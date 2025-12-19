Москва — самый многонациональный город России, жители которого исповедуют разные мировые религии.
Иудеи и мусульмане, католики и православные, буддисты и лютеране на протяжении веков мирно соседствовали друг с другом, обогащая культуру города.
Вы посетите храмы и молельные дома, услышите ответы на свои вопросы из уст служителей разных конфессий и станете на шаг ближе к истине.
Иудеи и мусульмане, католики и православные, буддисты и лютеране на протяжении веков мирно соседствовали друг с другом, обогащая культуру города.
Вы посетите храмы и молельные дома, услышите ответы на свои вопросы из уст служителей разных конфессий и станете на шаг ближе к истине.
Описание экскурсии
«Верую во Единого Бога…» — раздаётся под гулкими сводами православного храма. «Нет Бога, кроме Аллаха», — доносится с минарета мусульманской мечети. «Кредо ин унум Деум!» — «Я верю в Бога», — молятся в католическом костёле. Каждый день сотни священнослужителей возносят молитвы. А наша экскурсия сделает их слова более близкими и понятными.
Представители разных конфессий расскажут вам о смысле ритуалов, устройстве храмов, особенностях молитв и традиций. Это позволит увидеть знакомые религии без стереотипов — через прямой живой диалог.
Вы увидите:
- православный храм
- баптистский молитвенный дом
- католический собор
- буддийский центр
- хоральную синагогу
- армянский храмовый комплекс
- соборную мечеть
Вы узнаете:
- каким правилам подчиняется строительство православного храма и что он олицетворяет
- сколько рядов и «клейм» бывает в классическом иконостасе
- что символизирует купол мечети
- в каком направлении обращают молитвы Аллаху мусульмане
- как устроена синагога, чем она отличается от храма и кто такой раввин
- какой цели служит бассейн-миква
- что общего у иудаизма, ислама и христианства
- почему в баптистском молитвенном доме нет икон, свечей и строгой молитвы
- что собой представляет исповедальня
- почему в католическом соборе верующие сидят во время молитвы
- зачем каждому костёлу свой орган
Организационные детали
- Если группа больше 19 человек, поедем на автобусе марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналогичном. Группа до 19 человек поедет на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном, предварительная рассадка в салоне может отличаться
- В стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание, билеты в музеи, радиогид с удобными одноразовыми наушниками
- Дополнительные расходы (по желанию): чай с выпечкой в трапезной подворья Армянской апостольской церкви, у вас будет время на перекус
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Важно
- Некоторые даты экскурсий могут совпадать с религиозными священнодействиями, поэтому группа не будет заходить в храм. В таком случае мы заменим объект осмотра. Просим отнестись с пониманием и уважением к чувствам священнослужителей и верующих
- Одежда должна соответствовать правилам посещения религиозных объектов. Дресс-код: закрытые руки, колени, покрытая голова, с собой платок/палантин, так как халатов и платков в храмах может быть недостаточно. Охрана может вывести тех, кто не соблюдает религиозный дресс-код
- При посещении мечети необходимо разуваться, рекомендуем надевать плотные носки и взять пакет для обуви (полы в мечети покрыты шерстяными коврами). Женщины допускаются строго в юбках ниже колен (не менее 15 см ниже колен), а также в головных платках и с закрытыми плечами и локтями
- В буддийском центре нужно разуться, полы покрыты толстыми коврами
- В православном и католическом храмах не допускаются открытые колени у женщин и мужчин (шорты, мини-юбки), у женщин должны быть закрыты плечи и покрыта голова, мужчины должны снять головной убор
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3450 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Проспект мира»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в пятницу в 16:00, в воскресенье в 17:00
Сегодня в 16:00
21 дек в 17:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Москва для кофеманов
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7900 ₽ за всё до 4 чел.