглядите детали золотых куполов.
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Описание
Что вас ожидает
Убранство храма
Вы насладитесь красотой главного 69-метрового купола с изображениями Новозаветной Троицы. Полюбуетесь многофигурными росписями пилонов и ниш храма, повествующими о земной жизни Христа. Увидите 27-метровый иконостас в виде восьмигранной часовни из белого мрамора — настоящий шедевр православного искусства.
Вы узнаете:
- Где изначально планировалось строительство храма и почему оно не состоялось
- Как московские общества масонов были связаны с проектом строительства
- Какие послания зашифрованы в росписях и убранстве
- Почему алтарь выполнен в виде часовни
- Какой грандиозный строительный проект готовился на месте взорванного храма, но так и не был воплощён
Вид на город
Мы посетим сразу четыре смотровые площадки, которые расположились во внешних галереях между колокольнями храма Христа Спасителя. С 40-метровой высоты вам откроются завораживающие виды исторического центра и городских ландшафтов. Сквозь прозрачные крыши галерей вы сможете детально рассмотреть золотые купола, «чешуйчатую» медную кровлю и многопудовые колокола храма. И, конечно, сделаете волшебные фотографии с высоты.
Организационные детали
В стоимость включены услуги гида и подъём на 4 смотровые площадки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Кропоткинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.