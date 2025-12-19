Москва — самый многонациональный город России, жители которого исповедуют разные мировые религии. Иудеи и мусульмане, католики и православные, буддисты и лютеране на протяжении веков мирно соседствовали друг с другом, обогащая культуру города. Вы посетите храмы и молельные дома, услышите ответы на свои вопросы из уст служителей разных конфессий и станете на шаг ближе к истине.

«Верую во Единого Бога…» — раздаётся под гулкими сводами православного храма. «Нет Бога, кроме Аллаха», — доносится с минарета мусульманской мечети. «Кредо ин унум Деум!» — «Я верю в Бога», — молятся в католическом костёле. Каждый день сотни священнослужителей возносят молитвы. А наша экскурсия сделает их слова более близкими и понятными.

Представители разных конфессий расскажут вам о смысле ритуалов, устройстве храмов, особенностях молитв и традиций. Это позволит увидеть знакомые религии без стереотипов — через прямой живой диалог.

Вы увидите:

православный храм

баптистский молитвенный дом

католический собор

буддийский центр

хоральную синагогу

армянский храмовый комплекс

соборную мечеть

Вы узнаете:

каким правилам подчиняется строительство православного храма и что он олицетворяет

сколько рядов и «клейм» бывает в классическом иконостасе

что символизирует купол мечети

в каком направлении обращают молитвы Аллаху мусульмане

как устроена синагога, чем она отличается от храма и кто такой раввин

какой цели служит бассейн-миква

что общего у иудаизма, ислама и христианства

почему в баптистском молитвенном доме нет икон, свечей и строгой молитвы

что собой представляет исповедальня

почему в католическом соборе верующие сидят во время молитвы

зачем каждому костёлу свой орган

Организационные детали

Если группа больше 19 человек, поедем на автобусе марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналогичном. Группа до 19 человек поедет на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном, предварительная рассадка в салоне может отличаться

В стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание, билеты в музеи, радиогид с удобными одноразовыми наушниками

Дополнительные расходы (по желанию): чай с выпечкой в трапезной подворья Армянской апостольской церкви, у вас будет время на перекус

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

