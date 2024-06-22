Храм Василия Блаженного является уникальным явлением русской архитектуры, единственном в своём роде.
«Если бы я мог, я преподнёс бы его тебе на ладони» — писал французский император Наполеон своей жене Жозефине.
«Если бы я мог, я преподнёс бы его тебе на ладони» — писал французский император Наполеон своей жене Жозефине.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает: Вы пройдёте по запутанным лабиринтам храма и рассмотрите редкие фрески и иконы, где изображён Василий Блаженный и чудеса, которые он совершал при жизни. На экспозиции собора вы увидите вериги XVI века и фрагменты куполов. Во время тура вы узнаете, что означает слово «опростоволосится», как выглядела древняя банковская ячейка, и научитесь разбираться в средневековой архитектуре. Вам предстоит прикоснуться к загадке древних зодчих, не разгаданной по сей день. Вы узнаете, как образ святого Николы изменил замысел царя, который воздвиг для себя церковь в ансамбле собора. Сюжеты и выбор древних икон, единичные шедевры стиля модерн — все артефакты появились в соборе неслучайно. Храм Василия Блаженного с радостью поделится с вами своей историей, преданием и чудесами. Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация:
Обратите внимание — билет в стоимость аудиогида НЕ входит.
Вы можете выбрать любое удобное время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Покровский собор
- Храм Василия Блаженного
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории
Что не входит в цену
- Билет в Покровский Собор (приобретается самостоятельно!), ", "Наушники не включены - необходимо взять свои", " Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная площадь, 3, Центральный административный
Завершение: Красная площадь, 3, Центральный административный округ
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида:
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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