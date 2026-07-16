Мы отправимся в город Бронницы, связанный с декабристами и красавицей Натальей Апухтиной, которую считали прообразом Татьяны Лариной. Навестим древнерусский Зарайск и прогуляемся по мощным стенам самого маленького кремля Подмосковья.
Посетим усадьбу Даровое, где прошло детство Достоевского, и насладимся русским привольем, которое радовало будущего гения мировой литературы.
Посетим усадьбу Даровое, где прошло детство Достоевского, и насладимся русским привольем, которое радовало будущего гения мировой литературы.
Описание экскурсии
Бронницы — город декабристов и старинных храмов
- Мы пройдём по Соборной площади и увидим Архангельский собор 17 века. Полюбуемся видами на озеро Бельское.
- Поговорим о Наталье Апухтиной, Михаиле Фонвизине и Иване Пущине.
- Заглянем на Аллею бронзовых бюстов, которые увековечили декабристов.
- Обсудим, почему Бронницы когда-то называли конной столицей Подмосковья.
Зарайск — кремль, коврижки и святой источник
- Исследуем самый маленький кремль России.
- Прогуляемся по тихим улочкам Зарайского посада и окажемся у святого источника Белый колодец.
- У вас будет свободное время, чтобы подняться на смотровую площадку старинной водонапорной башни, купить знаменитые зарайские коврижки или, по желанию, поучаствовать в мастер-классе «Зарайский замес» и испечь собственный пряник.
Усадьба Даровое — мир детства Достоевского
- Побываем в усадьбе, где прошло детство Фёдора Достоевского.
- Посетим дом-флигель и поговорим о событиях, повлиявших на судьбу будущего писателя.
- А затем отправимся в старинный парк. Здесь до сих пор растут дубы и липы, которые помнят семью Достоевских, сохранились Маменькин пруд и знаменитая Федина роща.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе.
- Дополнительно оплачиваются:
— обед — 850 ₽ за чел. (по желанию, при бронировании)
— мастер-класс по приготовлению коврижки — 900 ₽ за чел. (по желанию, при наборе группы от 10 человек).
- При заказе дополнительных услуг отказаться от них и вернуть стоимость можно за 3 дня до программы.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Новогодние праздники
|5780 ₽
|Стандартный
|5380 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Кузьминки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
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Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
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