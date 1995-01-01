Ольга проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Резиденция императрицы в деталях

«Моё новое владение я назвала Царицыным, и, по общему мнению, это сущий рай» — так писала Екатерина II в 1775 году. На экскурсии 🧭 я помогу вам в полной мере убедиться в этом и познакомлю с проектами двух архитекторов — Василия Баженова и Матвея Казакова. За два часа мы прогуляемся у пруда, пройдем по мостикам и полюбуемся шедеврами Царицыно, среди которых: башня «Руина» и павильон «Миловида», виноградные ворота и Фигурный мост, Хлебный дом и Церковь ⛪ Иконы Божией Матери «Живоносный Источник», а также Кавалерские корпуса и фундаменты невосстановленных построек.

Царицынские хроники

Мы обсудим историю 📖 императорской усадьбы с момента её основания до сегодняшнего дня. Вы узнаете, что находилось в Царицыно ранее, кто был владельцем этих мест до императрицы и что стало с резиденцией после её смерти. Почему Екатерине Великой не понравился дворец, возведенный Василием Баженовым, и как обыграл свой проект зодчий Матвей Казаков? Какое отношение к отстранению Баженова имеет масонская ложа? Вы услышите предполагаемые версии и сами сможете решить, какая из них более вероятна.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ проходит только по придворцовой территории, билеты 🎫 во дворец приобретаются дополнительно (по желанию).