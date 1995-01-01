Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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Царственное Царицыно

Рассмотреть самые интересные уголки резиденции Екатерины Великой и проникнуть в её историю

Ольга
Ольга – Гид из Москвы
Изящная, блистательная, окруженная тайнами — такой предстанет перед вами резиденция императрицы Екатерины Великой.

Мы исследуем красивейшие 🤩 уголки усадьбы Царицыно, от павильонов до Фигурного моста, разберемся, почему у неё было два архитектора, и откроем секреты одного из красивейших дворцово-парковых ансамблей Москвы.
Задать вопросОбычно отвечает за 39 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Царственное Царицыно
Царственное Царицыно

Что вас ожидает

Резиденция императрицы в деталях
«Моё новое владение я назвала Царицыным, и, по общему мнению, это сущий рай» — так писала Екатерина II в 1775 году. На экскурсии 🧭 я помогу вам в полной мере убедиться в этом и познакомлю с проектами двух архитекторов — Василия Баженова и Матвея Казакова. За два часа мы прогуляемся у пруда, пройдем по мостикам и полюбуемся шедеврами Царицыно, среди которых: башня «Руина» и павильон «Миловида», виноградные ворота и Фигурный мост, Хлебный дом и Церковь ⛪ Иконы Божией Матери «Живоносный Источник», а также Кавалерские корпуса и фундаменты невосстановленных построек.

Царицынские хроники
Мы обсудим историю 📖 императорской усадьбы с момента её основания до сегодняшнего дня. Вы узнаете, что находилось в Царицыно ранее, кто был владельцем этих мест до императрицы и что стало с резиденцией после её смерти. Почему Екатерине Великой не понравился дворец, возведенный Василием Баженовым, и как обыграл свой проект зодчий Матвей Казаков? Какое отношение к отстранению Баженова имеет масонская ложа? Вы услышите предполагаемые версии и сами сможете решить, какая из них более вероятна.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ проходит только по придворцовой территории, билеты 🎫 во дворец приобретаются дополнительно (по желанию).

Начало и место завершения
🚩 у метро Орехово
Царственное Царицыно
Царственное Царицыно
Царственное Царицыно
Царственное Царицыно
Царственное Царицыно
Царственное Царицыно
Царственное Царицыно
Царственное Царицыно
Царственное Царицыно
Царственное Царицыно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов. Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.
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Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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