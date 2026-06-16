Царицыно — место, сочетающее богатую историю, старинную архитектуру и живописные пейзажи.
Вы увидите роскошные дворцы и павильоны в готическом стиле, пруды и самый большой фонтан Москвы, оранжереи и клумбы. А также посетите церковь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» с потрясающим иконостасом.
Вы увидите роскошные дворцы и павильоны в готическом стиле, пруды и самый большой фонтан Москвы, оранжереи и клумбы. А также посетите церковь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» с потрясающим иконостасом.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Большой дворец в стиле «нежной готики».
- Малый дворец и Фигурный мост.
- Оперный и Хлебный дома.
- Церковь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
- Английскую лужайку и Виноградные ворота.
- Цветочные клумбы, выполненные лучшими садовыми дизайнерами России.
- Светодиодный фонтан, из которого льется классическая музыка 18 века.
Вы узнаете:
- Как строилась царская резиденция.
- Почему Потёмкин так активно помогал Екатерине II в возведении Царицыно.
- Какую трагедию пережил здесь архитектор Василий Баженов.
- Как комплекс разрушался во времена СССР и воссоздавался в наши дни.
- Почему у одного дворца два разных фундамента.
- Где на территории Царицыно проживала Матронушка Московская.
Организационные детали
- Предварительно гиду переводится 1000 ₽ на оплату экскурсионной путёвки (не входит в стоимость экскурсии).
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
в субботу в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1140 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Царицыно
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 8927 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
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