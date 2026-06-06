Мои заказы

Храмы в Глебово, Акатово, Поджигородово, Никольском-Сверчково, Юркино - из Москвы

Познакомиться с затерянным зодчеством Подмосковья и первой каменной церковью на Руси
Иногда стоит свернуть с оживлённых трасс, чтобы неожиданно открыть для себя жемчужины архитектуры. Вы посетите пять населённых пунктов, в трёх из которых живут меньше 10 человек. Тем интереснее открывать впечатляющие памятники.

Вы познакомитесь с убранством храмов, биографиями знаменитых зодчих и узнаете, как развивалась отечественная архитектурная традиция.
Храмы в Глебово, Акатово, Поджигородово, Никольском-Сверчково, Юркино - из Москвы
Храмы в Глебово, Акатово, Поджигородово, Никольском-Сверчково, Юркино - из Москвы
Храмы в Глебово, Акатово, Поджигородово, Никольском-Сверчково, Юркино - из Москвы

Описание экскурсии

Храм Казанской иконы Божией Матери в Глебово

Село долго не имело церкви, но когда обзавелось — сразу по проекту любимого зодчего Николая I. Тот самый Константин Тон, автор храма Христа Спасителя и Большого Кремлёвского дворца, построил здесь пятишатровую церковь в русско-византийском стиле.

Троицкий Александро-Невский монастырь в Акатово

Женскую обитель основал богатый крестьянин в честь Александра II — царя, который отменил крепостное право. Главным украшением стал белоснежный собор в русском стиле. Проект создал Александр Каминский, а завершал строительство Иван Машков.

Храм Михаила Архангела в Поджигородово

В деревне с четырьмя жителями стоит очень необычная церковь в стиле псевдоготики. Здесь причудливо, но органично, переплетаются элементы европейской архитектуры средневековья и русского зодчества. Особенно выделяется колокольня, которая напоминает минарет. Авторство приписывают Василию Баженову.

Храм Святителя Николая Мирликийского в Никольском

Деревня, где родились архитектор Яков Бухвостов и строитель Иосифо-Волоцкого монастыря Трофим Игнатьев. По иронии судьбы, сохранившийся здесь храм 18 века не имеет к ним отношения, зато является примером раннего барокко.

Храм Рождества Христова в Юркино (внешний осмотр)
Построен в 1490–1504 годах, возможно, с участием итальянского зодчего. Это одна из первых каменных церквей, которую возвёл частный владелец в своей вотчине — а может, и самая первая. Внутрь попасть удаётся редко, но и снаружи этот памятник архитектуры производит огромное впечатление.

Организационные детали

  • В стоимость не входит обед в кафе — 870 ₽ (оплата при покупке тура). На экскурсию 12.06.26 обедов нет
  • Мы можем изменять порядок посещения локаций
  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый4300 ₽
Пенсионеры4250 ₽
Дети от 6 до 16 лет4250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ уже 10 лет. Совместно с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаю вас на чашку кофе на краю
читать дальшеуменьшить

Безымянного каньона в Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра им. Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса? До встречи на маршруте!

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Храмы в Глебово, Акатово, Поджигородово, Никольском-Сверчково, Юркино - из Москвы»

Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Посетите два значимых храма Москвы, узнайте их истории и полюбуйтесь панорамой столицы с высоты 40 метров
Начало: У станции метро «Кропоткинская»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Пешая
1.5 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с его смотровых площадок. Уникальный опыт для каждого
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
Завтра в 14:00
10 июн в 12:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Не только полюбоваться нарядным собором, но и понять его смыслы
Начало: У памятника Жукову
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:30
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Москва только для вас
На автобусе
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 08:30
8 июн в 08:30
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
4300 ₽ за человека