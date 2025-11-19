Пешеходная экскурсия по району Патриарших прудов с осмотром архитектурных памятников и исторических зданий.
Вы узнаете истории жителей знаменитых особняков, увидите места, связанные с Булгаковым, и погрузитесь в атмосферу старой Москвы.
Описание экскурсии
Архитектура и истории Патриарших прудов
Пешеходная прогулка по району Патриарших прудов познакомит вас с красивейшими особняками, построенными в разных архитектурных стилях. Вы узнаете истории их жителей и различные интересные факты о тех домах, которых уже нет, но обитатели которых известны на протяжении веков.
Литературные адреса и исторические особняки
Маршрут включает осмотр подъезда Булгакова, связанного с жизнью и творчеством писателя, и особняка Морозовой — яркого образца московского модерна. Вы увидите особняк Рябушинского, известный своей уникальной архитектурой и историей владельцев, а также дом кооператива «Творчество», где жили известные советские художники и архитекторы.
Улицы и переулки с богатой историей
Прогулка по Малой Бронной улице и Большому Козихинскому переулку раскроет слои московской истории, сохранившиеся в архитектуре разных эпох. На Триумфальной площади вы узнаете о ее преобразованиях на протяжении времени, а у Патриарших прудов погрузитесь в атмосферу одного из самых поэтичных мест Москвы. Важная информация:
- Экскурсия предполагает внешний осмотр архитектурных объектов.
- Экскурсия пешеходная, поэтому позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Триумфальная площадь
- Подъезд Булгакова
- Патриаршие пруды
- Особняк Морозовой
- Малая Бронная улица
- Особняк Рябушинского
- Большой Козихинский переулок
- Дом кооператива «Творчество»
Что включено
- Услуги гида
- Радиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Триумфальная площадь
Завершение: Мамоновский переулок, 10с1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
