По стечению обстоятельств район Марьина Роща неоднократно перестраивался и прирастал новыми церквями. В прошлом веке здесь была построена синагога, а в наше время армянский храм.
Я расскажу про авраамические религии и покажу святыни, построенные в разное время и принадлежащие разным конфессиям.
Я расскажу про авраамические религии и покажу святыни, построенные в разное время и принадлежащие разным конфессиям.
Описание экскурсии
Мы увидим:
- Храм Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище
- Современную синагогу
- Бахметьевский музей, который строили зодчий Константин Мельников и инженер Владимир Шухов
- Кафедральный собор Преображения Господня, или Армянский центр
Вы узнаете:
- Откуда произошло название района Марьина Роща
- Что сегодня находится на территории Лазаревского кладбища
- Историю православного храма Сошествия Святого Духа
- Кто такой Лука Иванович Долгов
- Почему Израиль не восстанавливает Иерусалимский храм
- В чём разница между русским православием и армянским христианством
Организационные детали
Просьба взять платки, будем заходить в храмы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Марьина Роща»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 562 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я коренная москвичка и аккредитованный гид. Много лет интересуюсь историей родного города и всегда стараюсь сделать экскурсии захватывающими и увлекательными. Надеюсь на скорую встречу с вами.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 15 чел.
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Москву невозможно представить без пряничного храма Василия Блаженного. Узнайте его историю, архитектурные особенности и тайны изнутри и снаружи
Начало: У памятника Жукову
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
7000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Центр Москвы: площади, храмы, театры
Индивидуальная экскурсия по знаковым местам Москвы: Арбат, Гоголевский бульвар, Храм Христа Спасителя и Красная площадь. Узнайте историю столицы
Начало: Храм Христа Спасителя, метро «Кропоткинская»
Завтра в 11:00
19 мар в 15:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина
Расписание: По воскресеньям в 13:00
23 мар в 13:00
30 мар в 13:00
800 ₽ за человека