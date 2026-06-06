Иногда стоит свернуть с оживлённых трасс, чтобы неожиданно открыть для себя жемчужины архитектуры. Вы посетите пять населённых пунктов, в трёх из которых живут меньше 10 человек. Тем интереснее открывать впечатляющие памятники. Вы познакомитесь с убранством храмов, биографиями знаменитых зодчих и узнаете, как развивалась отечественная архитектурная традиция.

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Описание экскурсии

Храм Казанской иконы Божией Матери в Глебово

Село долго не имело церкви, но когда обзавелось — сразу по проекту любимого зодчего Николая I. Тот самый Константин Тон, автор храма Христа Спасителя и Большого Кремлёвского дворца, построил здесь пятишатровую церковь в русско-византийском стиле.

Троицкий Александро-Невский монастырь в Акатово

Женскую обитель основал богатый крестьянин в честь Александра II — царя, который отменил крепостное право. Главным украшением стал белоснежный собор в русском стиле. Проект создал Александр Каминский, а завершал строительство Иван Машков.

Храм Михаила Архангела в Поджигородово

В деревне с четырьмя жителями стоит очень необычная церковь в стиле псевдоготики. Здесь причудливо, но органично, переплетаются элементы европейской архитектуры средневековья и русского зодчества. Особенно выделяется колокольня, которая напоминает минарет. Авторство приписывают Василию Баженову.

Храм Святителя Николая Мирликийского в Никольском

Деревня, где родились архитектор Яков Бухвостов и строитель Иосифо-Волоцкого монастыря Трофим Игнатьев. По иронии судьбы, сохранившийся здесь храм 18 века не имеет к ним отношения, зато является примером раннего барокко.

Храм Рождества Христова в Юркино (внешний осмотр)

Построен в 1490–1504 годах, возможно, с участием итальянского зодчего. Это одна из первых каменных церквей, которую возвёл частный владелец в своей вотчине — а может, и самая первая. Внутрь попасть удаётся редко, но и снаружи этот памятник архитектуры производит огромное впечатление.

Организационные детали