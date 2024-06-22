Что вас ожидает: Вы пройдёте по запутанным лабиринтам храма и рассмотрите редкие фрески и иконы, где изображён Василий Блаженный и чудеса, которые он совершал при жизни. На экспозиции собора вы увидите вериги XVI века и фрагменты куполов. Во время тура вы узнаете, что означает слово «опростоволосится», как выглядела древняя банковская ячейка, и научитесь разбираться в средневековой архитектуре. Вам предстоит прикоснуться к загадке древних зодчих, не разгаданной по сей день. Вы узнаете, как образ святого Николы изменил замысел царя, который воздвиг для себя церковь в ансамбле собора. Сюжеты и выбор древних икон, единичные шедевры стиля модерн — все артефакты появились в соборе неслучайно. Храм Василия Блаженного с радостью поделится с вами своей историей, преданием и чудесами. Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация:

Обратите внимание — билет в стоимость аудиогида НЕ входит.