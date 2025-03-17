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По стечению обстоятельств район Марьина Роща неоднократно перестраивался и прирастал новыми церквями. В прошлом веке здесь была построена синагога, а в наше время армянский храм.



Я расскажу про авраамические религии и покажу святыни, построенные в разное время и принадлежащие разным конфессиям.