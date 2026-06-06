Храмы в Глебово, Акатово, Поджигородово, Никольском-Сверчково, Юркино - из Москвы
Познакомиться с затерянным зодчеством Подмосковья и первой каменной церковью на Руси
Иногда стоит свернуть с оживлённых трасс, чтобы неожиданно открыть для себя жемчужины архитектуры. Вы посетите пять населённых пунктов, в трёх из которых живут меньше 10 человек. Тем интереснее открывать впечатляющие памятники.
Вы познакомитесь с убранством храмов, биографиями знаменитых зодчих и узнаете, как развивалась отечественная архитектурная традиция.
Описание экскурсии
Храм Казанской иконы Божией Матери в Глебово
Село долго не имело церкви, но когда обзавелось — сразу по проекту любимого зодчего Николая I. Тот самый Константин Тон, автор храма Христа Спасителя и Большого Кремлёвского дворца, построил здесь пятишатровую церковь в русско-византийском стиле.
Троицкий Александро-Невский монастырь в Акатово
Женскую обитель основал богатый крестьянин в честь Александра II — царя, который отменил крепостное право. Главным украшением стал белоснежный собор в русском стиле. Проект создал Александр Каминский, а завершал строительство Иван Машков.
Храм Михаила Архангела в Поджигородово
В деревне с четырьмя жителями стоит очень необычная церковь в стиле псевдоготики. Здесь причудливо, но органично, переплетаются элементы европейской архитектуры средневековья и русского зодчества. Особенно выделяется колокольня, которая напоминает минарет. Авторство приписывают Василию Баженову.
Храм Святителя Николая Мирликийского в Никольском
Деревня, где родились архитектор Яков Бухвостов и строитель Иосифо-Волоцкого монастыря Трофим Игнатьев. По иронии судьбы, сохранившийся здесь храм 18 века не имеет к ним отношения, зато является примером раннего барокко.
Храм Рождества Христова в Юркино (внешний осмотр) Построен в 1490–1504 годах, возможно, с участием итальянского зодчего. Это одна из первых каменных церквей, которую возвёл частный владелец в своей вотчине — а может, и самая первая. Внутрь попасть удаётся редко, но и снаружи этот памятник архитектуры производит огромное впечатление.
Организационные детали
В стоимость не входит обед в кафе — 870 ₽ (оплата при покупке тура). На экскурсию 12.06.26 обедов нет
Мы можем изменять порядок посещения локаций
После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый
4300 ₽
Пенсионеры
4250 ₽
Дети от 6 до 16 лет
4250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ уже 10 лет. Совместно с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России.
Приглашаю вас на чашку кофе на краю читать дальшеуменьшить
Безымянного каньона в Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра им. Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?
До встречи на маршруте!
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