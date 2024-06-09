Великолепное Царицыно

Погулять по летней резиденция Екатерины Великой и раскрыть её тайны с профессиональным гидом
Царицыно — место, сочетающее богатую историю, старинную архитектуру и живописные пейзажи.

Вы увидите роскошные дворцы и павильоны в готическом стиле, пруды и самый большой фонтан Москвы, оранжереи и клумбы. А также посетите церковь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» с потрясающим иконостасом.
Великолепное Царицыно
Великолепное Царицыно
Великолепное Царицыно
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Большой дворец в стиле «нежной готики»
  • Малый дворец и Фигурный мост
  • Оперный и Хлебный дома
  • Церковь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
  • Английскую лужайку и Виноградные ворота
  • Цветочные клумбы, выполненные лучшими садовыми дизайнерами России
  • Светодиодный фонтан, из которого льется классическая музыка 18 века

Вы узнаете:

  • Как строилась царская резиденция
  • Почему Потёмкин так активно помогал Екатерине II в возведении Царицыно
  • Какую трагедию пережил здесь архитектор Василий Баженов
  • Как комплекс разрушался во времена СССР и воссоздавался в наши дни
  • Почему у одного дворца два разных фундамента
  • Где на территории Царицыно проживала Матронушка Московская

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Царицыно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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