Архитектура и истории Патриарших прудов

Пешеходная прогулка по району Патриарших прудов познакомит вас с красивейшими особняками, построенными в разных архитектурных стилях. Вы узнаете истории их жителей и различные интересные факты о тех домах, которых уже нет, но обитатели которых известны на протяжении веков.

Литературные адреса и исторические особняки

Маршрут включает осмотр подъезда Булгакова, связанного с жизнью и творчеством писателя, и особняка Морозовой — яркого образца московского модерна. Вы увидите особняк Рябушинского, известный своей уникальной архитектурой и историей владельцев, а также дом кооператива «Творчество», где жили известные советские художники и архитекторы.

Улицы и переулки с богатой историей

Прогулка по Малой Бронной улице и Большому Козихинскому переулку раскроет слои московской истории, сохранившиеся в архитектуре разных эпох. На Триумфальной площади вы узнаете о ее преобразованиях на протяжении времени, а у Патриарших прудов погрузитесь в атмосферу одного из самых поэтичных мест Москвы. Важная информация: